Κυρ. Μητσοτάκης: Στον «Ευαγγελισμό» το πρωί της Κυριακής - Παρέμεινε τέσσερις ώρες

Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» μετέβη για μια ακόμη ημέρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί της Κυριακής, όπου παρέμεινε για τέσσερις ώρες.

Ο πρωθυπουργός έφτασε στο νοσοκομείο λίγο μετά τις 8:30 το πρωί της Κυριακής και κατά τις 12:30 αναχώρησε.

Στο νοσοκομείο βρίσκεται η σύζυγός του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη, η οποία εισήχθη με έντονο κοιλιακό άλγος, την Παρασκευή και υπεβλήθη με επιτυχία σε λαπαροτομία για την αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού.

Υπενθυμίζεται ότι στο νοσοκομείο εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης.

Ο κ. Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, ανέφερε σχετικά ότι «ένας από τους στενότερους συνεργάτες μου, ο Γιώργος Μυλωνάκης, δίνει αυτήν τη στιγμή μια πολύ μεγάλη μάχη. Η σκέψη μου, η σκέψη όλων μας, είναι μαζί του και στην οικογένειά του, με την ευχή να βγει νικητής».