Η αύξηση του κατώτατου μισθού και η ανησυχία για τις επιπτώσεις της κρίσης

Με την οικονομία και τα οικονομικά των πολιτών να επανέρχονται σε πρώτο πλάνο, την ώρα που οι επιπτώσεις του στο Ιράν γίνονται ολοένα και πιο εμφανείς και ο προβληματισμός για τις ανατιμήσεις στην αγορά εντείνεται ενόψει και των εορτών του Πάσχα, η κυβέρνηση προτάσσει εκ νέου την πολιτική, που ακολουθεί με στόχο την ενίσχυση των εισοδημάτων, μέσω αυξήσεων μισθών, μείωσης φόρων και μέτρων στήριξης.

Την πολιτική αυτή επισφραγίζεται αύριο από την εφαρμογή του νέου κατώτατου μισθού, με έκτη κατά σειρά αύξηση, που επιδρά ταυτόχρονα στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, αλλά και σε μια σειρά επιδομάτων. Το ύψος των βασικών αποδοχών διαμορφώνεται πλέον στα 920 ευρώ, με την κυβέρνηση να υπενθυμίζει ότι τον παρέλαβε στα 650 ευρώ από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Στην κυβερνητική επιχειρηματολογία επικρατούν τρεις άξονες, πρώτον το χαμηλό επίπεδο από το οποίο άρχισε η ανοδική πορεία του κατώτατου, δεύτερον, η διαμόρφωσή του βάσει των δυνατοτήτων της αγοράς, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να ανταποκριθούν και τρίτον, ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται πάντα με γνώμονα να μην τεθεί η χώρα σε κίνδυνο δημοσιονομικού εκτροχιασμού.

Η φετινή αύξηση του κατώτατου μισθού έρχεται, κατά το κυβερνητικό επιτελείο, να λειτουργήσει συμπληρωματικά στην εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας από την 1η Ιανουρίου, που οδήγησε σε μειώσεις κρατήσεων, κυρίως για νέους -με μηδενισμό του φόρου για όσους είναι κάτω των 25 ετών- και για τις οικογένειες με παιδιά, μια στόχευση ξεκάθαρα προς τη μεσαία τάξη, που έως σήμερα κρίνεται ότι δεν είχε επωφεληθεί επαρκώς από την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Με την ανησυχία για τις επερχόμενες πληθωριστικές πιέσεις, ως επακόλουθο του πολέμου στο Ιράν, να εντείνεται, το βάρος για το Μέγαρο Μαξίμου πέφτει στην υλοποίηση κλιμακωτά, πολιτικών, που θα μπορούσαν να περιορίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις και να διασφαλίσουν ότι υπάρχουν «αποθέματα» που θα αξιοποιηθούν εφόσον χρειαστεί, με δεδομένο ότι παραμένει άγνωστη έως σήμερα η διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων, αλλά και το εύρος της κρίσης που θα ακολουθήσει.

Γνωρίζοντας ότι το νέο οικονομικό περιβάλλον που θα διαμορφωθεί θα αποτελέσει καταλύτη για το συσχετισμό δυνάμεων τους επόμενους μήνες και πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, από το κυβερνητικό επιτελείο επιχειρούν να απαντήσουν στην αντιπολίτευση και να απευθυνθούν στους πολίτες, εξηγώντας γιατί οι προτάσεις που διατυπώνονται με τη μορφή, μάλιστα, κριτικής για τις κυβερνητικές αποφάσεις, στην πραγματικότητα δεν μπορούν να «υπηρετήσουν» τον στόχο στήριξης των πολιτών, στον βαθμό που το κάνουν τα μέτρα, που λαμβάνονται.

Ως παράδειγμα, τονίζουν ότι σε ό,τι αφορά τις μειώσεις του ΕΦΚ στα καύσιμα, που προτείνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, οδηγούν σε χαμηλότερες μειώσεις τιμών, σημειώνοντας ότι το μέγιστο που η κυβέρνηση θα μπορούσε να μειώσει τον φόρο στο πετρέλαιο κίνησης είναι 8 λεπτά, αντιθέτως το όφελος από τη μείωση στην αντλία που αποφασίστηκε είναι 20 λεπτά. Αντίστοιχα, λένε, στη βενζίνη ο ΕΦΚ μπορεί να μειωθεί έως 30 λεπτά, βάσει της ευρωπαϊκής οδηγίας, ενώ με το fuel pass φθάνει τα 36 λεπτά και τα 43 λεπτά για τους κατοίκους των νησιών.

Παράλληλα, το Μέγαρο Μαξίμου προτάσσει την δημοσιονομική ισορροπία, με κυβερνητικά στελέχη να δηλώνουν χαρακτηριστικά «αν είχαμε παραπάνω δυνατότητες, προφανώς θα δίναμε και παραπάνω». Επισημαίνοντας ότι βασική πηγή αποτελούν τα φορολογικά έσοδα που αυξάνονται, παρά τις μειώσεις φορών, από την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, απαντούν ότι η αντιπολίτευση εξακολουθεί να επιμένει σε ακοστολόγητα μέτρα, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ ότι πλέον υιοθετεί ένα «πράσινο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης».

Απαντούν, μάλιστα και στην επιχειρηματολογία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι η Ελλάδα πλέον βρίσκεται στην ίδια θέση με την Βουλγαρία, σημειώνοντας ότι στον δείκτη ατομικής κατανάλωσης, που συμπεριλαμβάνει όλες τις δαπάνες, η Ελλάδα ξεπερνά πέντε χώρες και βρίσκεται στο 81% του ευρωπαϊκού μέσου όρου κι έχει πλέον τον 12ο υψηλότερο βασικό μισθό από τις 22 που έχουν νομοθετημένο κατώτατο μισθό ενώ η Βουλγαρία βρίσκεται στην 22η θέση με τις χαμηλότερες βασικές αποδοχές στην Ε.Ε.

Υπενθυμίζουν, ταυτόχρονα, τη δημιουργία 570.000 νέων θέσεων εργασίας και την άνοδο του μέσου μισθού οριακά πάνω από τα 1500 ευρώ, αναγνωρίζοντας ότι η παράλληλη άνοδος και των τιμών, δεν έχει επιτρέψει να γίνουν αυτά απολύτως αντιληπτά στην καθημερινότητα των πολιτών. «Ξεχνάνε βεβαίως, αυτοί οι οποίοι μας ''κουνάνε το δάχτυλο'' από την Αντιπολίτευση σε ποια Ελλάδα εξελέγη αυτή η Κυβέρνηση. Εξελέγη σε μια χώρα που είχε 570.000 περισσότερους άνεργους, σε μία χώρα που δύο στους τρεις πολίτες – εργαζόμενους αμείβονταν με κάτω από 1000 ευρώ, ενώ τώρα, δύο στους τρεις αμείβονται με πάνω από 1000 ευρώ και ήταν 27η στις 27 χώρες της Ευρώπης σε ρυθμούς ανάπτυξης, μια περίοδο που ''έβρεχε'' ανάπτυξη», λένε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι τα βήματα που έχουν γίνει, έγιναν σε ένα περιβάλλον αλλεπάλληλων κρίσεων.

«Ούτε για να πανηγυρίζουμε είμαστε εδώ, ούτε όμως για να μηδενίζουμε» σημειώνουν, κάνοντας σαφές ότι το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση θα κινηθεί υιοθετώντας χαμηλούς τόνους, χωρίς, ωστόσο, να αφήνει στην αντιπολίτευση τη δυνατότητα να δημιουργεί μια εικόνα, που όπως λένε στο κυβερνητικό επιτελείο, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

«Έχουμε μειώσει ή καταργήσει 85 άμεσους και έμμεσους φόρους. Προτεραιοποιούμε τους άμεσους φόρους, γιατί ειδικά ο φόρος εισοδήματος, αφορά το σύνολο των μισθωτών του ιδιωτικού, του δημόσιου τομέα και των συνταξιούχων. Εδώ και τρεις πλέον μήνες, εφαρμόζεται η μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση» δηλώνουν από το Μέγαρο Μαξίμου, «δείχνοντας» ότι στην πορεία των επόμενων μηνών, θα αναδειχθεί η σαφής στόχευση της κυβέρνησης, υπενθυμίζοντας τις αποφάσεις των τελευταίων ετών, ώστε η εικόνα να μην εστιάσει μόνο στις συνέπειες μιας κρίσης, που τώρα ξεκινά.

Ως βασικός «μοχλός» θα εξακολουθήσει να αναδεικνύεται η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, αλλά και ο περιορισμός της φοροδιαφυγής. Από την 1η Οκτωβρίου θα είναι τελικά υποχρεωτική η ηλεκτρονική πληρωμή ενοικίου, όπως προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών.