Αδ. Γεωργιάδης: Ο Μυλωνάκης είναι γερός οργανισμός, θα τα καταφέρει

Για την κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού μετά το ανεύρυσμα που υπέστη και την επέμβαση εμβολισμού του, μίλησε το βράδυ της Τετάρτης ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Σε συνέντευξή του στο Action24, ο κ. Γεωργιάδης είπε μεταξύ άλλων για τον κ. Μυλωνάκη που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού μετά το ανεύρυσμα που υπέστη και την επέμβαση εμβολισμού του: «Ο Γιώργος περνάει μια μεγάλη περιπέτεια. Είχε πολύ καλή και γρήγορη περίθαλψη που στο εγκεφαλικό είναι κρίσιμο», είπε σε συνέντευξή του στο Action24, ο κ. Γεωργιάδης.

Και συνέχισε: «Η κατάστασή του αυτή τη στιγμή είναι σταθερή, είναι αισιόδοξο νέο, δεν μπορεί να πει κανείς μετά βεβαιότητας τι θα γίνει, είναι μια μάχη αλλά είναι ένας νέος άνθρωπος, ισχυρός οργανισμός. Για το εγκεφαλικό ο χρόνος μετράει πολύ. Αν όλα γίνουν εντός μιας ώρας μπορεί να προλάβεις όλες τις βλάβες».