Μ. Χρυσοχοΐδης από Κρήτη: Προσλήψεις 70 αστυνομικών - Ενίσχυση των ελέγχων και στα κρουαζιερόπλοια

Επίσκεψη, με σημαντικές ανακοινώσεις πραγματοποίησε στο Ηράκλειο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Αφορμή ήταν το εγκαίνια της λέσχης σίτισης των αστυνομικών υπαλλήλων στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, ωστόσο πραγματοποίησε σειρά συσκέψεων με τα σωματεία των αστυνομικών, αλλά και μια επίσκεψη στο κτήριο, όπου πρόκειται να στεγαστεί το επόμενο διάστημα η υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης, το επονομαζόμενο «ελληνικό FBI», στις Αρχάνες.

Συνοδεία του περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρου Αρναούτάκη ο κ. Χρυσοχοΐδης επισκέφθηκε το κτήριο του παλιού συνεταιρισμού στις Αρχάνες, όπου με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης και χορηγίες θα στεγαστούν τα γραφεία της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. Ταυτόχρονα, ανακοίνωσε, ότι προχωρά η αξιοποίηση του κτηρίου, που παραχώρησε στις Μοίρες ο δήμος Φαιστού, με σκοπό να στεγαστεί η αστυνομική υποδιεύθυνση Μεσαράς, με διοικήτρια την αξιωματικό, σε βαθμό αστυνομικού διευθυντή, Ειρήνη Συμιανάκη.

Ο κύριος Χρυσοχοΐδης, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ανακοίνωσε μεταξύ άλλων, τη μόνιμη πρόσληψη 50 αστυνομικών για την υπηρεσία διαβατηρίων και άλλων 20 για τους ελέγχους στα κρουαζιερόπλοια στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Κατά το χαιρετισμό του ο υπουργός προστασίας του πολίτη ανέφερε, ότι είναι από τις λίγες φορές που έρχεται στην Κρήτη με αφορμή ένα ευχάριστο γεγονός, όπως είναι τα εγκαίνια της λέσχης σίτισης αστυνομικών. Ωστόσο, δεν παρέλειψε να σχολιάσει, ότι στην Κρήτη υπάρχει μία ιδιαίτερη εγκληματικότητα, την οποία «θα πατάξει η Αστυνομία με τη δημιουργία των δύο αυτών δομών, ωστόσο δεν καταγράφεται κοινή εγκληματικότητα, γεγονός που κάνει το νησί ασφαλές για τους κατοίκους και τους τουρίστες».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κύριος Χρυσοχοΐδης στο γραφείο αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας, επαινώντας την αποτελεσματικότητά του και λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν είμαστε δίπλα σας, είμαστε μαζί σας, για να αισθάνονται όλοι, ότι υπάρχει μια πολιτεία και μια Αστυνομία που σέβεται τον πολίτη, με αφοσίωση και σεβασμό».

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο γενικός περιφερειακός αστυνομικός διευθυντής Κρήτης – Υποστράτηγος, Γιώργος Δούκης, ο διοικητής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Ελλάδα – Υποστράτηγος, Φώτης Ντουίτσης καθώς και και όλα τα στελέχη της Αστυνομίας της Κρήτης, αλλά και δήμαρχοι της Περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, ο αρχιεπίσκοπος Κρήτης, Ευγένιος, στελέχη επιχειρήσεων και άλλοι.

Η επίσκεψη του κυρίου Χρυσοχοΐδη συνεχίζεται το απόγευμα στα Χανιά.