Απάντηση της Κάγια Κάλας σε Φαραντούρη για τουρκική NAVTEX

Σαφές μήνυμα υπέρ των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας έναντι της Τουρκίας συνιστά η απάντηση της Ύπατης Εκπροσώπου για την Εξωτερική Πολιτική Κάγια Κάλας στη γραπτή ερώτηση που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής και μέλος της επιτροπής Ασφάλειας & Άμυνας του Ευτωπαϊκο Κοινοβουλίου Νικόλας Φαραντούτης σχετικά με την τουρκική NAVTEΧ στο Αιγαίο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ρητά ότι οι Τουρκικές «γενικές προειδοποιήσεις ναυσιπλοΐας, αμφισβητούν την ελληνική κυριαρχία και τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα».

Η απάντηση-κόλαφος της Ύπατης Εκπροσώπου για την Εξωτερική Πολιτική στη γραπτή ερώτησή μου για την τουρκική ΝΑVTEX: — Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) April 8, 2026

Ακόμη πιο κρίσιμη είναι η σαφής τοποθέτηση ότι η Τουρκία οφείλει «να αποφεύγει τις απειλές και να σέβεται την κυριαρχία όλων των κρατών μελών […] καθώς και όλα τα κυριαρχικά τους δικαιώματα, μεταξύ άλλων και το δικαίωμα εξερεύνησης και εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και ιδίως τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας».

Σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη, «η διατύπωση αυτή είναι κόλαφος για την τουρκική αναθεωρητική πρακτική και ταυτόχρονα ξεκάθαρη ευρωπαϊκή επιβεβαίωση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων».

Σε δηλώσεις του μετά την ευρωπαϊκή απάντηση, ο Έλληνας ευρωβουλευτής τονίζει: «Η Ελλάδα έχει όχι μόνο δικαίωμα αλλά και υποχρέωση να ασκήσει πλήρως τα δικαιώματά της, όπως αυτά απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Καλώ την ελληνική κυβέρνηση:

* Να μην επιλέξει στάση αναμονής και αναχωρητισμού.

* Να μην εμφανίζεται να θέτει ως «κόκκινη γραμμή» τα 6 ναυτικά μίλια, τη στιγμή που το διεθνές δίκαιο και πλέον και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζουν ευρύτερα κυριαρχικά δικαιώματα;

* Να απόσχει από επιλογές που δημιουργούν την εντύπωση ανοχής ή ακόμη και έμμεσης νομιμοποίησης των τουρκικών διεκδικήσεων».

Και καταλήγει: «Τώρα που Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει ξεκάθαρα το πλαίσιο σεβασμού της κυριαρχίας των κρατών-μελών, η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να παραμένει εγκλωβισμένη σε φοβικά σύνδρομα και στρατηγική αδράνεια. Απαιτείται δράση τώρα».