Ν. Χαρδαλιάς: Η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών είναι προτεραιότητα με βαθύ κοινωνικό αποτύπωμα

Την αποκατάσταση και αναβάθμιση των δαπέδων στους αθλητικούς χώρους 20 σχολικών μονάδων που βρίσκονται στον Δήμο Δάφνης-Υμηττού, προϋπολογισμού 227.000 ευρώ, προβλέπει η προγραμματική σύμβαση την οποία συνυπέγραψαν ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και δήμαρχος Νίκος Τσιλίφης, στο διοικητήριο της Περιφέρειας.

Σε δηλώσεις που ακολούθησαν ο περιφερειάρχης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την δρομολόγηση αυτού του «χρήσιμου έργου που είχα δεσμευτεί να προχωρήσω κατά την επίσκεψή μου στην πόλη τον περασμένο Οκτώβριο» και πρόσθεσε: «Μιλάμε για μια ουσιαστική επένδυση στα παιδιά μας, μέσα από την οποία διασφαλίζουμε ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες στον Δήμο Δάφνης-Υμηττού θα αθλούνται και θα παίζουν σε ασφαλείς, σύγχρονες και λειτουργικές εγκαταστάσεις. Για εμάς στην Περιφέρεια Αττικής, η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών δεν είναι μια τυπική υποχρέωση, είναι προτεραιότητα με βαθύ κοινωνικό αποτύπωμα».

Ο κ. Χαρδαλιάς παρατήρησε ότι υλοποιείται «σταθερά το όραμά μας για πρότυπες εκπαιδευτικές υποδομές σε όλη την Αττική. Στον Δήμο Δάφνης-Υμηττού αυτό αποτυπώνεται έμπρακτα με τη χρηματοδότηση του νέου πρότυπου βρεφονηπιακού σταθμού στο πρώην ΠΙΚΠΑ Δάφνης, ύψους 1,48 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, σχεδιάζουμε δράσεις αναβάθμισης και ενίσχυσης πρασίνου στο Θέατρο Βράχων, τον Λόφο Κουταλά, στα άλση Άρη Αλεξάνδρου και Λόφου Καβάλας, καθώς και σειρά σημειακών παρεμβάσεων σε 12 σημεία της πόλης για τον εκσυγχρονισμό δημοσίων υποδομών».

Ο δήμαρχος Δάφνης-Υμηττού Ν. Τσιλίφης ευχαρίστησε την περιφέρεια και τον Νίκο Χαρδαλιά για αυτό το «αναγκαίο έργο», με το οποίο αναβαθμίζονται οι χώροι ψυχαγωγίας και άθλησης σε όλα τα δημοτικά σχολεία, αλλά και αρκετά νηπιαγωγεία, γυμνάσια και λύκεια της πόλης.

Στοχεύουμε, πρόσθεσε ο κ. Τσιλίφης, στην ολοκλήρωση των έργων μέσα στο έτος, ώστε να δώσουμε το συντομότερο την δυνατότητα στα παιδιά και τη νεολαία μας, «να μπορούν να αθλούνται, να φύγουν από τις οθόνες και να μπουν σε δραστηριότητες που καλλιεργούν το σώμα και το πνεύμα. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό για όλους μας».