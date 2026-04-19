Δ. Μαρκόπουλος: Ανυπόστατες οι φήμες περί μη ύπαρξης πανεπιστημιακού πτυχίου

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Μαρκόπουλος, χαρακτήρισε ανυπόστατες φήμες τα όσα γράφονται περί μη κατοχής πανεπιστημιακού πτυχίου.

Σε ανάρτησή του, ξεκαθαρίζει ότι διαθέτει πτυχίο της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ του Πανεπιστημίου Πάτρας και είναι κάτοχος Διπλώματος στα ΜΜΕ και τη Δημοσιογραφία από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

«Για το λόγο αυτό καλώ εκείνους που διαδίδουν ψέματα στο διαδίκτυο δηλητηριάζοντας τον δημόσιο διάλογο, να ανασκευάσουν», αναφέρει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Σε συνέχεια ανυπόστατων φημών περί μη ύπαρξης πανεπιστημιακού πτυχίου και προσπάθειας σπίλωσης της αξιοπιστίας μου, η οποία οργανωμένα ξεκίνησε με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, επισημαίνω ρητά και κατηγορηματικά:

- Διαθέτω πτυχίο της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ του Πανεπιστημίου Πάτρας

- Είμαι κάτοχος Διπλώματος στα ΜΜΕ και τη Δημοσιογραφία από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

Για το λόγο αυτό καλώ εκείνους που διαδίδουν ψέματα στο διαδίκτυο δηλητηριάζοντας τον δημόσιο διάλογο, να ανασκευάσουν.

Βουλευτής Β Πειραιώς - Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέα Δημοκρατία».