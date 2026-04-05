Ένταση μεταξύ Βούλτεψη και Αναστασίου: «Να ξαναμπείτε στην κοιλιά της μαμάς σας»

Σε έντονο κλίμα πραγματοποιήθηκε η τηλεοπτική συζήτηση ανάμεσα σττη βουλευτή της ΝΔ Σοφία Βούλτεψη και τη Βάσια Αναστασίου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ.

Μάλιστα, η αντιπαράθεση, κατά τη διάρκεια της εκπομπής της ΕΡΤ, απέκτησε προσωπικό χαρακτήρα, όταν η Βάσια Αναστασίου αναφέρθηκε στην ηλικία της, με τη Σοφία Βούλτεψη να αντιδρά έντονα, ζητώντας να μην επανέρχεται το επιχείρημα περί ηλικίας και χρονικής περιόδου γέννησης.

«Βάσια μου σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω να ξανακούσω πότε γεννήθηκες», ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Βούλτεψη, με την κυρία Αναστασίου να απαντά: «Κυρία Σοφία, εσείς είστε η Ελλάδα του 2.0, δεν είμαστε εμείς».

Η κα Βούλτεψη επέμεινε στο επιχείρημά της, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι δεν χρειάζεται κάποιος να έχει ζήσει γεγονότα προκειμένου να έχει άποψη: «Ούτε το 1821 είχαμε γεννηθεί, ούτε στους εμφυλίους, ούτε το 1940, αλλά έχουμε άποψη. Δεν θα ξαναπείτε “δεν είχατε γεννηθεί τότε”. Άμα δεν είχατε γεννηθεί, ξαναμπείτε στην κοιλιά της μαμάς σας και περιμένετε να γεννηθείτε».

Η κα. Βούλτεψη συνέχιζε, αναφέροντας για το ΠΑΣΟΚ «έρχονται και μας κάνουν τις παρθένες!», με τον παρουσιαστή Δημήτρη Κοτταρίδη να λέει πρώτη φορά έβλεπε τέτοιο πράγμα με την κ. Βούλτεψη να του απαντάει: «Αστα αυτά, κάθε φορά τα ίδια λες!».