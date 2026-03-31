Ν. Παπαϊωάννου για ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών: Μέχρι 20 οι εισακτέοι κάθε χρόνο

Με Πανελλήνιες θα εισέρχονται οι ενδιαφερόμενοι στην Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών (ΑΣΠΤ), το πρώτο δημόσιο πανεπιστημιακό ίδρυμα στην Ελλάδα αφιερωμένο στη δραματική, ορχηστρική και μουσική τέχνη, και οι εισακτέοι θα είναι έως 20 τον χρόνο.

Αυτό υποιγράμμισε, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας στην ΕΡΤ για την Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών.

Αναφερθείς στο ποιες είναι οι παραστατικές τέχνες, ο Ν. Παπαϊωάννου, επισήμανε: «Θέατρο, Χορός, Μουσική. Τι εννοούμε όταν μιλάμε για παραστατικές τέχνες; Δεν εννοώ ότι και τα ήδη υπάρχοντα τμήματα στα άλλα πανεπιστήμια θεάτρου ή μουσικής δεν παρέχουν πανεπιστημιακή γνώση. Εδώ όμως, και θα μου επιτραπεί ο όρος, είναι performance studies δηλαδή, σπουδές επί του πεδίου, καθαρά πρακτικές θα έλεγα. Είναι λοιπόν, ένα πανεπιστήμιο, γιατί περί πανεπιστημίου πρόκειται, το οποίο διακονεί τους τρεις κλάδους, αυτούς της τέχνης και του πολιτισμού, με έναν τέτοιον τρόπο που μέχρι τώρα διαπιστώσαμε όχι μόνον εμείς αλλά και οι εκπρόσωποι όλων αυτών των κλάδων, ότι υπήρχε μία θεσμική εκκρεμότητα, υπήρχε μία αδιαβάθμητη, καλλιτεχνική εκπαίδευση. Δεν ήξεραν όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες που ανήκαν, ποιο είναι το προσοντολόγιο».

Αναφορικά με το πώς θα μπαίνει κάποιος σε τέτοιου είδους σχολές, αν θα δίνουν Πανελλήνιες, υπογράμμισε: «Φυσικά και όχι με Πανελλήνιες. Θα είναι ειδικές εξετάσεις με ακρόαση ή με όποια παράσταση στις επιτροπές στα 5 τμήματα του νέου αυτού πανεπιστημίου και με βάση αυτές θα εισάγονται στην σχολή».

Τώρα, ως προς τους καθηγητές των σχολών αυτών, επισήμανε: «Μπορούμε να έχουμε καθηγητές και με την κλασική ακαδημαϊκή διαδικασία. Δηλαδή, με διδακτορικά. Αλλά όμως, δίνεται η δυνατότητα και σε καλλιτέχνες εγνωσμένου κύρους που δεν έχουν διδακτορικό ή έχουν μόνο το πτυχίο της κρατικής σχολής που έχουν τελειώσει, αλλά έχουν ένα εγνωσμένου καλλιτεχνικό κύρος και πορεία, να είναι και αυτοί μέλη ΔΕΠ των νέων αυτών τμημάτων του νέου Πανεπιστημίου».

Στην ερώτηση τέλος, για το πώς θα λειτουργήσουν αυτά τα τμήματα, ο κ. Παπαϊωάννου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι πρόταση των φορέων μέχρι 20 φοιτητές κάθε χρόνο, διότι, ουσιαστικά η φοίτηση γίνεται σχεδόν ατομικά. Μέχρι 20 λοιπόν, θα είναι οι εισακτέοι κάθε χρόνο, διότι αυτό το ζήτησαν οι ίδιοι οι καλλιτεχνικοί φορείς».