Η κραυγή των δικαστών και οι δυνάμεις ευτελισμού της δίκης των Τεμπών

Κραυγή - προειδοποίηση για την δίκη των Τεμπών εξέπεμψε ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χριστόφορος Σεβαστίδης.

Καταγγέλλει επιχειρούμενη παραπληροφόρηση από γνωστούς κύκλους και πρόσωπα που ενεργούν καλυπτόμενοι πίσω από τη βουλευτική ασυλία τελώντας σωρεία αδικημάτων. Που εργαλειοποιούν τη δίκη για να της αλλάξουν χαρακτήρα και να τη μετατρέψουν σε πολιτικό επίδικο. Παράλληλα ότι πουλάνε σόου στις τηλεοπτικές κάμερες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επεσήμανε και το απαράδεκτο, πως «όσο και αν φαίνεται στους πολίτες αδιανόητο, είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που η δικαστική έδρα είναι απροστάτευτη απέναντι σε ύβρεις και προπηλακισμούς σε χυδαιότητες λίγων δικηγόρων, οι οποίοι εκμεταλλεύονται το νομοθετικό κενό για να επιβάλουν το χάος φέρνοντας πολλές φορές στα όρια της σωματικής και ψυχολογικής κατάρρευσης τους δικαστές».

Φυσικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναγνώρισε τον εαυτό της στην καταγγελία και απάντησε κατηγορώντας τον ότι μετατρέπει τη δίκη σε ντεκόρ για την προεκλογική του εκστρατεία (ποιος από τους δύο άραγε το κάνει; ). Τον χαρακτήρισε ψευδολόγο, υβριστή, συκοφάντη, και αδίστακτο που τείνει χείρα βοηθείας στον υπουργό Φλωρίδη.

Από την πλευρά της η Μαρία Καρυστιανού ανέγνωσε στις δηλώσεις του προέδρου της Ένωσης προσβολή στο Σύνταγμα και τον θεσμό της Δικαιοσύνης. Του καταλόγισε και αυτή ότι επιλέγει δημόσια να στηρίζει το κυβερνητικό αφήγημα, με αποτέλεσμα «η Δικαιοσύνη να αυτοκτονεί».

Επίσης ότι σιωπά στα θεσμικά έκτροπα της ποινικής δικογραφίας και καταπατά τα δικαιώματά τους (εκ των οποίων, ένα εξ αυτών είναι προφανώς το δικαίωμα των συγγενών να απευθύνονται στην πρόεδρο του δικαστηρίου με την κραυγή «Κατέβα κάτω μωρή»!).

Από το τόξο της… αντίστασης δεν θα έλειπε η Έλενα Ακρίτα, η οποία μάλλον είναι τύποις βουλευτής σε ένα fake κοινοβούλιο, αφού αποφάνθηκε ότι «αυτό που συμβαίνει τώρα στη δίκη των Τεμπών μόνο με στρατοδικείο της χούντας μπορεί να συγκριθεί».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης απάντησε ότι από την ώρα που η κα Καρυστιανού ανακοίνωσε ότι θα κάνει κόμμα εντάχθηκε στη διαδικασία της πολιτικής αντιπαράθεσης, επομένως θα υφίσταται την κριτική που υφίστανται όλοι οι πολιτικοί».

Παράλληλα είπε το αυτονόητο: «Θα εφαρμοστεί ο νόμος. Θα μπουν στην αίθουσα όσοι είναι εγγεγραμμένοι στη λίστα. Οι δικηγόροι που θα μπουν στην αίθουσα είναι δηλωμένοι εδώ και 2,5 χρόνια και όλα τα ονόματα των συγγενών που είναι διάδικοι αναφέρονται στο κατηγορητήριο. Υπάρχει λίστα του κατηγορητηρίου».

Αυτονόητο είναι, αλλά το υπουργείο χρεώνεται το αλαλούμ της πρώτης ημέρας. Ναι λειτούργησε καλή τη θελήσει, όπως θα λειτουργούσε υπουργείο κανονικής χώρας, αλλά θα έπρεπε να γνωρίζει ότι δεν είμαστε κανονική χώρα. Και με διάδικους στην συγκεκριμένη δίκη που δεν σέβονται την θεσμικότητα της ακροαματικής διαδικασίας.

Δείγματα από το παρελθόν υπήρχαν πάμπολλα. Η εριστικότατα της δικηγόρου και πολιτικού αρχηγού, η εκκολαπτόμενη πολιτική φιλοδοξία της «μάνας των Τεμπών», τα ευφάνταστα σενάρια περί ξυλολίων του πολιτικού αρχηγού και πλασιέ κηραλοιφών.

Και ακόμη η προσχώρηση στις θεωρίες συνωμοσίας της ανερμάτιστης Αριστεράς που δεν βρίσκει πολιτικό τρόπο να πλήξει την κυβέρνηση και υιοθετεί κάθε παραλογισμό, αλλά και της «σοβαρής» που ανακάλυψε μεταφορά καυσίμων του ΝΑΤΟ με το τρένο!

Και βέβαια είναι η έξαλλη μάζα των social media, με εμπάθεια, λογική καφενείου και μοδάτο αντισυστημισμό. Έτοιμη να τείνει ευήκοον ους σε κάθε παλαβή θεωρία, και στο μέτρο του δυνατού, να ευτελίσει τη διαδικασία.

Ολοι αυτοί θα εφευρίσκουν προσχήματα για να μη περαιωθεί εντός των προβλεπόμενων χρονικών πλαισίων και θεσμικών διαδικασιών η δίκη. Θα τους λείψουν τα «επιχειρήματα» των αυτόκλητων εμπειρογνωμόνων με την ελλιπή επιστημονική τεκμηρίωση και την αμφισβητούμενη επαγγελματική αξία. Ηδη αυτί εξαφανίστηκαν.

Η δίκη θα βασιστεί σε πραγματικά γεγονότα, σε υπαρκτά πρόσωπα και ενέργειες που προκάλεσαν το δυστύχημα και όχι σε θεωρίες ξυλολίων.

Αλλά στον ορθολογισμό της ακροαματικής διαδικασίας, τώρα που εξατμίσθηκαν οι θεωρίες των ξυλολίων, θα αντιτάξουν την ηθική εξόντωση των δικαστών μέσω δηλώσεων, ανακοινώσεων, και social media.

Και θα προσπαθήσουν να τους εκβιάσουν εντός και εκτός του δικαστηρίου, επιβάλλοντάς τους την μεροληψία στις αποφάσεις τους.

ΥΓ: Σωστά το Δημόσιο παραιτείται από τα ένδικα μέσα και δεν παρατείνει την αντιδικία με συγγενείς θυμάτων, ως προς τις αποζημιώσεις. Το ίδιο έγινε και στις τραγωδίες στη Μάνδρα και στο Μάτι. Οι άνθρωποι αυτοί είναι ταλαιπωρημένοι και δεν χρειάζονται άλλη ταλαιπωρία.