Μ. Βορίδης: Κανείς δεν έχει συμπεριφερθεί σαν την Κωνσταντοπούλου-Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα στο Κοινοβούλιο

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και για το χθεσινό επεισόδιο του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου τοποθετήθηκε το πρωί της Πέμπτης (19/3) ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης.

Σχολιάζοντας στον ΣΚΑΪ τα πεπραγμένα της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, ανέφερε πως «καταλαβαίνω την κοινοβουλευτική διαδικασία, είναι λογικό να υπάρχουν στιγμές που θα ανέβουν οι τόνοι. Χθες όμως το επεισόδιο πυροδοτήθηκε μετά από μια βιντεοσκόπηση, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα στο Κοινοβούλιο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Βορίδης, επισημαίνοντας πως η καταγραφή εντός της Βουλής απαγορεύεται.

«Κανείς δεν έχει συμπεριφερθεί σαν την Κωνσταντοπούλου. Είχαμε τον Πολάκη που ήταν οργίλος, πλέον όμως έχει ξεπεραστεί κάθε όριο», πρόσθεσε.

Αμέσως μετά η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον πορώην υπουργό να παραδέχετια μεν πως υπάρχουν παράνομες ενισχύσεις αγροτών, χωρίς ωστόσο κάτι τέτοιο να συνιστά πολιτικό ζήτημα. Όπως είπε, Εξεταστική Επιτροπή έγινε, ο κ. Σημανδράκος κλήθηκε να καταθέσει, όπως και ο κ. Βάρρας. «Αυτά τα είπανε; Όχι. Γιατί δεν τα είπαν; Ξέρω γω, για πείτε», σημείωσε.

Αναφερθείς, μάλιστα, εκ νέου στον Γρηγόρη Βάρρα, τόνισε πως «μιλάμε για άνθρωπο που την περίοδο 2020-2024 δεν είπε τίποτα σε κανέναν, το 2024 κάνει 3 διαδοχικές καταθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χωρίς να πει τίποτα για το έγγραφο, μετά κάνει 700 σελίδες υπόμνημα στον Γιώργο Μυλωνάκη, μετά έρχεται στην Εξεταστική χωρίς να πει τίποτα. Και την ημέρα της Ολομέλειας, όπου έχουν τελειώσει όλα, ξαφνικά θυμάται».

«Αυτούς τους μάρτυρες το δικαστήριο τούς κοιτάζει περίεργα», κατέληξε ο κ. Βορίδης.