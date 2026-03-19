Αλ. Σδούκου: Η κυβέρνηση κινείται άμεσα για την κρίση, το ίδιο πρέπει να κάνει και η Ευρώπη

Στη διαχείριση της διεθνούς κρίσης, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται συνδυασμός ευρωπαϊκών λύσεων και υπεύθυνης εθνικής πολιτικής, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου.

Μιλώντας στο MEGA, η κ. Σδούκου τόνισε ότι η κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο σε εθνικό επίπεδο, επισημαίνοντας ότι «χρειάζεται πλέον μια ευρωπαϊκή αντίδραση και μια ευρωπαϊκή αντιμετώπιση σε όλα αυτά που συμβαίνουν, γιατί πλήττεται η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και η γεωπολιτική αστάθεια, σε συνδυασμό με την αύξηση των τιμών που θα δούμε άμεσα, πρέπει να αποτελέσουν απόλυτη προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Όπως σημείωσε, η Ελλάδα θα κινηθεί με βάση τις δυνατότητές της καθώς «θα εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο που υπάρχει στη χώρα με βάση τα δημοσιονομικά δεδομένα, όμως πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Η χώρα μας, επειδή πέρασε και μια δεκαετία κρίσης, ξέρει πολύ καλά ότι δεν πρέπει να διαταραχθεί και η δημοσιονομική ισορροπία».

Τόνισε ότι «υπάρχουν δημοσιονομικοί κανόνες και αυτούς δεν μπορούμε να τους αγνοούμε και να τους θέτουμε μόνοι μας στον πάγο», επισημαίνοντας ότι «χρειάζεται πάντοτε μια ευρωπαϊκή συνεννόηση» και ότι «η ευελιξία που πρέπει να μας δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κρίσιμη και τίθεται ήδη σε επίπεδο ηγετών από τον πρωθυπουργό».

Αναφερόμενη στα μέτρα, η εκπρόσωπος Τύπου ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε παρεμβάσεις, αλλά η διαδικασία παραμένει ανοιχτή.

Όπως ανέφερε, «εμείς πήραμε κάποια πρώτα μέτρα για να αναχαιτίσουμε τα φαινόμενα που εμφανίζονται, όμως είναι σίγουρο ότι βλέποντας το πώς εξελίσσεται η κατάσταση θα αξιολογούμε το τι πρέπει να γίνει. Όλα είναι πάνω στο τραπέζι».

Υπογράμμισε ότι «τα μέτρα που λαμβάνονται δεν είναι στατικά, είναι δυναμικά, και τα προσαρμόζουμε στις συνθήκες», ενώ πρόσθεσε ότι «σε κάθε περίπτωση αυτό που είναι βέβαιο είναι πως δεν θα αφήσουμε απροστάτευτους τους πολίτες. Αυτή είναι η προτεραιότητα της κυβέρνησης».

Η κ. Σδούκου κατηγόρησε την αντιπολίτευση για την «ανέξοδη κριτική που ασκεί καθώς δεν έχει την ευθύνη της διακυβέρνησης και με άνεση ζητά μέτρα που δεν έχει κοστολογήσει, δεν ξέρει λοιπόν ούτε την δημοσιονομική τους επίπτωση ούτε όμως και την αποτελεσματικότητά τους», όπως είπε. Τόνισε δε, ότι «αυτά που κάθε φορά προτείνονται πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένα και μελετημένα».

Όπως σημείωσε, «η χώρα έχει υψηλό χρέος και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί κάθε μείωση φορολογίας που κάνουμε πρέπει να συνοδεύεται από αντίμετρα».

Τόνισε δε, ότι οι πρακτικές του παρελθόντος «μας οδήγησαν σε μια δημοσιονομική πορεία που δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε», επισημαίνοντας την ανάγκη υπευθυνότητας.

Η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει μειώσει 83 φόρους και έχει αποδείξει ότι ξέρει να μειώνει τη φορολογία και να αυξάνει τα εισοδήματα των πολιτών». Όπως ανέφερε, «είναι μια φιλελεύθερη παράταξη που στοχεύει στη μείωση των φόρων και στην ενίσχυση των εισοδημάτων», ξεκαθαρίζοντας ότι αυτό γίνεται ως αποτέλεσμα μιας καλά σχεδιασμένης και συνεπούς πολιτικής και όχι ως προϊόν συγκυρίας.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε εκτενώς στο ζήτημα της αγοράς, σημειώνοντας ότι «το να μην υπάρξει αισχροκέρδεια ήταν και είναι προτεραιότητά μας και το Υπουργείο Ανάπτυξης την προλαμβάνει με συνεχείς ελέγχους, με πρόστιμα και με θεσμικά εργαλεία».

Υπενθύμισε ότι αυτό ακριβώς το ρόλο έπαιξε και το πλαφόν, καθώς «κινηθήκαμε άμεσα και αποτρέψαμε στις αυξήσεις λόγω του πολέμου να προστεθούν επιπλέον από κάποιους που θα ήθελαν να κερδοσκοπήσουν. Να ξέρουν πολύ καλά όσοι μπορεί να το σκέφτονται αυτό, πως θα βρουν απέναντί τους τον ελεγκτικό μηχανισμό», ενώ σημείωσε ότι «οι έλεγχοι γίνονται σε όλη την αλυσίδα και εντατικά».

Παράλληλα αναγνώρισε ότι «υπάρχουν και διαρθρωτικά ζητήματα στην αγορά που δεν λύνονται άμεσα, αλλά απαιτούν συνολική αντιμετώπιση».

Αναφερόμενη στο πρόσφατο παρελθόν, σημείωσε ότι «στην προηγούμενη ενεργειακή κρίση ήμασταν από τις πρώτες χώρες που αντέδρασαν πριν ακόμη κινηθεί συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση και λάβαμε μέτρα επιδοτώντας τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας με πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ».

Όπως ανέφερε, «τα μέτρα που μπορούσαμε να λάβουμε τότε τα λάβαμε και αυτό θα κάνουμε και τώρα», επισημαίνοντας ότι υπάρχει «τεχνογνωσία και εργαλειοθήκη. Ακόμη σημαντικότερο, όμως, είναι ότι υπάρχει εμπειρία και ότι οι συνεχείς αναλύσεις που γίνονται μας επιτρέπουν να παρεμβαίνουμε στο σωστό χρόνο αλλά και να διατηρούμε τη δυνατότητα να ενισχύουμε σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου, στην απευκταία περίπτωση που συνεχιστεί ο πόλεμος για καιρό».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ υπογράμμισε τη σημασία της ενεργειακής πολιτικής, αναδεικνύοντας τη στρατηγική επιλογή της χώρας για ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Όπως σημείωσε, «όταν στο ενεργειακό μείγμα της χώρας έχεις υπερδιπλάσια συμμετοχή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε σχέση με λίγα χρόνια πριν, κάνεις τη χώρα πολύ πιο ανθεκτική στις μεταβολές των διεθνών τιμών. Ακριβώς για αυτό το λόγο η τιμή της ενέργειας παραμένει χαμηλά, η πέμπτη χαμηλότερη στην Ευρώπη».

Η κ. Σδούκου τόνισε ότι «ο μόνος δρόμος είναι να αξιοποιήσουμε τον ήλιο και τον άνεμο που διαθέτει η χώρα μας και από το 55% της ενέργειας μέσω ΑΠΕ που είμαστε σήμερα να φτάσουμε τον στόχο του 80% έως το 2030».

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι «προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να στηρίξει τους καταναλωτές και την κοινωνία», επισημαίνοντας ότι η διαχείριση της κρίσης απαιτεί «ευρωπαϊκή συνεργασία, δημοσιονομική υπευθυνότητα και συνεχή προσαρμογή των μέτρων».