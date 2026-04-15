Η ατζέντα του Κυριάκου Μητσοτάκη στη μάχη της Βουλής

Η προ ημερησίας συζήτηση για το Κράτος Δικαίου, που θα διεξαχθεί αύριο στη Βουλή, σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, μετά από αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη, αναμένεται να αποτελέσει το αποκορύφωμα της πολιτικής σύγκρουσης, που διεξάγεται όλο το τελευταίο διάστημα, έχοντας πλέον “διευρυμένη ατζέντα”, καθώς μπορεί η αρχική κίνηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ να αφορούσε στις υποκλοπές και όσα προέκυψαν μετά τις δικαστικές εξελίξεις για την υπόθεση, στο μεσοδιάστημα, όμως, έχουν προστεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, οι δικογραφίες για την εμπλοκή βουλευτών και υπουργών της ΝΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τελευταία, το θέμα του Μακάριου Λαζαρίδη, που η αντιπολίτευση “ανεβάζει” ιδιαιτέρως.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιστρέφοντας από χθες στο Μέγαρο Μαξίμου, βρίσκεται σε συσκέψεις με τους συνεργάτες του και προετοιμάζεται να απαντήσει στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός δεν προτίθεται να παραμείνει σε θέση “αμυνόμενου” ή “απολογούμενου”, αλλά, αντιθέτως, πρόκειται να θέσει την δική του ατζέντα, υπερβαίνοντας κατά κάποιο τρόπο την τρέχουσα “περιπτωσιολογία”.

Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη προγραμματίζεται για τις 11:00, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το περιεχόμενό της θα αφορά στην παρουσίαση μιας “θεσμικής φυγής προς τα εμπρός”, όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, με συγκεκριμένες θεσμικές τομές, που θα έχουν ως στόχο να ανατάξουν τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι “ο πρωθυπουργός θα απαντήσει με αυτό τον τρόπο, στην πρόθεση της αντιπολίτευσης να εγκλωβίσει την κυβέρνηση σε μια κλειστή, τοξική συζήτηση για τις τελευταίες υποθέσεις”, διευκρινίζοντας, πάντως, ότι δεν πρόκειται για μια κίνηση τακτικής, αλλά για μια πρωτοβουλία ουσίας, καθώς όπως αναμένεται να επισημάνει, όλες οι παθογένειες που έρχονται από το παρελθόν οφείλονται σε ένα κράτος που δεν θέλει να προσαρμοστεί στις ανάγκες της εποχής, διατηρώντας παλαιοκομματικά στοιχεία και πελατειακές σχέσεις.

Θέση του κ. Μητσοτάκη, την οποία θα προτάξει από το βήμα της Βουλής, είναι ότι αυτή η εικόνα μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με την κατάργηση της διαμεσολάβησης του ανθρώπινου παράγοντα μέσω του ψηφιακού εκσυγχρονισμού του κράτους και με βαθιές θεσμικές τομές που περιλαμβάνουν και συνταγματικές ρυθμίσεις. Για το λόγο αυτό, ο πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει ένα στίγμα προθέσεων για τις σκέψεις που θα περιλαμβάνονται στην πρόταση της ΝΔ για την Συνταγματική Αναθεώρηση, έτσι όπως έχουν κατατεθεί και από τους βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Βασικός άξονας στις παρεμβάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για όλες τις υποθέσεις, είναι η υπενθύμιση ότι ο ίδιος έχει μιλήσει για “αστοχίες” της κυβέρνησής του, αφενός αντιδρώντας άμεσα με την απομάκρυνση όλων όσοι είχαν άμεση ή έμμεση εμπλοκή, αφετέρου προχωρώντας σε θεσμικές παρεμβάσεις για τη λειτουργία του κράτους. Για παράδειγμα, μετά την αποκάλυψη των υποκλοπών, η κυβέρνηση προχώρησε στην απαγόρευση της χρήση κατασκοπευτικών λογισμικών από ιδιώτες και τη θεσμοθέτηση της έγκρισης του προέδρου της Βουλής για την παρακολούθηση πολιτικών προσώπων ή μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, προβλέφθηκε η υπαγωγή του οργανισμού στην ΑΑΔΕ. Τελευταία παρέμβαση,μετά τις νέες δικογραφίες που έφθασαν στη Βουλή, η κατάθεση πρότασης για συνταγματική κατοχύρωση του ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή.

Με δεδομένο ότι οι τελευταίες εξελίξεις επανέφεραν για το Μέγαρο Μαξίμου τη σύγκρουση με το “βαθύ κράτος” σε πρώτο πλάνο, ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος παγίως προτάσσει την δικαστική διερεύνηση όλων των υποθέσεων, αναμένεται να απαντήσει σε υψηλούς τόνους στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, “δείχνοντας” κυρίως προς το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, ότι επενδύει στην τοξικότητα για μικροπολιτικά οφέλη, καλώντας τις πολιτικές δυνάμεις να συμβάλλουν στη διασφάλιση αυτών των απαιτούμενων συνταγματικών αλλαγών.

Με την προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή, ανοίγει ουσιαστικά η αυλαία της νέας περιόδου για το πολιτικό σκηνικό, που θα κρίνει εν πολλοίς και τις εξελίξεις του φθινοπώρου. Η κυβέρνηση επιστρέφει στην καθημερινότητα, μετά την σύντομη ανάπαυλα των διακοπών του Πάσχα, έχοντας ως “σημείο εκκίνησης” τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, που έριξαν τη σκιά τους σε μια πορεία ενίσχυσης των ποσοστών της, που ανακόπηκε μετά τις τελευταίες εξελίξεις των δικογραφιών για “γαλάζια” στελέχη. Ταυτόχρονα, επιστρέφει, έχοντας να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις στην οικονομία του πολέμου στον Κόλπο, με μια εύθραυστη εκεχειρία αυτή την ώρα, να καθιστά δύσκολη την όποια πρόβλεψη για τη συνέχεια, με τις αποφάσεις για την παράταση των μέτρων αυτών ή τη λήψη επιπλέον να τοποθετείται στα τέλη του Απριλίου.

Τον Μάρτιο, στις μετρήσεις κοινής γνώμης, η κυβέρνηση κατέγραψε την καλύτερη, ίσως, “φωτογραφία της στιγμής” μετά τις Ευρωεκλογές, ξεπερνώντας στην εκτίμηση ψήφου όλων των ερευνών, το “ψυχολογικό όριο” του 30%, φτάνοντας ακόμη και το 33%, απολαμβάνοντας της εμπιστοσύνης των πολιτών για τις κινήσεις της επί του πεδίου στον πόλεμο στο Ιράν και επαναφέροντας την πολιτική σταθερότητα ως βασικό διακύβευμα για τη χώρα, εν μέσω γεωπολιτικών αναταράξεων. Στο κυβερνητικό επιτελείο αναμένουν πλέον το επόμενο “κύμα” δημοσκοπήσεων, που θα αποτυπώσουν την απήχηση των “αντανακλαστικών” που η κυβέρνηση επέδειξε στο θέμα των δικογραφιών, αλλά και την απόδοση των μέτρων στήριξης, όπως του fuel pass και του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους, που την περίοδο του Πάσχα “μετρήθηκαν” στην πράξη.

Ταυτόχρονα, όμως, θα αποτυπώσουν και τον αντίκτυπο άλλων θεμάτων, που ο πρωθυπουργός έβαλε στη δημόσια ατζέντα, όπως πχ την απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτές οι δημοσκοπήσεις θα καταγράψουν και τον αντίκτυπο της πρώτης σύγκρουσης των αρχηγών στη Βουλή, καταδεικνύοντας κατά πόσο είναι διαχειρίσιμη η πτωτική πορεία των κυβερνητικών ποσοστών που καταγράφηκε στις αρχές του μήνα.