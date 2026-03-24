Το αποτύπωμα του πολέμου στο Ιράν στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό 

Το αποτύπωμα του πολέμου στο Ιράν, που ανατρέπει γεωπολιτικές σταθερές και προκαλεί μπαράζ επιπτώσεων στην παγκόσμια οικονομία και τους διεθνείς συσχετισμούς, αναζωπυρώνει τον φόβο των πληθωριστικών πιέσεων, ακόμη και της επάρκειας της εφοδιαστικής αλυσίδας, αντανακλά ήδη στα οικονομικά των πολιτών και ως άμεση συνέπεια, στη διαμόρφωση του εσωτερικού πολιτικού σκηνικού.

Η διπλή κίνηση του Μεγάρου Μαξίμου, αφενός στο γεωπολιτικό πεδίο με την αμυντική συνδρομή στην Κύπρο με φρεγάτες και μαχητικά, αλλά και την μετακίνηση συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο, αφετέρου στο οικονομικό πεδίο με την ανακοίνωση του πρώτου μέτρου επιβολής πλαφόν στα περιθώρια κέρδους, έδωσαν στην κυβέρνηση τη δυνατότητα να κριθεί από τους πολίτες επί συγκεκριμένων πρωτοβουλιών. Το κλίμα ανησυχίας για τις εξελίξεις ήταν δεδομένο, ωστόσο κοινός τόπος όλων των δημοσκοπήσεων, που διεξήχθησαν από την αρχή των πολεμικών επιχειρήσεων έως σήμερα, ήταν και η αποτύπωση της συσπείρωσης δυνάμεων γύρω από την κυβέρνηση.

Με άγνωστες αυτή την ώρα τόσο την διάρκεια του πολέμου, όσο και το εύρος των επιπτώσεων, το «στοίχημα» για το κυβερνητικό επιτελείο παραμένει αυτή την ώρα η διαχείριση της οικονομικής κρίσης, που αναδύεται τάχιστα.

Από χθες, το Μέγαρο Μαξίμου αναμένει την υποδοχή του δεύτερου πακέτου μέτρων, που ανακοινώθηκαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, βασίζοντας την στρατηγική της στο μήνυμα ότι υπάρχουν και «εφεδρείες» και θέτοντας, παράλληλα, το διακύβευμα της δημοσιονομικής σταθερότητας και των επιλογών που γίνονται στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, ώστε να μην χάσει η ελληνική οικονομία το θετικό πρόσημο, που κατέκτησε τα προηγούμενα χρόνια.

Αυτή η επιχειρηματολογία, θα είναι και η απάντηση στην κριτική απέναντι στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, που θεωρείται δεδομένο ότι θα ζητούσε περισσότερες παρεμβάσεις. Ταυτόχρονα, η απόφαση για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, που αναμένεται να ανακοινωθεί στο υπουργικό συμβούλιο της Πέμπτης, θα έρθει να ενισχύσει την κυβερνητική πεποίθηση ότι το καταλυτικό μέτρο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας παραμένει η ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών, που θα παραμείνει και μετά το τέλος της εφαρμογής των έκτακτων μέτρων, που αποφασίζονται εν μέσω κρίσης.

Η νέα κρίση που σηματοδοτεί ο πόλεμος στο Ιράν, συμπίπτει για το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, με την τελική ευθεία της τετραετίας για την κυβέρνηση, που θεωρητικά τοποθετεί σε θέσεις πολιτικής «μάχης» τα κόμματα, εντείνοντας και το διακύβευμα της διαχείρισής της. Απέναντι στην κυβέρνηση βρίσκεται το σύνολο της αντιπολίτευσης, με την κεντροαριστερά, ωστόσο, κατακερματισμένη και σε φάση απόλυτης εσωστρέφειας. Το ΠΑΣΟΚ είναι μπροστά σε ένα συνέδριο, καθοριστικό για τους εσωτερικούς του συσχετισμούς και εν μέσω αναταράξεων, ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμέτωπος με εσωκομματικούς τριγμούς, εν αναμονή των επόμενων κινήσεων του Αλέξη Τσίπρα, όπως και η Νέα Αριστερά, δημιουργώντας ένα πλαίσιο που μοιάζει για τους πολίτες να αδυνατεί αυτή την ώρα να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των καιρών, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στα καθηλωμένα δημοσκοπικά ποσοστά τους.

Το κλίμα αυτό κατέγραψε και η δημοσκόπηση της GPO για το iefimerida, σύμφωνα με την οποία 9 στους 10 πολίτες ανησυχούν πολύ και αρκετά για την σύγκρουση στο Ιράν, το 51,6% κρίνουν θετικά και μάλλον θετικά τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο μέτωπο του πολέμου, με το 73% να συμφωνεί και μάλλον συμφωνεί με την αποστολή ελληνικών φρεγατών και μαχητικών στην Κύπρο και 6 στους 10 να εκτιμούν ότι η απόφαση αυτή ενισχύει την γεωπολιτική θέση της χώρας.

Την ίδια ώρα, το 73,7% διαφωνεί και μάλλον διαφωνεί με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, θεωρώντας την σε ποσοστό 72,6% αδικαιολόγητη και μάλλον αδικαιολόγητη, το 81% θεωρεί ότι ο πόλεμος γίνεται για να ελεγχθούν οικονομικά συμφέροντα της περιοχής και μόλις το 15% για να αποφευχθεί η πιθανότητα ανάπτυξης πυρηνικών από το Ιράν, με τους πολίτες σε ποσοστό 86,5% να ζητούν από την κυβέρνηση να τηρήσει στάση ουδετερότητας και μόνο το 9,9% να ευθυγραμμιστεί με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η ακρίβεια παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες, σε ποσοστό 48,7%, ενώ για ένα ανάλογο ποσοστό, 47,4%, δηλώνει ότι αυτό θα βαρύνει περισσότερο στην ψήφο τους. Ένα πρώτο θετικό πρόσημο για την κυβέρνηση έρχεται από την απάντηση του 62,2% των ερωτηθέντων, που κρίνουν θετικό μέτρο την επιβολή πλαφόν στα περιθώρια κέρδους, με τη Νέα Δημοκρατία να ενισχύει τη δύναμή της στην εκτίμηση ψήφου, αυξάνοντας τα ποσοστά της στην πρόθεση.

Σύμφωνα με την GPO για το iefimerida, στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ λαμβάνει 31,4%, από 30,1% στην προηγούμενη μέτρηση και το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 13,7%, από 13,2%.

Η στασιμότητα που καταγράφει η αξιωματική αντιπολίτευση, σε συνδυασμό με την μικρή πτώση ποσοστών που καταγράφουν σχεδόν όλα τα υπόλοιπα κόμματα, αποτυπώνουν το πολιτικό κλίμα που αυτή την ώρα δημιουργείται. Στην εκτίμηση ψήφου ακολουθούν Ελληνική Λύση 10,6%, Πλεύση Ελευθερίας 9,6%, ΚΚΕ 9,4%, ΣΥΡΙΖΑ 5,5%, Φωνή Λογικής 2,5%, ΜέΡΑ25 2,5%, Νέα Αριστερά 2,2%, ΝΙΚΗ 1,9%, Κίνημα Δημοκρατίας 1,8%, ενώ Άλλο κόμμα δηλώνει το 8,9%. Στην πρόθεση ψήφου, αναποφάσιστο εξακολουθεί να δηλώνει το 15,3% των ερωτηθέντων, ποσοστό που αντανακλά την ρευστότητα που συνεχίζει να διέπει το πολιτικό σκηνικό.

Είναι σαφές κατά τους αναλυτές ότι αυτή την ώρα, η κυβέρνηση καλείται καταρχάς να κερδίσει το στοίχημα των μέτρων στήριξης, έχοντας ήδη κερδίσει την κοινή γνώμη στο πεδίο των γεωπολιτικών χειρισμών -η τάση κατά του πολέμου είναι δεδομένη, όπως και ότι για την κυβέρνηση οι κινήσεις της στην άμυνα έχουν αναδειχθεί σε «ατού»- την ίδια ώρα, που οι συνεχείς διεργασίες στο εσωτερικό των άλλων κομμάτων σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο, αναδεικνύουν αδυναμίες στην διατύπωση μιας πειστικής εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης.