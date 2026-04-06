Χ. Σεβαστίδης (Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων): Η Κωνσταντοπούλου είναι η επιτομή της χυδαιότητας

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χριστόφορος Σεβαστίδης, εξαπέλυσε ολομέτωπη επίθεση στην Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο πατέρας της, έχουν απεκδυθεί εδώ και καιρό την ιδιότητα του δικηγόρου και ζουν αποκλειστικά για τη δημοσιότητα και την ιδιωτική προβολή. Δείχνουν ένα απίστευτο κυνισμό απέναντι σε πελάτες, δικαστές και συναδέλφους», ανέφερε αρχικά.

Όπως είπε «στην αρχή είχαν βάλει στο στόχαστρο του δικαστές της Λάρισας, τα ίδια κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου σε όποιο δικαστήριο πηγαίνει. Πέρσι στη Λαμία αφού κατήγγειλε όλους τους δικαστές για διαπλεκόμενους κάλεσε τηλεφωνικά την ώρα της συνεδρίασης την αστυνομία για να συλλάβει δικαστή και εισαγγελέα. Στην Αθήνα ζήτησε αφοπλισμό αστυνομικού που είχε τη φρούρηση της αίθουσας».

«Διαβάσατε την ανακοίνωση της ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων που είναι καταπέλτης εναντίον της, θα έρθει και η σειρά των συγγενών που έχουν καταλάβει το παιχνίδι που παίζει και θα τους καταγγείλει και αυτούς. Ο σκοπός της δεν είναι να προχωρήσει η δίκη αλλά να μαζεύει ψήφους» συνέχισε.

Ακόμα ο κ. Σεβαστίδης τόνισε ότι «η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι η επιτομή της χυδαιότητας σε αυτόν τον τόπο», και απαντώντας σε όσα του καταλογίζει για παρέμβαση στη δίκη για τα βίντεο των Τεμπών, αλλά και παρουσιάζοντας τον ως υποστηρικτή του Φλωρίδη, έκανε λόγο για «βλακώδες σενάριο».

«Τον τελευταίο μήνα ενόψει των εκλογών στην ένωση που είναι τον Μάιο έχω επισκεφθεί με συναδέλφους πάνω από 20 δικαστήρια. Στη Λάρισα στις 12:30 το μεσημέρι βρεθήκαμε οι 5 συνυποψήφιοι με όλους τους δικαστές, εκείνη την ώρα η δικαστής που δίκαζε τα βίντεο δεν ήταν παρούσα. Όταν φύγαμε 1-1,5 ώρα μετά, πληροφορηθήκαμε ότι βρέθηκε η συνάδελφος στο νοσοκομείο. Αντί η κυρία Κωνσταντοπούλου να δει τον εαυτό της στον καθρέφτη, αποσίει τις ποινές και της ρίχνει στους άλλους. Η ίδια δικαστής αφού επέστρεψε από την αναρρρωτική άδεια, ζήτησε την αποχή της. Κατάφερε η κυρία Κωνσταντοπούλου να τινάξει μια δίκη στον αέρα για να κάνει το σόου της. Φταίει ο Σεβαστίδης, η πρόεδρος του δικαστηρίου ή εκείνη;», υπογράμμισε.

Σημείωσε ότι «αυτή η τραμπούκικη συμπεριφορά της κυρίας Κωνσταντοπούλου δεν έβρισκε αντιστάσεις μέχρι που μπήκε μπροστά η ένωσή μας. Υπάρχει γενικευμένος φόβος να μην βρεθεί κανείς στο στόχαστρό της. Για τόσους μήνες που έβριζε δικαστές που ήταν οι δικηγορικοί σύλλογοι;» και ζήτησε τη λήψη μέτρων.

Επιπλέον επισήμανε ότι «υπάρχει ένας γενικευμένος φόβος, να μην βρεθεί κανένας στο στόχαστρο της κυρίας Κωνσταντοπούλου, ακόμη και τα πολιτικά κόμματα που έχουν ευθύνη για όλο αυτό. Άκουσα εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ να την δικαιολογούν», και συμπλήρωσε, «το τέρας της ματαιοδοξίας και του καιροσκοπισμού που λέγεται Κωνσταντοπούλου, πίνει νερό και μεγαλώνει, γιατί κάποιοι το ποτίζουν».

Μάλιστα, στο σημείο αυτό σημείωσε: «Πέρσι τον Μάιο διαπιστώσαμε ότι συμπεριφορές της Κωνσταντοπούλου προκαλούν μιμητές, υπάρχουν δικηγόροι που την αντιγράφουν και εξουθενώνουν τους δικαστές. Το δικαστήριο δεν έχει καμία νομική δυνατότητα απέναντι σε δικηγόρο. Δεν γίνεται να αποβάλεις δικηγόρο κάνοντας αυτός ό,τι θέλει στην αίθουσα. Δεν συζητάμε για ένταση αλλά για προπηλακισμούς και λεκτική βία, δεν γίνεται δίκη με τέτοιες συμπεριφορές. Πρέπει τα μέτρα να είναι άμεσα και αποτελεσματικά. Για τον δικαστή που έχει μια προβληματική συμπεριφορά υπάρχει διαδικασία άμεση που είναι η αίτηση εξαίρεσης, κάτι αντίστοιχο δεν υπάρχει από τη πλευρά της δική μας, πρέπει να υπομένουμε τον τραμπουκισμό της Κωνσταντοπούλου».