ΥΠΕΞ: Βαθύτατα συγκλονισμένοι από τις πολύνεκρες επιθέσεις στις ΗΠΑ

Θερμά συλλυπητήρια και πλήρη αλληλεγγύη στον λαό και την κυβέρνηση των ΗΠΑ, εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών, με ανάρτηση στο Twitter.

«Είμαστε βαθύτατα συγκλονισμένοι από τις αποτρόπαιες, πολύνεκρες επιθέσεις σε El Paso, Τέξας & Dayton, Οχάιο», αναφέρει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών. «Οι σκέψεις μας συνοδεύουν τα θύματα & τις οικογένειές τους» σημειώνει το υπουργείο Εξωτερικών και εκφράζει θερμά συλλυπητήρια και την πλήρη αλληλεγγύη στον λαό & την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Profoundly shocked by appalling mass-shooting attacks in #ElPaso #Texas & #Dayton #Ohio, our thoughts go out to all those affected.

Most sincere condolences to the bereaved families. #Greece stands in full solidarity w/ the people & gov. of the U.S.