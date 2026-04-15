Ώρες αγωνίας για τον Γιώργο Μυλωνάκη μετά την εγκεφαλική αιμορραγία - Υπουργοί και στελέχη της ΝΔ στο πλευρό του στη ΜΕΘ

Ώρες αγωνίας περνά η οικογένεια του 53χρονου υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο μετά από ρήξη ανευρύσματος.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου «Ο Ευαγγελισμός», η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη. Ο ίδιος διεκομίσθη στο νοσοκομείο το πρωί έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο που υπέστη στη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου.

Επιτυχημένος ο εμβολισμός του ανευρύσματος

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ μεταφέρθηκε αμέσως στον «Ευαγγελισμό», όπου του έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις. Η αξονική έδειξε ότι υπήρχε εγκεφαλικό αιμάτωμα, το οποίο υπέστη ρήξη και αιμορραγούσε.

Για το λόγο αυτόν υποβλήθηκε σε εμβολισμό του ανευρύσματος, ο οποίος πήγε καλά. Στη συνέχεια, εισήχθη εκ νέου στη ΜΕΘ, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένος, με τους γιατρούς να παρακολουθούν την πορεία της υγείας του.

Το ιατρικό ανακοινωθέν του «Ευαγγελισμού» για την κατάσταση της υγείας του

Νωρίτερα, όπως δήλωσε ο διοικητής του Ευαγγελισμού, Τάσος Γρηγορόπουλος σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ο κ. Μυλωνάκης υπεβλήθη σε εμβολισμό του θρόμβου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε ΜΕΘ του νοσοκομείου. «Έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις. Αυτή τη στιγμή η κατάστασή του θεωρείται σοβαρή, αλλά ελεγχόμενη. Έγινε εμβολισμός, απλά δεν μπορώ να σας πω περισσότερα», ανέφερε.

Νωρίτερα, το ιατρικό ανακοινωθέν ανέφερε: «Σήμερα, 15.04.2026 και ώρα 09:30 διεκομίσθη στο νοσοκομείο ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» μετά από λιποθυμικό επεισόδιο ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ κ. Γεώργιος Μυλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή, αλλά ελεγχόμενη».

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες ο κ. Μυλωνάκης υπέστη ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο. Αμέσως διεκομίσθη στο νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε απεικονιστικές και εργαστηριακές εξετάσεις και ακολούθως διασωληνώθηκε και μπήκε για νοσηλεία στη ΜΕΘ.

Όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κατάσταση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργό είναι εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς έχει εντοπιστεί εγκεφαλική αιμορραγία και οι γιατροί εξετάζουν αν θα το αντιμετωπίσουν χειρουργικά ή φαρμακευτικά.

Στο πλευρό του στη ΜΕΘ, η οικογένειά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπουργοί και στελέχη της ΝΔ

Από την πρώτη στιγμή, ο Γιώργος Μυλωνάκης έχει στο πλευρό του την οικογένειά του, με τη σύζυγό του, Τίνα Μεσσαροπούλου, να σπεύδει στο νοσοκομείο μόλις έμαθε για τη λιποθυμία του, αποχωρώντας από την εκπομπή «Happy Day».

Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός μετέβη λίγο μετά τις 11:30 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του κ. Μυλωνάκη.

Εκεί βρίσκονται ήδη ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, και ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Επιπλέον, στο νοσοκομείο πήγαν οι Κωστής Χατζηδάκης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Τάκης Θεοδωρικάκος, Νίκη Κεραμέως, Παύλος Μαρινάκης, Σοφία Ζαχαράκη, Βασίλης Σπανάκης, Μιχάλης Μπεκίρης και άλλα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη.

«Κατέρρευσε μπροστά μας»

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, σε ραδιοφωνική συνέντευξη στον RealFM, δήλωσε συγκλονισμένος.

«Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας. Έχει δύο παιδιά. Είναι γεμάτος ενέργεια και ζωή. Συνέβη μπροστά μας την ώρα του "πρωινού καφέ"», είπε φανερά συγκινημένος ο Κωστής Χατζηδάκης.