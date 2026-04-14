Μ. Λαζαρίδης: Παρουσίασε το πτυχίο του σε εκπομπή-Δεν θα απολογηθώ για επιλογές ζωής πριν από 40 χρόνια (vid)

Σχετικά με τις καταγγελίες περί του τίτλου σπουδών του τοποθετήθηκε το πρωί της Τρίτης ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριος Λαζαρίδης, παρουσιάζοντας το πτυχίο του και περιγράφοντας την εκπαιδευτική του διαδρομή σε συνέντευξή του.

Όπως ανέφερε στο OPEN, το 1987, σε ηλικία 18 ετών, επέλεξε συνειδητά να φοιτήσει σε κολέγιο, συγκεκριμένα στο College of the Southern Eastern Europe, το οποίο, όπως είπε, συγκαταλεγόταν τότε στα δύο μεγαλύτερα της χώρας. «Αποφοίτησα το 1992, αυτό είναι το πτυχίο μου», σημείωσε.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στις εγκαταστάσεις του ιδρύματος εκείνη την περίοδο, επισημαίνοντας ότι διέθετε περισσότερα του ενός κτίρια.

Μάλιστα, όπως είπε, επισκέφθηκε πρόσφατα τη Λεωφόρο Αμαλίας μαζί με τις κόρες του για να φωτογραφίσει ένα από αυτά, ενώ πρόσθεσε ότι άλλα κτίρια που χρησιμοποιούνταν τότε στεγάζουν σήμερα νηπιαγωγείο και ναυτιλιακή εταιρεία, παρουσιάζοντας και σχετικές εικόνες.

«Το 2007, μπορούσες να εργαστείς ως μετακλητός υπάλληλος ακόμα και με αυτή την βεβαίωση σπουδών παρά το γεγονός ότι δεν ήταν αναγνωρισμένο πτυχίο», δήλωσε χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσε: «Αυτό συνέβαινε γιατί οι μετακλητοί υπάλληλοι διορίζονται με πολιτική επιλογή του υπουργού και του γ.γ. και δεν περνούν από ΑΣΕΠ».

Τόνισε ακόμη ότι οι σπουδές του ήταν απαιτητικές και με αυστηρό πρόγραμμα, ξεκαθαρίζοντας πως δεν προτίθεται να απολογηθεί για επιλογές που έκανε πριν από περίπου τέσσερις δεκαετίες, επιχειρώντας έτσι να κλείσει τη συζήτηση γύρω από το ζήτημα των σπουδών του.

Μάλιστα, έστρεψε τα «βέλη» του κατά των πολιτικών του αντιπάλων, κάνοντας λόγο για «δολοφονία χαρακτήρα».

«Τα σκουπίδια του διαδικτύου και οι πολιτικοι αρχηγοί του κοινού ποινικού δικαίου δεν θα με κάνουν σαν τα μούτρα τους. Δεν σκέφτηκα την παραίτηση. Είμαι πολύ καθαρός και έντιμος».