Σ. Ζαχαράκη: Το καλοκαίρι θα ανακαινίσουμε περισσότερα από 220 σχολεία με το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου

Στις παρεμβάσεις του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, για την αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων, στις πρωτοβουλίες για τη στήριξη μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων και στις νέες αιτήσεις ξένων πανεπιστημίων για την παρουσία τους στην Ελλάδα, αναφέρθηκε η υπουργός, Σοφία Ζαχαράκη, στη συνέντευξή της στον ΑΝΤΕΝΝΑ.

Όπως τόνισε η κα.Ζαχαράκη, ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένοι έλεγχοι και παρεμβάσεις στις σχολικές υποδομές, σε συνεργασία με τους Δήμους και τα συναρμόδια Υπουργεία, με στόχο τη διασφάλιση ασφαλών συνθηκών για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Η υπουργός ανακοίνωσε ότι περισσότερα από 220 σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα θα ανακαινιστούν το προσεχές καλοκαίρι μέσα από το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου ενώ ήδη το 2025 υλοποιήθηκαν εκτεταμένες παρεμβάσεις σε περισσότερα από 430 σχολεία.

Η υπουργός, ερωτώμενη για το ζήτημα της βίας στο σχολείο, ανακοίνωσε τη σύσταση ομάδας εργασίας για τη βελτίωση συνολικά της σχολικής ζωής, την ενίσχυση της παρουσίας ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών και την ανάπτυξη δράσεων που ενδυναμώνουν τη συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογένειας.

«Να προσθέσω επίσης ότι ξεκινάμε και τη συμβουλευτική γονέων, μέσω ενός προγράμματος, το Connected parents για να συνδράμουμε και τους γονείς σε πολύ σύγχρονα θέματα για τα οποία δεν έχουμε όλοι τις απαντήσεις. Τι γίνεται με τους εθισμούς, τι γίνεται με το διαδίκτυο... τι γίνεται με τις αλλαγές στην προεφηβική και εφηβική ηλικία. Όλα αυτά εντάσσονται στο κοινό πλαίσιο προστασίας εκπαιδευτικού, παιδιού, και συνεννόησής με τους γονείς».

Σχετικά με την ΕΔΕ που διενεργείται για την υπόθεση της καθηγήτριας Σοφίας Χρηστίδου η υπουργός επανέλαβε ότι οι διαδικασίες προχωρούν τάχιστα, θα ολοκληρωθούν με πλήρη διαφάνεια και θα αποδοθούν ευθύνες για πράξεις και παραλείψεις.

«Παρακολουθώ, από την πρώτη στιγμή προσωπικά την υπόθεση που αφορά τη συνάδελφο η οποία ήταν επίσης καθηγήτρια αγγλικών. Προσωπικά δεδομένα δεν θα μοιραστώ για την υπόθεση. Όμως η Ένορκη Διοικητική Εξέταση όπως έχει δοθεί εντολή θα ολοκληρωθεί εντός του μήνα χωρίς έκπτωση προφανώς ως προς τη διαδικασία των καταθέσεων. Να είστε απόλυτα σίγουρες και σίγουροι ότι οτιδήποτε προκύψει από αυτή την ΕΔΕ ούτε θα το κρύψουμε αλλά ούτε οποιαδήποτε ευθύνη προκύψει δεν θα αποδοθεί. Η ΕΔΕ θα μας αποκαλύψει και τις ενέργειες που έγιναν και όσες μπορεί να μην έγιναν».

Ιδιαίτερη αναφορά, έκανε η υπουργός, στο Ψηφιακό Φροντιστήριο, το οποίο –όπως σημείωσε– προσφέρει δωρεάν και ποιοτική υποστήριξη στους μαθητές, ιδιαίτερα ενόψει των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Όπως ανέφερε η Υπουργός μετά το Πάσχα θα ξεκινήσουν και τα live μαθήματα επαναλήψεων. Οι μαθητές και οι μαθήτριες υποστηρίζονται για 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα για Γενικά, Επαγγελματικά & Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια.

«Παρακινώ τα παιδιά να δώσουν την ευκαιρία στο ψηφιακό φροντιστήριο να το παρακολουθήσουν, θα δουν ποιοτικό υλικό το οποίο ανανεώνεται συνέχεια… Έχω δε λάβει την απόφαση από τη νέα σχολική χρονιά να είναι live και τα μαθήματα για την Πρώτη και στην Δευτέρα Λυκείου, ενώ βεβαίως ήδη υπάρχει ασύγχρονο υλικό από την Πέμπτη Δημοτικού ως την Β Λυκείου».

Ερωτηθείσα για τις νέες αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από ξένα πανεπιστήμια η κυρία Ζαχαράκη σημείωσε ότι είναι ιδιαίτερα αυξημένο το ενδιαφέρον διεθνών πανεπιστημίων καθώς τέσσερα σημαντικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, το European University, το Georgetown University, το Iowa State University και το Roger Williams University επιδιώκουν να έχουν παρουσία στη χώρα μας

«Τώρα περιμένουμε το επόμενο κρίσιμο στάδιο. Η ΕΘΑΕ, η ανεξάρτητη αρχή, θα ελέγξει και θα πιστοποιήσει ποια από αυτά θα πάρουν την άδεια λειτουργίας και ποια προγράμματα εξ’ αυτών θα λειτουργήσουν. Ήδη θυμίζω ότι τέσσερα μη κρατικά μη Κερδοσκοπικά, λειτουργούν στην Ελλάδα. Άρα παιδιά τα οποία πιθανότητα να ταξίδευαν μακριά από την Ελλάδα για να σπουδάσουν, μένουν εδώ… Άρα βλέπετε ότι χρονιά με τη χρονιά το ενδιαφέρον αυξάνεται. Πιστεύω και πιστεύουμε πολύ ότι η Ελλάδα μας, μπορεί α αναδειχθεί σε έναν σημαντικό κόμβο για την εκπαίδευση. Ειδικά σε αυτή την ταραχώδη περίοδο για την περιοχή μας. Η Ελλάδα είναι ένας σταθερός πόλος και για τις επενδύσεις, αλλά και για την εκπαιδευτική επένδυση».

Τέλος η κυρία Ζαχαράκη αναφέρθηκε στη ρύθμιση που ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή με την οποία παρατείνεται έως και το 2028 η δυνατότητα ειδικής εισαγωγής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για τους δικαιούχους που συνδέονται με το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.