Αδ. Γεωργιάδης: Η Κωνσταντοπούλου έχει κάνει σκοινί κορδόνι τα βίντεο, για να μένει στην επικαιρότητα

«Η Κωνσταντοπούλου έχει κάνει σκοινί κορδόνι τα βίντεο, για να μένει στην επικαιρότητα», ανέφερε ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης αναφερόμενος στο περιστατικό στο ανακριτικό γραφείο όπου η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας βιντεοσκοπούσε.

Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τη βιντεοσκόπηση στο ανακριτικό γραφείο και τις δηλώσεις της για «αδίστακτες, βρόμικες εξουσίες», ο κ. Γεωργιάδης είπε: «Είναι δυνατόν να ανεβάζει στα social media διαδικασία που διεξάγεται σε ανακριτικό γραφείο; Είναι φυσιολογικά πράγματα; Αυτά με τα βίντεο τα έχει κάνει σκοινί κορδόνι για να μένει στην επικαιρότητα. Όλα αυτά είναι παράνομα. Μετά το περιστατικό το δικό μου στη Βουλή, ανακοινώθηκαν πολύ σκληρά μέτρα. Δεν πρέπει να αφήσουμε την κα Κωνσταντοπούλου να δηλητηριάζει την Ελλάδα. Αν πιστεύουμε στα σοβαρά ότι όλοι οι δικαστές είναι πιασμένοι, να αλλάξουμε χώρα. Η δίκη είναι η κάθαρση».

Ανέφερε πως «όταν έγινε η χρεοκοπία της χώρας, χρεοκόπησαν η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, στα όρια της χρεοκοπίας έφτασαν Ιταλία και Ισπανία, αλλά και η Κύπρος. Η μόνη χώρα που διχάστηκε σε μνημονιακούς και αντιμνημονιακούς ήταν η Ελλάδα. Τα χρόνια που χάσαμε ήταν το κόστος των αγανακτισμένων, του αγγλικού δικαίου κ.α. Σιδηροδρομικά δυστυχήματα έχουν γίνει σε πολλές χώρες. Είδατε σε καμία χώρα να διχάζεται, να κατηγορεί η μία πλευρά την άλλη για προδοσία κ.α.; Η ιδέα μας να κατηγορούμε αμέσως τους υπολοίπους για προδοσία είναι πολύ κακή για την Ελλάδα, ούτε ένας δικαστικός μπαίνει στη δικαιοσύνη για να είναι "πιασμένος". Δεν πρέπει η ασθένεια της συνωμοσιολογίας της κας Κωνσταντοπούλου να περάσει στην Ελλάδα».

Για τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ενεργειακή ακρίβεια και το ενδεχόμενο μείωσης του ΕΦΚ στα καύσιμα, είπε ότι τα μέτρα έχουν «πρακτικά το ίδιο αποτέλεσμα». Η οριζόντια μείωση του φόρου ευνοεί και τους ιδιαίτερα πλουσίους, π.χ. για όσους έχουν Porsche Cayenne. Ο Μητσοτάκης έχει ζητήσει από τους Ευρωπαίους εξαίρεση από την ρήτρα διαφυγής, δηλαδή τη λήψη μέτρων και πέραν των ορίων του Δημοσιονομικού Συμφώνου. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός είναι πάρα πολύ λογικά. Ζούμε σε ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο, η κρίση τώρα είναι πολύ χειρότερη από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Είμαστε στην έναρξη ενός φαινομένου που μπορεί να μας συνοδέψει πάρα πολλά χρόνια, είπε αναφερόμενος στους κινδύνους σε σχέση με την παροχή φυσικού αερίου.

Για τις δημοσκοπήσεις και τις υποκλοπές και την επιστολή Ανδρουλάκη, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «είναι θύμα στο μυαλό του, δεν ξέρω γιατί απολογηθήκαμε για την παρακολούθησή του. Η παρακολούθησή του έγινε με βάση πληροφορίες από την ΕΥΠ, επρόκειτο για νόμιμη επισύνδεση».

Έχω εκφράσει μια θέση από την πρώτη μέρα: Είναι κάτι που συμβαίνει να μας παρακολουθούν και με την τεχνολογία που υπάρχει, γίνεται όλο και περισσότερο. Δεν υπάρχει καμία περίοδος εξουσίας που να μην κατηγορείται κάποιος ότι παρακολουθούσε κάποια τηλέφωνα.

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι δεν θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη, «δυστυχώς η παρακολούθηση τηλεφώνων είναι απλό ζήτημα», είπε ιδίως σε σχέση «με τα smartphone», όπως δήλωσε.

Τη δήλωση ενός εκ των καταδικασθέντων ότι στις κυβερνήσεις δίνεται το λογισμικό, είπε ότι δεν τον γνωρίζει.

Το myhealthapp είναι η καλύτερη πλατφόρμα στον κόσμο και ο τρόπος που δουλεύει θεωρείται παράδειγμα προς μίμηση, είπε ο υπουργός, αναφερόμενος στα ραντεβού με γιατρούς που μπορούν να κλείνουν οι ασθενείς. Το 1566 το σηκώνουν, δεν έχετε παρά να πάρετε τηλέφωνο και να το διαπιστώσετε.

Αναφέρθηκε και στη μείωση του χρόνου αναμονής για χειρουργεία, που είναι «πάνω από 90%», όπως είπε. «Πήγα και έκανα εγκαίνια στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Είχε τη μεγαλύτερη λίστα αναμονής στην Ελλάδα, όταν ανέλαβα, από 14.000 ήταν 2.000. Οι συνδικαλιστές λένε ότι είναι παραπειστικό, κάποιοι πήγαν με voucher στην ιδιωτική υγεία. Έχουμε τη χαμηλότερη αναμονή για «ψυχρό» χειρουργείο από την ίδρυση του ΕΣΥ. Η υγεία, ως πρόβλημα, είναι στον πάτο, το 2,6% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση του iefimerida θεωρούν ότι υπάρχει ζήτημα, είπε ο υπουργός.