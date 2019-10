Με τον πάπα Φραγκίσκο συναντήθηκε ο Ν. Δένδιας στο Βατικανό

Από τον Πάπα Φραγκίσκο έγινε δεκτός, σε εγκάρδιο κλίμα, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, στο Βατικανό, σε μια επίσκεψη που αποτέλεσε μια πρώτης τάξης ευκαιρία να δοθεί νέα ώθηση στις σχέσεις Ελλάδας-Βατικανού, αξιοποιώντας τα σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξής τους.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό του Βατικανού, αρχιεπίσκοπο Edgar Peña Parra, αλλά και τον υπουργό Εξωτερικών Αγίας Έδρας, αρχιεπίσκοπο Paul Richard Gallagher. Οι συναντήσεις, που πραγματοποιήθηκαν σε φιλικό κλίμα και ήταν ιδιαίτερα παραγωγικές, εστιάστηκαν σε ζητήματα διμερούς αλλά και περιφερειακού ενδιαφέροντος.

