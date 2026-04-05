Φ. Αραμπατζή: Ζητά σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για να αποδείξει την αθωότητά της για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η βουλευτής της ΝΔ Φωτεινή Αραμπατζή σε ανάρτησή της στα social media για τη δεύτερη δικογραφία που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ δηλώνει ότι θέτει τον εαυτό της στη διάθεση των αρμόδιων αρχών και ζητά τη σύσταση Προκαταρκτικής Επιτροπής, προκειμένου – όπως αναφέρει – να αποδειχθεί ότι οι κατηγορίες σε βάρος της είναι αβάσιμες. Οι διάλογοί της με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ όπως τους αποκάλυψε το Πρώτο Θέμα.

Παράλληλα, τονίζει ότι κατά τη θητεία της στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενήργησε με πλήρη σεβασμό στη νομιμότητα και υποστηρίζει ότι δεν έχει προκληθεί ζημία στο Δημόσιο ή σε ευρωπαϊκούς πόρους.

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

«Θέτω τον εαυτό μου, χωρίς καμία επιφύλαξη, στη διάθεση κάθε αρμόδιας Αρχής προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση, που με αφορά στη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ζητώ μάλιστα από τους συναδέλφους μου να ψηφίσουν την σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής έτσι ώστε να αποδειχθεί ότι οι κατηγορίες εναντίον μου είναι παντελώς αστήρικτες και άδικες.

Δεν έχω διαπράξει το παραμικρό σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και των χρημάτων της ευρωπαϊκής ένωσης.

Κατά τη θητεία μου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενήργησα με σεβασμό στη νομιμότητα, χωρίς να προκληθεί η παραμικρή ζημία ούτε στο ελληνικό Δημόσιο ούτε στους κοινοτικούς πόρους.

Γι’ αυτό και δεν έχω τίποτα να φοβηθώ και τίποτα να κρύψω.

Θα συνεχίσω να υπερασπίζομαι τα πραγματικά συμφέροντα των αγροτών και των κτηνοτρόφων των Σερρών και ολόκληρης της χώρας.

Η αλήθεια θα λάμψει!».

Οι διάλογοι Αραμπατζή με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Να μην του συμπεριφερθούμε άσχημα», «να πάρει μία παράταση»

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Πρώτου Θέματος, η Φωτεινή Αραμπατζή, βουλευτής Σερρών και υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης το 2021 ζητούσε από τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά, εξυπηρετήσεις για ψηφοφόρους της κτηνοτρόφους - που όμως δεν έφταναν στην αποφυγή του ελέγχου από τις αρμόδιες Αρχές, αλλά αφορούσαν μία παράταση για λόγους υγείας.

Όπως είναι γνωστό, η ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει στείλει αμελλητί στη Βουλή τους απομαγνητοφωνημένους διαλόγους της βουλευτού με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να αποφασιστεί αν η κυρία Αραμπατζή θα οδηγηθεί ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου, με βάση το άρθρο 86 του συντάγματος.

Διαβάστε την απομαγνητοφώνηση:

Ο πρώτος διάλογος

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Έχουν έλεγχο. Οι οποίοι είχαν και 7/10 του 2020 έλεγχο. Τους πήραν χθες από τη Θεσσαλονίκη

ΜΕΛΑΣ: Πού βρίσκονται αυτοί;

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Βρίσκονται στην Αγγίστα Σερρών

ΜΕΛΑΣ: Δεν έχει κάτι εκεί πέρα καινούργιο

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ναι με πήρε ο άνθρωπος, δεν με έχει πάρει ποτέ. Ο αδερφός είναι και πρόεδρος, ήταν εν πάσει περιπτώσει και πρόεδρος της Κοινότητας.

ΜΕΛΑΣ: Ναι

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Δεν με έχει ποτέ να μου ζητήσει τίποτα. Μου λέει, Φωτεινή, είμαι στο αμήν, με πήραν πάλι χθες να μου πούνε. Πέρυσι, λέει, 7/10 μας έκαναν έλεγχο, εγώ εκείνη τη μέρα είχα χειρουργείο, ήμουν χειρουργημένος. Και λέω, γιατί δεν είπες τίποτα;

ΜΕΛΑΣ: Μπράβο. Αφού είχε και ανωτέρα βία και τέτοια. Τέλος πάντων.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Τώρα σου στέλνω τα ΑΤΜ να τα δεις, τον πήραν από τη Θεσσαλονίκη χθες. Τι μπορούμε να κάνουμε γι’ αυτό;

ΜΕΛΑΣ: Ε, κοίταξε να μην ελεγχθεί άπαξ και του ‘πούνε βγάλει έλεγχο, είναι κραυγαλέο να το βγάλεις. Το μόνο να πάρει κάποια, αν του είναι χρήσιμο, να πάρει κάποια παράταση.

ΑΡΑΜΑΠΤΖΗ: Του είναι - και επίσης να μην του συμπεριφερθούμε άσχημα. Γίνεται;

ΜΕΛΑΣ: Ναι, ναι γίνεται.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ωραία σου έχω στείλει στο μειλ, στο…

ΜΕΛΑΣ: Στο gmail

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Στο μήνυμα σου τα ΑΤΜ.

ΜΕΛΑΣ: Ωραία, ωραία εντάξει. Θα πάρω εγώ τη Θεσσαλονίκη.



Ο δεύτερος διάλογος

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ωραία, λοιπόν ένας είναι ο Κ.. Άρα του λέω μέσα στον Οκτώβριο;

ΜΕΛΑΣ: Ναι, ναι, ναι

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Να του δώσω μια τέτοια.

ΜΕΛΑΣ: Ναι, βέβαια βέβαια

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Μη γίνει καμία στραβή όμως.

ΜΕΛΑΣ: Όχι, όχι θα πληρωθούν.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Λοιπόν ένα αυτό και ένα δεύτερο. Έχω τρία ΑΦΜ.

ΜΕΛΑΣ: Ναι

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Τα οποία τους κάνουν, ε, σε ένα από τα τρία γιατί είναι μαζί και οι τρεις, είναι μπαμπάς και παιδιά.

ΜΕΛΑΣ: Ναι, συστεγαζόμενοι; Ή δεν είναι κτηνοτρόφοι;

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Κτηνοτρόφοι είναι

ΜΕΛΑΣ: Ναι, οκέι. Συστεγαζόμενοι στον ίδιο στάβλο; Δεν ξέρεις.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Δεν ξέρω αν είναι συστεγαζόμενοι

ΜΕΛΑΣ: Οκ.

Πηγή: Πρώτο Θέμα