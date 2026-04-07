Α. Σδούκου: Το ψηφιακό κράτος είναι η απάντηση στη διαφθορά και στα ρουσφέτια - Έχουμε κάνει άλματα και συνεχίζουμε

Στις υπό εξέλιξη υποθέσεις που απασχολούν την επικαιρότητα, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου.

Μιλώντας στον Real FM 97,8, απάντησε στις αιτιάσεις περί συγκάλυψης στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέδειξε τις διαχρονικές παθογένειες του κράτους και παρουσίασε τη στρατηγική της κυβέρνησης για θεσμικές τομές, ενίσχυση της διαφάνειας και ρήξη με το πελατειακό σύστημα.

Δεν υπάρχει καμία συγκάλυψη - Όλοι ζητούν να πάνε στη Δικαιοσύνη

Η κ. Σδούκου απέρριψε κατηγορηματικά τα περί συγκάλυψης, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει καμία συγκάλυψη. Όλοι όσοι εμπλέκονται ζητούν να πάνε οι υποθέσεις στη Δικαιοσύνη και οι ίδιες οι υποθέσεις αναδείχθηκαν μέσα από τη δουλειά των ελληνικών υπηρεσιών σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια δύσκολη συγκυρία, η οποία όμως πρέπει να ιδωθεί με ψυχραιμία και σε βάθος χρόνου. «Είναι λογικό η πρώτη εικόνα να δημιουργεί ένταση και αυτό να αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Σταδιακά, όμως, τα πράγματα θα ξεκαθαρίζουν και θα φανεί ότι πολλές από αυτές τις υποθέσεις δεν είναι όπως παρουσιάστηκαν αρχικά και πιστεύω ότι αυτή η εικόνα που βλέπει σήμερα η κοινωνία θα αλλάξει όσο προχωρά η διερεύνηση».

Διαχρονικές παθογένειες στις αγροτικές επιδοτήσεις

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι το ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων αποτελεί πρόβλημα δεκαετιών. «Μιλάμε για μια γενεσιουργό αιτία των υποθέσεων αυτών, που βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο δίνονταν τα χρήματα όλα αυτά τα χρόνια. Από τις δεκαετίες του ’80 και του ’90 υπήρχε μια πραγματικότητα όπου οι επιδοτήσεις δεν κατευθύνονταν πάντα στην παραγωγική επένδυση, αλλά συχνά στην κατανάλωση, χωρίς σταθερά κριτήρια διαφάνειας. Αυτό δεν το λέω με διάθεση συμψηφισμού, αλλά ως μια ρεαλιστική περιγραφή μιας διαχρονικής παθογένειας», είπε.

Τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν επιχειρεί να συγκαλύψει, αλλά να διορθώσει. «Αναγνωρίζουμε ότι υπήρχαν προβλήματα και ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα μέτρα που ελήφθησαν δεν ήταν αρκετά. Γι’ αυτό και ο πρωθυπουργός πήρε την απόφαση να σπάσει αυτό το απόστημα από τη ρίζα του, μεταφέροντας τις αρμοδιότητες από τον προβληματικό μηχανισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Πρόκειται για μια βαθιά θεσμική παρέμβαση που αλλάζει τον τρόπο ελέγχου και ενισχύει τη διαφάνεια», σημείωσε.

Επιτελικό κράτος και ψηφιοποίηση - Έχουν γίνει άλματα

Απαντώντας στην κριτική για τη λειτουργία του κράτους, η κ. Σδούκου κάλεσε σε μια συνολική αποτίμηση της περιόδου από το 2019 έως σήμερα. «Αν κάνει κανείς ένα βήμα πίσω και δει τη μεγάλη εικόνα, δεν μπορεί να μη διαπιστώσει ότι έχουν γίνει σημαντικά άλματα προς τα μπρος, τόσο στο επιτελικό κράτος όσο και στην ψηφιοποίηση. Οι συναλλαγές με το Δημόσιο έχουν αλλάξει ριζικά, με αυτοματοποιημένες διαδικασίες που εξοικονομούν χρόνο και μειώνουν τη γραφειοκρατία».

Όπως σημείωσε, «όλοι θυμόμαστε πόσος χρόνος χρειαζόταν στο παρελθόν για ένα απλό πιστοποιητικό ή μια διοικητική πράξη. Σήμερα, πολλές από αυτές τις διαδικασίες γίνονται ψηφιακά και άμεσα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ακόμη προβλήματα, αλλά δείχνει ότι η κατεύθυνση είναι σαφής και ότι το κράτος αλλάζει».

Οι προτεραιότητες καθορίζονται και από τη συγκυρία

Αναφερόμενη σε επιλογές προηγούμενων ετών, η κ. Σδούκου υπογράμμισε τη σημασία της συγκυρίας. «Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή είχε θέσει στις προτεραιότητές της το θέμα της λειτουργίας του κράτους και τη διαφάνεια, έκανε ένα σημαντικό άλμα με την ψηφιοποίηση, ταυτόχρονα όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλές φορές οι προτεραιότητες καθορίστηκαν από τη συγκυρία. Το 2021, για παράδειγμα, βρισκόμασταν εν μέσω πανδημίας και η προτεραιότητα ήταν να κρατηθεί όρθιο το σύστημα υγείας και να ενισχυθούν τα νοσοκομεία και το προσωπικό. Κάθε απόφαση πρέπει να κρίνεται με βάση το timing και τις συνθήκες μέσα στις οποίες λαμβάνεται».

Τόνισε, ωστόσο, ότι η πορεία των αλλαγών συνεχίστηκε. «Από τότε μέχρι σήμερα έχουν γίνει βήματα και σε τομείς που παρουσίαζαν καθυστερήσεις. Ακόμη και στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ελήφθησαν μέτρα, έγιναν έλεγχοι, διαβιβάστηκαν υποθέσεις στη Δικαιοσύνη. Μπορεί να μην ήταν αρκετά, αλλά δείχνουν ότι υπήρξε προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος».

Ρήξη με το πελατειακό κράτος - Θεσμικές αλλαγές και νέος διάλογος

Η κ. Σδούκου, ερωτώμενη για την πρόταση του πρωθυπουργού για ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή, ανέδειξε την ανάγκη συνολικής αλλαγής του τρόπου λειτουργίας του πολιτικού συστήματος, τονίζοντας ότι «με αφορμή και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ανέδειξε μια προβληματική εικόνα του κράτους και δικαιολογημένα απογοητεύει τους πολίτες, ο πρωθυπουργός αποφάσισε να πάει ένα βήμα παραπέρα και να ανοίξει αυτή τη συζήτηση μέσω της πρότασης για το ασυμβίβαστο. Το ερώτημα είναι αν θέλουμε να μείνουμε απλώς στη διαπίστωση των προβλημάτων ή αν είμαστε έτοιμοι να τα αλλάξουμε ουσιαστικά».

Όπως σημείωσε «πρόκειται για μια αλλαγή παραδείγματος που αφορά το πώς θα λειτουργεί το πολιτικό σύστημα στο μέλλον, πώς θα ενισχυθεί η δημοκρατική λειτουργία και θα διαχωριστούν πιο καθαρά οι ρόλοι της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας. Δεν είναι μια συζήτηση που αφορά μόνο το παρόν, ούτε μια αποσπασματική παρέμβαση, αλλά μέρος μιας συνολικής κατεύθυνσης που θα αναπτυχθεί το επόμενο διάστημα. Υπάρχει ήδη ευρωπαϊκή εμπειρία, καθώς το μοντέλο του ασυμβίβαστου εφαρμόζεται σε χώρες όπως η Γαλλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Εσθονία και άλλες, γεγονός που δείχνει ότι τέτοιες αλλαγές είναι εφικτές και λειτουργικές. Αναμένουμε από την αντιπολίτευση να συμβάλει ουσιαστικά σε αυτόν τον διάλογο με προτάσεις και όχι να περιορίζεται σε καταγγελίες, γιατί το ζητούμενο είναι να αλλάξει στην πράξη ο τρόπος που λειτουργεί το κράτος και να σπάσει οριστικά η λογική της διαμεσολάβησης που συντηρεί το πελατειακό σύστημα»

Η κυβέρνηση συνεχίζει με στόχο ένα σύγχρονο κράτος - Ο φαύλος κύκλος των ρουσφετιών πρέπει να σπάσει

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σχέση πολίτη και κράτους και στη διαμεσολάβηση των πολιτικών. «Όταν ο πολίτης δεν εμπιστεύεται το κράτος, αισθάνεται ότι χρειάζεται "μέσο" για να εξυπηρετηθεί. Ο πολιτικός πιέζεται να ανταποκριθεί και έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος που παραμορφώνει τη διοίκηση και υπονομεύει τους θεσμούς».

Κλείνοντας, η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι αυτός ο κύκλος πρέπει να τελειώσει, επισημαίνοντας πως «η χώρα έχει ήδη κάνει βήματα στον εκσυγχρονισμό του κράτους, αλλά έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά. Αγωνιζόμαστε για ένα κράτος σύγχρονο, ψηφιακό, δίκαιο και αποτελεσματικό για όλους τους πολίτες και για να ξεφύγουμε οριστικά από πρακτικές του παρελθόντος που κρατούσαν τη χώρα πίσω».