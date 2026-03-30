Κ. Σκρέκας: Για τον Κυρ. Μητσοτάκη η Κρήτη αποτελεί βασική προτεραιότητα

Ότι η Κρήτη αποτελεί «βασική προτεραιότητα για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη», είπε από το Ηράκλειο που έχει επαφές από νωρίς το πρωί, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπήςτης Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας. Ο κ. Σκρέκας μετά τη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο, είχε συνάντηση στην Περιφέρεια Κρήτης, με τον περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, αλλά και δημάρχους της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, εν όψει του προσυνεδρίου του κόμματος, που θα πραγματοποιηθεί τελικά στις 20 Απριλίου, αφού αποφασίστηκε λόγω έκδοσης δελτίου έκτακτων καιρικών φαινομένων, να μην γίνει την Τετάρτη 1 Απριλίου όπως είχε προγραμματιστεί.

«Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Κρήτη αποτελεί βασική προτεραιότητα και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, γιατί βλέπω ότι εδώ στην Κρήτη γίνονται έργα πνοής, έργα οραματικά, έργα τα οποία μπορούν να διασφαλίσουν βιώσιμη ανάπτυξη για την τοπική οικονομία και κοινωνία τις επόμενες δεκαετίες», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σκρέκας, αναφερόμενος στον ΒΟΑΚ, στο Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι ή και σε σύγχρονες-όπως ανέφερε- περιβαλλοντικές υποδομές, που έχουν σχεδιαστεί και ξεκινάει η υλοποίησή τους. Όπως μάλιστα τόνισε, πρόκειται για έργα που διασφαλίζουν ανθεκτικότητα απέναντι στα γενικότερα προβλήματα «είτε αυτά είναι γεωπολιτικά, είτε είναι συνέπειες της κλιματικής κρίσης, είτε είναι προβλήματα που έρχονται από τις μεταβολές της παγκόσμιας οικονομίας».

Ο ίδιος μάλιστα, σημείωσε πως η Κρήτη συνεισφέρει καθοριστικά στην εθνική οικονομία και για τον λόγο αυτό «πρέπει να έχει το αντίστοιχο μέρισμα και στήριξη από την κεντρική κυβέρνηση», κάτι που όπως πρόσθεσε, υλοποιείται ήδη.

«Η Ελλάδα και η Κρήτη του 2026, δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα και την Κρήτη του 2019» τόνισε χαρακτηριστικά ο Κώστας Σκρέκας. Επισήμανε ότι αυτό πρέπει να συνεχιστεί, προσθέτοντας ότι «χρειάζεται να διασφαλίσουμε και να θωρακίσουμε την πολιτική σταθερότητα, αλλά και την οικονομική ανάπτυξη την οποία έχουμε πετύχει. Ένα πισωγύρισμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αντέξει ούτε η κοινωνία, ούτε και η οικονομία».

Παράλληλα, ο κ. Σκρέκας αναφέρθηκε στη διαχρονικά καλή συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τόσο με την περιφέρεια όσο και με τους δήμους, επισημαίνοντας το υψηλό επίπεδο των δημάρχων του νησιού και τη δυναμική που παρουσιάζει το νησί ως παράδειγμα για όλη τη χώρα.

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης υποδέχθηκε θερμά τον κ. Σκρέκα, εξαίροντας και εκείνος την ποιότητα της συνεργασίας που έχουν.

«Πάντα υπήρχε μία εξαίρετη διαχρονική σχέση με τον κ. Σκρέκα», τόνισε ο Στ. Αρναουτάκης, συμπληρώνοντας ότι «στην Κρήτη έχουμε πάντα στόχο τη διεκδίκηση αρμοδιοτήτων και πόρων» και πως «μπορούμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, καθώς υπάρχει η σχετική δυναμική και όλων των δημάρχων του νησιού κι' αυτό είναι πραγματικά ένα ζηλευτό παράδειγμα για όλη την χώρα», το οποίο όπως εξήγησε «μας δίνει το δικαίωμα να διεκδικούμε από την κεντρική εξουσία».

Τον κ. Σκρέκα που συνεχίζει τις επαφές στο Ηράκλειο συνοδεύει ο γραμματέας Οργανωτικού της ΝΔ Στέλιος Κονταδάκης, ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κώστας Γιαννουλάκης, οι βουλευτές της ΝΔ Λευτέρης Αυγενάκης, Κώστας Κεφαλογιάννης και Μάξιμος Σενετάκης, αλλά και στελέχη της Νομαρχιακής Επιτροπής της ΝΔ.