Αδ. Γεωργιάδης: Η Ευρωπαία εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου έφερε τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να εκβιάσει ανανέωση της θητείας της

«Πυρά» κατά της Ευρωπαίας εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης για τις δικογραφίες που έφερε σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ειδικότερα, σε συνέντευξή του στο Action24, ο κ. Γεωργιάδης εξαπέλυσε δριμύτατη επίθεση κατά της ευρωπαίας εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου, με αφορμή τις νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΠΕΚΕ.

Αρχικά την εγκάλεσε για διαρροές από το περασμένο φθινόπωρο ότι έρχεται νέα δικογραφία. «Διαρροές σε θέματα που επηρεάζουν πολιτική και δημοκρατία απαγορεύονται» είπε αρχικά. «Τι θα πει φέρνω δικογραφία σε δόσεις στη Βουλή;» πρόσθεσε.

«Δεν είναι κανένας σοβαρός θεσμός η ευρωπαϊκή εισαγγελία» σημείωσε και τόνισε ότι πολιτικά παιχνίδια από την εισαγγελία απαγορεύονται.

Σημείωσε δε ότι «έχει στείλει τον φάκελο για να εκβιάσει την ανανέωση της θητείας της. Αλλιώς είναι άσχετη».

«Η κα Παπανδρέου εκβιάζει για την ανανέωση της θητείας της. Θα δείτε ότι στο τέλος η ίδια θα θέσει τις υποθέσεις στο αρχείο» υποστήριξε εμφανιζόμενος βέβαιος ότι «δεν υπάρχει περίπτωση να κατηγορηθεί ούτε ένας εξ όσων εμφανίζονται στη δικογραφία».

Χαρακτήρισε μάλιστα απρέπεια και επίθεση στο Κοινοβούλιο την ενέργεια της Ευρωπαίας εισαγγελέως.

Σε ερώτηση αναφορικά με τον χρόνο των εκλογών, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ απάντησε: «Ξέρω ότι η βασική πρόθεση του Μητσοτάκη είναι να πάει την άνοιξη του 2027» εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η κυβέρνηση θα αντέξει μέχρι τον Ιούνιο του 2027, για να προσθέσει ωστόσο: «Από τη ΔΕΘ και μετά η χώρα είναι σε προεκλογική περίοδο. Όποτε και να γίνουν οι εκλογές μετά, δεν τις λες και πρόωρες».

Παράλληλα, αναφερθείς στην υπόθεση του πτυχίου του Μακάριου Λαζαρίδη τόνισε: «Έγινε υπηρεσιακός έλεγχος το 2007 και εγκρίθηκε η πρόσληψή του από την υπηρεσία. Για να πληρωθεί ένας μετακλητός πρέπει να γίνει έλεγχος νομιμότητας από τις υπηρεσίες και προφανώς έγινε και εγκρίθηκαν τα χαρτιά που προσκόμισε».

Επιπλέον, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι είναι «κατάντημα για τη χώρα μας να έχει απειλήσει ο Φιντάν την Ελλάδα, το ΔΝΤ να επαινεί την Ελλάδα για την ταχύτερη αποπληρωμή χρέους, όλα αυτά να έχουν δημοσιευθεί σε δύο μονόστηλα και εμείς να ασχολούμαστε με την υπόθεση Λαζαρίδη» για να προσθέσει: «Όλη την ημέρα Κουτσομοπολιό και τοξικότητα!».