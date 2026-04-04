Γ. Μυλωνάκης: Δεν έχω απολύτως καμία σχέση με όλα αυτά τα ψέματα του Documento - Προαναγγέλλει προσφυγή στην Δικαιοσύνη

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, απάντησε σε δημοσίευμα της εφημερίδας Documento, στο οποίο γίνεται αναφορά – μεταξύ άλλων – σε φερόμενη συνάντησή του με τον Αλέξη Τσίπρα όταν ήταν πρωθυπουργός. Παράλληλα, ο ίδιος προαναγγέλλει προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Μυλωνάκης διαψεύδει κατηγορηματικά οποιαδήποτε επικοινωνία ή επαφή με τον κ. Τσίπρα κατά την περίοδο της πρωθυπουργίας του. Όπως επισημαίνει, ήδη από την πρώτη στιγμή που σχετικές αναφορές είδαν το φως της δημοσιότητας στην Κύπρο, επικοινώνησε με τον συντάκτη τους, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει καμία απολύτως εμπλοκή με την υπόθεση. «Είναι προφανές ότι η συνέχεια θα δοθεί στις δικαστικές αίθουσες», τονίζει χαρακτηριστικά.

Το επίμαχο δημοσίευμα αναπαράγει ανάρτηση που είχε προηγηθεί από τον Μακάριος Δρουσιώτης. Σε αυτήν, ο ίδιος επικαλείται μαρτυρία γυναίκας με ψευδώνυμο, η οποία φέρεται να καταγγέλλει βιασμό από ανώτατο δικαστικό λειτουργό στην Κύπρο, ο οποίος στη συνέχεια έγινε προστάτης της. Στο ίδιο πλαίσιο γίνεται λόγος για μια ομάδα αποκαλούμενη «Ροδόσταυροι», η οποία – σύμφωνα με τους ισχυρισμούς – ασκεί επιρροή στην πολιτική και οικονομική ζωή της Κύπρου, διατηρώντας παράλληλα διασυνδέσεις και με την Ελλάδα.

Τα πρόσωπα που κατονομάζονται στην ανάρτηση έχουν διαψεύσει τις σχετικές αναφορές, ενώ, όπως επισημαίνεται, ο κ. Δρουσιώτης – αν και έχει κληθεί από τη Δικαιοσύνη της Κύπρου – δεν έχει μέχρι στιγμής προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Μυλωνάκη

"«Ομάδες Ρώσων», «αδελφότητα ροδόσταυρων», πρώην δικαστές και εγκλήματα στην Κύπρο…

Όχι, δεν είναι το νέο βιβλίο του Dan Brown.

Είναι η πλοκή της νέας «αποκάλυψης» της εφημερίδας του κ. Βαξεβάνη.

Δημοσιεύει μάλιστα στο ρεπορτάζ της, δήθεν μηνύματά μου με άγνωστα σε εμένα πρόσωπα προκειμένου να εκτελέσει την εργολαβική δολοφονία χαρακτήρα που έχει αναλάβει εδώ και καιρό εις βάρος μου, με ψέματα και ακραίες θεωρίες συνωμοσίας.

Είναι ήδη γνωστό ότι του έχω υποβάλει μήνυση που εξετάζεται από την ελληνική δικαιοσύνη για το προηγούμενο μυθιστόρημά του.

Δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν έχω καμία απολύτως σχέση με όλα αυτά τα ψέματα τα οποία παρουσιάζει ο εθνικός μας συκοφάντης, και τα οποία, σε ό,τι με αφορά, είναι απολύτως προφανές ότι είναι κατασκευές ψυχικά διαταραγμένων ανθρώπων.

Δεν έχω ούτε θα μπορούσα να έχω ανταλλάξει μηνύματα με άγνωστους σε εμένα ανθρώπους και είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι το ρεπορτάζ της εφημερίδας Documento και του εκδότη της @KostasVaxevanis στηρίζεται σε εμφανώς πλαστά μηνύματα.

Και είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι μπορώ να αποδείξω στις αρχές την πλαστότητά τους, την οποία άλλωστε, σύμφωνα με το ίδιο το δημοσίευμα, επιβεβαιώνει και το ίδιο το φερόμενο νεαρό θύμα, δηλώνοντας ότι αυτά αποτελούν μια δική του κατασκευή.

Ούτε είχα ποτέ την οποιαδήποτε επικοινωνία με τον τότε Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα όπως ισχυρίζεται ψευδώς το δημοσίευμα.

Από την πρώτη στιγμή που υπήρξαν σχετικά δημοσιεύματα στην Κύπρο, επικοινώνησα με τον συντάκτη τους και κατέστησα σαφές ότι δεν έχω την οποιαδήποτε σχέση με την εν λόγω υπόθεση.

Είναι προφανές ότι η συνέχεια θα δοθεί στις τόσο οικείες για τους παραγωγούς τοξικής λάσπης και τις φυλλάδες τους, δικαστικές αίθουσες.

Με το όνομα και την ακεραιότητά μου δεν επιτρέπω να παίζει ΚΑΝΕΝΑΣ ΧΥΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ!".