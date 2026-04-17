Μ. Θεμιστοκλέους: Το ΕΣΥ σήμερα έχει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ

Στην ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μετά από χρόνια πιέσεων λόγω κρίσεων, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλεόυς, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ», υπογραμμίζοντας ότι βασική προτεραιότητα της τελευταίας τριετίας ήταν η σταθεροποίηση και η ουσιαστική αναβάθμισή του.

«Το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι ένα σύστημα που δημιουργήθηκε πριν από 43 χρόνια και το οποίο επιβαρύνθηκε από δύο πολύ μεγάλες κρίσεις. Την 10ετή οικονομική κρίση, που αποστέρησε πόρους και κυρίως προσωπικό, και αμέσως μετά την πανδημία», ανέφερε ο κ. Θεμιστοκλέους και συμπλήρωσε: «Η βασική προτεραιότητα των τελευταίων τριών ετών ήταν αρχικά να σταθεροποιηθεί το σύστημα και στη συνέχεια να ενισχυθεί ουσιαστικά. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα το ΕΣΥ διαθέτει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ, ενώ παράλληλα προχωρούν εκτεταμένες κτηριακές παρεμβάσεις και οργανωτικές αλλαγές». Όπως τόνισε, για περίπου 15 χρόνια δεν είχαν γίνει ουσιαστικές ανακαινίσεις στα νοσοκομεία, ενώ πλέον ανακαινίζονται πτέρυγες, Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και χτίζονται νέα κτηριακά συγκροτήματα.

Ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές παρεμβάσεις αναβάθμισης των δημόσιων δομών υγείας. Ειδικότερα, όπως είπε: «Ολοκληρώνεται η κατασκευή 3 νέων νοσοκομείων μέσω της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ενώ πρόκειται να ξεκινήσει και η κατασκευή του Ογκολογικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, ανακαινίζονται ή έχουν ήδη ανακαινιστεί 156 Κέντρα Υγείας, ενώ εκτεταμένες παρεμβάσεις γίνονται και στα νοσοκομεία όλης της χώρας». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας μέσω του MyHealth App, μέσω του οποίου οι πολίτες μπορούν να βλέπουν εξετάσεις και να κλείνουν ραντεβού.

Νέα φιλοσοφία με έμφαση στην πρόληψη

Ο υφυπουργός Υγείας τόνισε ότι «το υπουργείο Υγείας αλλάζει συνολικά φιλοσοφία, αφήνοντας πίσω το μοντέλο που λειτουργούσε ως “υπουργείο Ασθένειας”, δηλαδή περίμενε τον πολίτη να αρρωστήσει για να τον θεραπεύσει. Αντίθετα, η νέα προσέγγιση δίνει έμφαση στην πρόληψη, ώστε οι πολίτες να ζουν περισσότερα χρόνια και περισσότερα καλά χρόνια». Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει υλοποιήσει 5 μεγάλα προληπτικά προγράμματα, αλλά και επιμέρους στοχευμένες δράσεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διατροφή και στην άσκηση.

Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και μείωση του χρόνου αναμονής

Ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε αναλυτικά στο σχέδιο αναβάθμισης των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, αναφέροντας ότι «πριν από περίπου 1 χρόνο ανακοινώθηκε ένα συνολικό σχέδιο, μέρος του οποίου ήταν και το λεγόμενο “βραχιολάκι”, δηλαδή το σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης των ασθενών. Όταν ξεκίνησε η παρέμβαση, ο μέσος χρόνος αναμονής στα επείγοντα ήταν περίπου 9 ώρες, ενώ σήμερα έχει περιοριστεί στις 4,5 ώρες. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική βελτίωση». Εξήγησε ότι το αποτέλεσμα αυτό προήλθε από τρεις βασικές παρεμβάσεις: την εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης, τη στοχευμένη αύξηση του προσωπικού στα ΤΕΠ και τη βελτίωση των υποδομών. Μάλιστα, ανέφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι σε πολλές περιπτώσεις η απόσταση του αξονικού τομογράφου από τα επείγοντα δημιουργούσε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών ή ακόμη και μισής ώρας για τη μεταφορά ενός βαρέος περιστατικού, ενώ με τη νέα διάταξη ο χρόνος αυτός μπορεί να περιοριστεί στα 4 με 5 λεπτά, βελτιώνοντας καθοριστικά τη ροή και την ασφάλεια των περιστατικών.

Στελέχωση των νησιών και των απομακρυσμένων περιοχών κατά τη θερινή περίοδο

Ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε εκτενώς στις ανάγκες που προκύπτουν κάθε καλοκαίρι στα νησιά και στις τουριστικές περιοχές, όπου ο πληθυσμός μπορεί να διπλασιάζεται, να τριπλασιάζεται ή ακόμη και να πενταπλασιάζεται. Όπως ανέφερε: «Έχουν θεσπιστεί σημαντικά κίνητρα για γιατρούς και νοσηλευτές στις λεγόμενες άγονες και απομακρυσμένες περιοχές. Συγκεκριμένα, τα οικονομικά κίνητρα μπορούν να φτάνουν έως και τα 600 ευρώ τον μήνα, ενώ μέσω της δωρεάς του Ιδρύματος Χατζηιωάννου για τα 47 μικρά νησιά της χώρας, που αφορά 80 γιατρούς, παρέχονται 1.500 ευρώ καθαρά επιπλέον του μισθού, με το υπουργείο να καλύπτει και τη μετακίνηση». Επιπλέον, όπως ανέφερε, κατά τη θερινή περίοδο πραγματοποιούνται μετακινήσεις προσωπικού από την Αττική προς τα νησιά και άλλες περιοχές, με συνολική στήριξη που φτάνει έως και τα 2.000 ευρώ επιπλέον του μισθού ανά μήνα. Όπως υπογράμμισε: «Όλες αυτές οι παρεμβάσεις έχουν ήδη φέρει πολύ βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια».

Κίνητρα στις άγονες περιοχές

Ο υφυπουργός Υγείας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα μετρήσιμα αποτελέσματα των κινήτρων για τις δύσκολες και απομακρυσμένες περιοχές. Όπως είπε, «από τις περίπου 300 θέσεις που από το 2010 παρέμεναν μόνιμα άγονες, χωρίς να εμφανίζεται κανείς υποψήφιος, έχουν πλέον καλυφθεί οι 200. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική βελτίωση, η οποία αποδεικνύει ότι τα κίνητρα έχουν αποδώσει», σημείωσε χαρακτηριστικά.