Ν. Πλακιάς: Όποιος στη δίκη προσπαθήσει να σπιλώσει την μνήμη των παιδιών μου, θα ισοπεδωθεί

Ο Νίκος Πλακιάς λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η δίκη των Τεμπών, διαμηνύει, μέσω ανάρτησής του στα social media, ότι όποιος προσπαθήσει να σπιλώσει την μνήμη των παιδιών του με ψέματα και παραμύθια, «θα ισοπεδωθεί, όποιος και να είναι».

Όσον αφορά τις θεωρίες συνομωσίας που έχουν αναπτυχθεί ενόψει της δίκης της Δευτέρας και διερωτάται: «Δηλαδή όσοι συγγενείς δεν πιστέψαμε στα λαθρεμπορία στα παράνομα φορτία και στα παραμύθια είμαστε γελοίοι;».

Μάλιστα προειδοποιεί ότι η απάντηση αυτή σε ένα ακόμα ανώνυμο λογαριασμό, έχει «πάρα πολλούς παραλήπτες» ενόψει τις δίκης. «Πλέον θα είμαστε πρόσωπο με πρόσωπο και όχι πίσω από τα πληκτρολόγια».

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά:

«Ραγιάς δεν ήμουν ούτε είμαι ούτε θα γίνω όπως εσύ !!! Ένα δειλό ανθρωπάκι που κρύβεται πίσω από ένα ψεύτικο προφίλ.

Αυτό είναι να είσαι ραγιάς !!! Να ντρέπεσαι να βγαίνεις και να τα λες με ονοματεπώνυμο.

Με μάσκα βγαίνανε οι δωσίλογοι παλιά και οι ρουφιάνοι τώρα .

Για το συγκεκριμένο θέμα που σχολιάζεις διάβασε πάλι την ανάρτηση της Ντόλκα πήγαινε εκεί που λέει για τα baby oil και ότι όσοι πιστεύουν σε αυτά ότι είναι ΓΕΛΟΙΟΙ .

Δηλαδή όσοι συγγενείς δεν πιστέψαμε στα λαθρεμπορία στα παράνομα φορτία και στα παραμύθια είμαστε γελοίοι .

Όπου baby oil είναι τα έλαια σιλικόνης .

Η συγκεκριμένη δεν έχασε το παιδί της ούτε από τα baby oil ούτε από τις πούδρες ( χημικοί διαλύτες ) που αναφέρει .

Και ούτε αναφέρθηκε νομικά ποτέ στον μηχανισμό θανάτου της κόρης της ,

μιας και δεν υπάρχει καμμία μήνυση σχετικά με αυτόν .

Αντιθετα ασχολήθηκε συνέχεια με την φωτιά και με τις πούδρες ( χημικοί διαλύτες ).

Απο την φωτιά χάθηκαν άλλα παιδιά και είμαστε εδώ εμείς οι γονείς αυτών να τα υπερασπιστούμε και να τα κλάψουμε και να ψάξουμε την αλήθεια και το γιατί !!!

Είμαι εδώ όρθιος !!!

Σακατεμένος αλλά όρθιος !!!!

Και όποιος πλέον ξεκινώντας η δίκη βρεθεί μπροστά μου και προσπαθήσει να σπιλώσει την μνήμη των παιδιών μου με ψέμματα και παραμύθια,όποιος και να είναι, θα ισοπεδωθεί .

Ο καθένας θα υπερασπιστεί τον συγγενή του όπως αυτός θέλει και επιθυμεί.

Εάν ακούσω ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟ!!! δηλαδή τα παιδιά μου !!! και όχι το παιδί μου !!! Τελείωσε εκείνη την στιγμή .

Χαιρετίσματα και τα λέμε όταν πάψεις να είσαι ραγιάς και ρουφιάνος .

Και που είσαι ;

Εμείς εδώ στα μέρη μου ακόμα τους ρουφιάνους τους πετροβολούν».

Η απάντηση όμως τώρα ενόψει της δίκης που έρχεται έχει πάρα πολλούς παραλήπτες.

Πλέον θα είμαστε πρόσωπο με πρόσωπο και όχι πίσω από τα πληκτρολόγια. https://t.co/BQqgdAsxXQ

— Plakiasnikos (@PlakiasNikos) March 21, 2026

Σημειώνεται, ότι αυτή η απάντηση του Νίκου Πλακιά, έρχεται έπειτα από την ανάρτηση ενός ανώνυμου χρήστη στο X, ο οποίος εξαπέλυσε επίθεση κατά του Νίκου Πλακιά, με αφορμή ένα σχόλιό του στην πλατφόρμα.