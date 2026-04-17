Φαραντούρης: Πού πάνε τα λεφτά για τη Συρία την ώρα διώκονται Χριστιανοί;

Σαφείς απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διάθεση των εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ προς τη Συρία ζητά ο Ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, σε κοινοβουλευτική ερώτηση που συνυπογράφει με ομάδα ευρωβουλευτών από διάφορες χώρες και πολιτικές ομάδες.

Αναλυτική ενημέρωση για τη διάθεση των εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ προς τη Συρία ζητώ σε κοινοβουλευτική ερώτηση που συνυπογράφω μαζί με συναδέλφους ευρωβουλευτές — Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) April 17, 2026

Με αφορμή τη δέσμευση της Προέδρου της Επιτροπής Ursula von der Leyen για χρηματοδοτικό πακέτο ύψους 620 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2026–2027, ο Έλληνας Ευρωβουλευτής θέτει ευθέως το ζήτημα της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ουσιαστικής στόχευσης των ευρωπαϊκών πόρων.

Ο κ. Φαραντούρης ζητά συγκεκριμένα στοιχεία για τη διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα των χρηματοδοτήσεων, τη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών, των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και των τοπικών πρωτοβουλιών, καθώς και την πραγματική κατανομή των πόρων ανά τομέα και αποδέκτη.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο κατά πόσο οι ευρωπαϊκοί πόροι καταλήγουν σε φορείς που συμβάλλουν σε μια δημοκρατική και βιώσιμη μετάβαση ή αν, αντιθέτως, αναπαράγουν αδιαφανείς δρώντες οι οποίοι τελικά χρησιμοποιούν τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων για άλλους σκοπούς όπως οι διώξεις των Χριστιανών και ιδιαίτερα των Ελληνορθόδοξων της Συρίας.

Η νέα παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων πρωτοβουλιών του Έλληνα ευρωβουλευτή για την προστασία των θρησκευτικών και εθνοτικών κοινοτήτων της Συρίας.

Στις 23 Ιανουαρίου 2025, ο Ν. Φαραντούρης είχε επισημάνει με γραπτή ερώτηση προς την Κομισιόν την ανάγκη προστασίας των μειονοτήτων εν μέσω της προέλασης των τζιχαντιστικών δυνάμεων του Τζολάνι.

Στις 7-9 Μαρτίου επισκέφθηκε τη Δαμασκό εν μέσω των μεγάλων σφαγών και γνωστοποίησε στην ΕΕ και τις ΗΠΑ τις διώξεις και τα προγκρόμ.

Στις 7 Απριλίου 2025, επανήλθε ζητώντας άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων διώξεων κατά Χριστιανών και Αλαουιτών.

Στις 23 Ιουνίου 2025 κατήγγειλε τους βομβαρδισμούς χριστιανικών εκκλησιών στη Δαμασκό, φέρνοντας το θέμα στο ευρωπαϊκό προσκήνιο.

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για ειρηνική και συμπεριληπτική Συρία όταν οι ίδιες οι κοινότητες που αποτελούν τον ιστορικό και πολιτισμικό της πυρήνα απειλούνται με αφανισμό», υπογραμμίζει.

Κριτική προς την Κομισιόν

Ο Νίκος Φαραντούρης καο η ομάδα των ευρωβουλευτών ασκούν ευθεία κριτική στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση διαχειρίζεται το συριακό ζήτημα, τονίζοντας ότι η χρηματοδότηση χωρίς αυστηρή αιρεσιμότητα και μηχανισμούς ελέγχου εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους.

Σύμφωνα με τον Νικόλα Φαραντούρη «η προστασία των θρησκευτικών και εθνοτικών κοινοτήτων, η ενίσχυση της δημοκρατίας και η στήριξη των τοπικών κοινωνιών πρέπει να αποτελούν προϋπόθεση – και όχι ευχολόγιο – για ΚΑΘΕ ευρωπαϊκή χρηματοδότηση».