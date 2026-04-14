Αλ. Σδούκου: Το να είσαι βουλευτής ή υπουργός δεν προϋποθέτει πτυχίο - Ο κόσμος θέλει σταθερότητα

Την πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τις υποκλοπές και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία κλιμακώνεται ενόψει της προ ημερησίας συζήτησης στη Βουλή, που θα γίνει την Πέμπτη σχολίασε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου.

Συγκεκριμένα, μιλώντας την Τρίτη στην ΕΡΤ ανέφερε τα εξής: «Στην πολιτική τελικά επιλέγεις ποιον δρόμο θες να ακολουθήσεις. Ο ένας είναι να θέλεις να παράξεις έργο που να φέρει αποτελέσματα, που να έχει όφελος στην οικονομία και στην κοινωνία, και ο άλλος δρόμος είναι αυτός της τοξικής αντιπολίτευσης, αυτής της άρνησης ή της ισοπέδωσης συλλήβδην του έργου που γίνεται για τη χώρα.

Εμείς επιλέγουμε τον πρώτο δρόμο, βλέποντας τον πόλεμο και τη βία να κλιμακώνονται, τις προκλήσεις και τις συνέπειες αυτού του πολέμου, τις οικονομικές και τις ενεργειακές, πρέπει να είμαστε μια χώρα 100% λειτουργική για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε ένα τέτοιο ασταθές περιβάλλον.

Την ίδια στιγμή βλέπουμε μια αντιπολίτευση η οποία επιδιώκει να σηκώνει τους τόνους, σκοπίμως, ενδεχομένως ελλείψει ενός προγραμματικού ρόλου».

«Είναι ρόλος της αντιπολίτευσης να ασκεί κριτική»

«Εγώ δέχομαι μια αντιπολίτευση», συνέχισε. «Είναι ο ρόλος της να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση για λάθη και παραλείψεις, αλλά το να επιτίθεται διαρκώς και να παρουσιάζει μια κατάσταση λες και η χώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής, ότι όλα είναι μαύρα. Αυτό με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν συμβαίνει».

Αναφερόμενη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κα Σδούκου ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός ανταποκρίθηκε στο αίτημα του κ.

Ανδρουλάκη για μια συζήτηση για το κράτος δικαίου και ότι θα ακουστούν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. «Και πρώτοι εμείς θα σας έλεγα, επιδιώκουμε να κάνουμε αυτήν τη συζήτηση, διότι δημιουργείται ένα κλίμα αμφισβήτησης του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, της λειτουργίας των θεσμών, του κράτους Δικαίου».

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων για την ευρύτερη κουβέντα περί συνταγματικής αναθεώρησης, σχολίασε ότι δεν παρατήρησε ο κόσμος να ενδιαφέρεται γι' αυτό. «Περισσότερο είδα μια ανησυχία ως προς το τι μέλλει γενέσθαι με τον πόλεμο και αν αυτό θα επηρεάσει την τσέπη και τι κάνει η κυβέρνηση, δηλαδή αν θα συνεχίσει να δίνει και άλλα μέτρα όπως το Fuel Pass ή κάτι άλλο».

Αχρείαστη περιπέτεια οι συζητήσεις για πρόωρες εκλογές

Επιπλέον χαρακτήρισε ως «αχρείαστη περιπέτεια» τις συζητήσεις για πρόωρες εκλογές. «Ο κόσμος θέλει να νιώθει ότι έχει μια σταθερότητα και έχει μια στιβαρή κυβέρνηση η οποία μπορεί να σταθεί δίπλα στην κοινωνία σε περιόδους κρίσεων όπως είναι αυτή», δήλωσε. «Εμείς θέλουμε να τιμήσουμε την ψήφο του ελληνικού λαού. Θέλουμε να εξαντλήσουμε την τετραετία αυτή. Θέλουμε να ολοκληρώσουμε το κυβερνητικό έργο. Υπάρχουν έργα ακόμη προς ολοκλήρωση. Διορθώνουμε τα λάθη μας και θέλουμε να παρουσιάσουμε στον κόσμο ποιο είναι το επόμενο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030».

Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι δεν απαιτεί κάποιο πτυχίο

Όσον αφορά στο φλέγον ζήτημα του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριου Λαζαρίδη, είπε «Να ξεκαθαρίσουμε πρώτα από όλα ότι στην Ελληνική Δημοκρατία, νομίζω και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι δεν απαιτεί κάποιο πτυχίο. Οπότε το να είσαι βουλευτής, το να είσαι υπουργός δεν προϋποθέτει το να έχεις πτυχίο».