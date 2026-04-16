Κρίσιμο 48ωρο για την πορεία της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη μετά τη ρήξη ανευρύσματος

Σε κρίσιμη καμπή εξελίσσεται η μάχη για τη ζωή του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», έπειτα από επείγουσα χειρουργική επέμβαση λόγω ρήξης εγκεφαλικού ανευρύσματος.

Ο κ. Μυλωνάκης κατέρρευσε την Τετάρτη κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ, της καθιερωμένης κυβερνητικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου από την πρώτη στιγμή έσπευσαν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους.

Υποβλήθηκε σε εκτενή διαγνωστικό και απεικονιστικό έλεγχο, από τον οποίο διαπιστώθηκε ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε επέμβαση με εμβολισμό του αγγείου, με στόχο την ανάσχεση της αιμορραγίας.

Λίγο πριν τις 14:00 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία του εμβολισμού. Ο υφυπουργός παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, ενώ οι γιατροί προγραμματίζουν διαδοχικές κλινικές αξιολογήσεις για να εκτιμήσουν ενδεχόμενες επιπτώσεις σε ζωτικές λειτουργίες. Όπως επισημαίνουν, καθοριστικής σημασίας για την πορεία της υγείας του θεωρούνται οι επόμενες 48 ώρες.

Όπως ανέφερε ο επεμβατικός νευροακτινολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνος Μονάδας Ενδαγγειακής Θεραπείας του Νοσοκομείου «Κοργιαλένειο Μπενάκειο», κ. Ευτύχιος Αρχοντάκης στον ΑΝΤ1, «οι πρώτες μέρες είναι δύσκολες» και «πρέπει να ξεπεραστούν κάποιοι κίνδυνοι».

Τόνισε ότι καθαρή εικόνα για την κατάστασή του θα έχουν οι γιατροί αφού περάσουν 10 ημέρες. «Θα είναι 10 μέρες αγωνίας», εξήγησε. «Δράσαμε γρήγορα, το ανεύρυσμα αποκλείστηκε αμέσως», είπε ο κ. Αρχοντάκης που δήλωσε ικανοποιημένος από την επέμβαση που πραγματοποιήθηκε.

Ενώ είπε επίσης ότι οι διεθνείς οδηγίες αναφέρουν ότι οι γιατροί πρέπει να δράσουν εντός 48 ωρών από το επεισόδιο και σημείωσε ότι οι πιθανότητες ρήξης είναι πιο πολλές τις πρώτες ώρες.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τον «Ευαγγελισμό» τόσο το πρωί όσο και το βράδυ, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση του στενού συνεργάτη του, ο οποίος υπηρετεί στη θέση του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ από τον Ιούνιο του 2024.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, μόλις ενημερώθηκε για την περιπέτεια της υγείας του, επικοινώνησε άμεσα με τον υπουργό Υγείας για να λάβει πλήρη εικόνα, ενώ εξέφρασε τηλεφωνικά ευχές ταχείας ανάρρωσης στη σύζυγό του, Τίνα Μεσσαροπούλου.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σημείωσε: «Ο Γιώργος είναι δυνατός. Ήδη βγήκε νικητής στην πρώτη μάχη. Τις επόμενες ημέρες θα κερδίσει και τις υπόλοιπες και θα είναι σύντομα κοντά μας και δίπλα στα αγαπημένα του πρόσωπα. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι μαζί του».

Υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας επισκέπτονται το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», προκειμένου να ενημερωθούν για την εξέλιξη της υγείας του, ενώ σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος εκφράζει τη συμπαράστασή του και απευθύνει ευχές για ταχεία ανάρρωση.