Π. Μαρινάκης κατά ΠΑΣΟΚ για τη φορολόγηση τραπεζών: Μιμείται πρακτικές εύκολων λύσεων χωρίς κοστολόγηση

Αιχμές κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, και ειδικότερα του ΠΑΣΟΚ και του προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη, άφησε κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, υπερασπιζόμενος την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τις παρεμβάσεις της σε κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια, οι τράπεζες και η φοροδιαφυγή.

Όπως σημείωσε ο κ. Μαρινάκης σε δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, η σημερινή κυβέρνηση είναι η πρώτη στη μεταπολιτευτική περίοδο που προχώρησε σε ουσιαστικές παρεμβάσεις, φορολογώντας διυλιστήρια και εταιρείες ενέργειας στο πλαίσιο ευρωπαϊκών κανονισμών και επιστρέφοντας σημαντικά ποσά — άνω των 4 δισ. ευρώ, με συνολικές ενισχύσεις που φτάνουν τα 13 δισ. ευρώ — σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

«Τα έφερε έτσι η ζωή και η πρώτη κυβέρνηση μεταπολιτευτικά που σε δύσκολες περιόδους έκανε τα εξής -προσέξτε, δεν τα θυμάμαι να τα έχει κάνει κάποιος άλλος: Φορολόγησε τα διυλιστήρια όταν υπήρχε σχετικό πλαίσιο, θεσμικό, στην Ευρώπη. Φορολόγησε τις εταιρείες παροχής ενέργειας και επέστρεψε τα χρήματα αυτά — πολλά δισ., πάνω από 4 δισ., και συνολικά 13 δισ., για την ενέργεια — στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Έκανε παρεμβάσεις στις τράπεζες για τις χρεώσεις των πολιτών, φτάνοντάς τες στο χαμηλότερο δυνατό», τόνισε.

Παράλληλα, έκανε λόγο για παρεμβάσεις στο τραπεζικό σύστημα με στόχο τη μείωση των επιβαρύνσεων για τους πολίτες, καθώς και για εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά, με την επιβολή αυστηρών προστίμων τόσο για φαινόμενα αισχροκέρδειας όσο και για παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές, όπως οι εικονικές εκπτώσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, με τον ίδιο να επισημαίνει ότι η κυβέρνηση πέτυχε τη μείωση του κενού ΦΠΑ.

«Και εγώ δεν λέω ότι ήταν αρκετές. Εγώ λέω ότι ήταν οι πρώτες που έγιναν μετά από πάρα πολλές κυβερνήσεις που κώφευαν σε όλες αυτές τις πρακτικές. Η πρώτη κυβέρνηση που αντιμετώπισε μια αντικοινωνική πολιτική, όπως είναι η φοροδιαφυγή, μειώνοντας το κενό ΦΠΑ. Η πρώτη κυβέρνηση η οποία έβαλε να δουλεύει μια αρχή ελέγχου της αγοράς και έβαλε πολύ σκληρά πρόστιμα — και συνεχίζει και βάζει — όχι μόνο στην αισχροκέρδεια, αλλά και στις εικονικές εκπτώσεις», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης.

Την ίδια στιγμή, ξεκαθάρισε ότι η κυβερνητική πολιτική δεν είναι «αντιεπιχειρηματική», τονίζοντας ότι τράπεζες και επιχειρήσεις αποτελούν βασικούς πυλώνες της οικονομίας και στηρίζουν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας.

«Ξέρετε κάτι; Εγώ επί της αρχής, ούτε κατά των τραπεζών είμαι, ούτε κατά των επιχειρήσεων, το αντίθετο. Είναι σοβαροί, οι πιο σοβαροί πυλώνες της οικονομίας και όλες αυτές οι θέσεις εργασίας που λέμε — 570.000 θέσεις εργασίας — κάποιος τις δίνει», ανέφερε.

Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι υιοθετεί «εύκολες λύσεις» και ρητορική χωρίς κοστολόγηση, κάνοντας λόγο για επανάληψη πρακτικών του παρελθόντος. Υπενθύμισε, δε, ότι στις εκλογές του 2023 οι πολίτες επέλεξαν το κυβερνητικό πρόγραμμα των 9 δισ. ευρώ έναντι προτάσεων υψηλότερου δημοσιονομικού κόστους.

Ειδικότερα, μιλώντας για το ΠΑΣΟΚ, επεσήμανε «εγώ δεν είπα ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είναι κατά των τραπεζών. Εγώ είπα ότι ο κύριος Ανδρουλάκης και συνολικά το ΠΑΣΟΚ — είτε αυτό που λέω αφορά την οικονομία είτε άλλους τομείς πολιτικής — μιμείται πρακτικές αντιπολιτευτικές άλλων κομμάτων του πολύ πρόσφατου παρελθόντος, αλλά και του δικού τους κάποιες φορές παρελθόντος των «εύκολων λύσεων» που κανείς δεν τις κοστολογεί. Στα λόγια ο κύριος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ, όπως δυστυχώς και τα υπόλοιπα κόμματα, είναι εξαιρετικοί, πολύ ευχάριστοι».

Πρόσθεσε δε ότι «όμως θυμίζω και στον κύριο Ανδρουλάκη και στα υπόλοιπα κόμματα ότι το 2023, για πρώτη φορά, ένα πρόγραμμα τετραετίας 9 δισεκατομμυρίων της Νέας Δημοκρατίας κέρδισε ένα πρόγραμμα της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ, 30 δισεκατομμυρίων».

«Ο κόσμος έχει καταλάβει ότι αυτοί οι οποίοι είναι πολύ ευχάριστοι στα λόγια και πολύ γαλαντόμοι στη θεωρία, αποδεικνύονται 99,9% μη ικανοί να τα κάνουν πράξη» σημείωσε και κατέληξε λέγοντας ότι «εμείς που έχουμε κάνει όλα όσα είπα ως κυβέρνηση, όταν βλέπουμε ότι πρέπει να υπάρξει παρέμβαση, την κάνουμε. Αυτή είναι η διαφορά μας. Πρώτα κάνουμε και μετά εξηγούμε. Εκείνοι λένε και δεν κάνουν, γιατί δεν κοστολογούν».

