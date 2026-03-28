Δούκας σε Ανδρουλάκη: Δεν υπήρχε δέσμευση κατά της συνεργασίας με τη ΝΔ

Ο Χάρης Δούκας ξεκίνησε την ομιλία του με την κύρια αιχμή του να υπάρξει απόφαση στο Συνέδριο κατά της συγκυβέρνησης με τη ΝΔ. Ο δήμαρχος Αθηναίων απάντησε στη χθεσινή τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη λέγοντας για τη δέσμευση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κατά της συνεργασίας με τη ΝΔ «χαίρομαι που συμφωνούμε, ας το κάνουμε θέση του Συνεδρίου όλοι μαζί».

«Όλοι μιλάμε για την αλλαγή, αλλά δεν αρκεί να το λέμε. Να ανατρέψουμε την ανάλγητη πολιτική της ΝΔ και να παλέψουμε όλοι για τη νίκη. Το πιστεύω βαθιά ότι μπορούμε να νικήσουμε. Το πώς, πρέπει να αναζητήσουμε σε αυτό το Συνέδριο, γιατί πρέπει να είμαστε ειλικρινείς.

»Χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια και ξέρω ότι μπορεί να παίζει ρόλο η επικοινωνιακή ηγεμονία της κυβέρνησης. Πρέπει να πείσουμε στον λίγο χρόνο που απομένει», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων.

«Δεν ήρθαμε εδώ να σκοτωθούμε μεταξύ μας ούτε να μετρήσουμε κουκιά»

«Επιδιώκω τη νίκη με τις προτάσεις μου. Ακούω για εσωστρέφεια όμως ο πολιτικός στόχος είναι να νικήσουμε. Δεν ήρθαμε εδώ να σκοτωθούμε μεταξύ μας ούτε να μετρήσουμε κουκιά. Πρέπει να είμαστε κυβέρνηση μετά τις εκλογές….» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην πρότασή του κατά της συγκυβέρνησης με τη ΝΔ ο Χάρης Δούκας υπογράμμισε πως «δεν θα συγκυβερνήσουμε με τη ΝΔ μετά τις εκλογές. Όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα, όποιος και αν είναι ο αρχηγός της. Μου είπαν ότι αυτό είναι εμμονή, πείσμα, ατζέντα για το Συνέδριο. Δεν με ενδιαφέρει. Γιατί η πρόταση αυτή είναι η απαραίτητη προϋπόθεση, είναι απαράβατος όρος για την πολιτική μας αξιοπιστία, για να μεγαλώσουμε εκλογικά, για την προοπτική της νίκης. Ας μη κάνουμε πως δεν το καταλαβαίνουμε. Είναι ταυτοτικές οι διαφορές μας με τη ΝΔ».

Απάντηση σε Ανδρουλάκη: Η στρατηγική μας είναι πια εκτός πραγματικότητας

Απαντώντας στον Νίκο Ανδρουλάκη και τις χθεσινές του αναφορές πως είναι εκτός πραγματικότητας όποιος πιστεύει σε σενάρια συνεργασίας με τη ΝΔ, σημείωσε ότι «μέχρι προχθές δεν υπήρχε καμία σχετική αναφορά στα προσυνεδριακά κείμενα του ΠΑΣΟΚ. Όσες φορές έθετα θέμα, άκουγα την απάντηση, "αφού συμφωνούμε, δεν χρειάζεται κείμενο". Όμως ο Μανόλης Αναγνωστάκης έγραψε "ότι σαν πρόκες πρέπει να καρφώνονται οι λέξεις, ώστε να μην τις παίρνει ο άνεμος"».

«Επέμενα επί 4 μήνες για να υπάρχει γραπτό κείμενο και ήμερα έρχεται επιτέλους η γραπτή εισήγηση του φίλου Κώστα Σκανδαλίδη, με συγκεκριμένη διατύπωση. Αναγνωρίζω το θετικό της προσπάθειας. Είμαστε σε καλό δρόμο. Άκουσα χθες τον πρόεδρο να αναφέρει, ότι όποιος πιστεύει ότι υπάρχει σενάριο συνεργασίας με αυτούς που οργάνωσαν την ηθική και πολιτική του εξόντωση, βρίσκεται εκτός πραγματικότητας. Χαίρομαι που το ακούω και συμφωνώ. Μπορούμε μάλιστα να το προσθέσουμε στην απόφαση του Συνεδρίου και να το ψηφίσουμε όλοι μαζί. Πάντως, το πιο σημαντικό είναι ότι μετά το κείμενο που κατατέθηκε, η στρατηγική μας είναι πια εντός πραγματικότητας», πρόσθεσε ο δήμαρχος Αθηναίων.