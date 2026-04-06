Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, Ταμείο Εκσυγχρονισμού και άλλες διατάξεις» από την Ολομέλεια

«Υπέρ» του νομοσχεδίου επί της Αρχής ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, ενώ το καταψήφισαν όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης. Οι τρείς υπουργικές τροπολογίες επίσης ψηφίσθηκαν με την θετική ψήφο μόνο από την ΝΔ, τις καταψήφισαν όλα τα κόμματα πλην του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ που τοποθετήθηκε με το παρών.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, νωρίτερα, ολοκληρώνοντας την συζήτηση του νομοσχεδίου τόνισε ότι «αυτό αποτελεί μια συλλογική εργασία μεταξύ Υπουργείων και υπήρξε ευρεία πολύμηνη διαβούλευση μεταξύ και κοινωνικών φορέων για την ουσία, αλλά και τα έργα που θα πρέπει να ενταχθούν». Απαντώντας στην Αντιπολίτευση είπε ότι «θα θέλαμε να μας θυμίσετε μια απόφαση που πήρατε όταν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ κυβερνούσατε για την Πράσινη Μετάβαση».

Αναφορικά με την απολιγνιτοποίηση, ο αναπληρωτής υπουργός είπε ότι το 2011 - 2012 επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ,αλλά και επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε γίνει τίποτα και δεν είχε πέσει ούτε ένα ευρώ στην Δυτική Μακεδονία και την Μεγαλόπολη. Αντίθετα, πρόσθεσε, «η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έστρεψε την προσοχή της στις περιοχές αυτές» και πρόσθεσε ότι «μπορεί να μην είχε κλείσει τοι 66% σε σχέση με την απολιγνιτοποίηση, αλλά δεν φροντίσατε να ανανεώσετε ούτε τις άδειες για τις μονάδες παραγωγής ενέργειας. Συνεπώς, ήταν μονοσήμαντη η πορεία του κλεισίματος των λιγνιτικών μονάδων ενέργειας».

Ο κ. Παπαθανάσης επισήμανε ότι μετά το κόστος που επιβάλλεται στις μονάδες παραγωγής από λιγνίτη προφανώς και δεν συμφέρει η παραγωγή αυτής της ενέργειας και αυτό που θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι όσο πιο γρήγορα ενταχθούν στο σύστημά μας οι ΑΠΕ τόσο οι τιμές θα μπορούν να παραμείνουν μειωμένες, όπως είχαμε το τελευταίο διάστημα». Ο αναπληρωτής υπουργός επισήμανε ότι τα προγράμματα ΕΣΠΑ για την Δυτική Μακεδονία έχουν μεγάλη απορροφητικότητα και τώρα είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε και έναν νέο κύκλο προκειμένου να πάνε να εγκατασταθούν εκεί επιχειρήσεις. Όπως επίσης σημαντικά είναι τα έργα και τα Προγράμματα για την περιοχή της Μεγαλόπολης.

Για το Ταμείο Ανάκαμψης, είπε ο κ. Παπαθανάσης πως σήμερα κλείνουν όλες οι διαχειριστικές υποχρεώσεις με τις διατάξεις που πρέπει να συμπληρωθούν στο 8ο αίτημα, Το αίτημα θα υποβληθεί στις 30 Απριλίου, στην συνέχεια θα υποβληθεί το αίτημα αναμόρφωσης του σχεδίου, έως τις 4 Μάιου. Θα ολοκληρωθεί το δανειακό σκέλος έως τις 29 Μάϊου, δεν υπάρχει παράταση . Το Ταμείο θα κλείσει στο τέλος Αυγούστου και η υποβολή του 9ου αιτήματος θα γίνει μέχρι το τέλος Αυγούστου. Έως τώρα έχουμε λάβει 13 δισ. ευρώ σε ότι αφορά στο σκέλος των επιδοτήσεων και έχουμε πληρώσει 13,9 δισ. ευρώ. Ο στόχος για το 2026 είναι να αντληθούν πόροι ύψους 7 δις ευρώ και να τον πετύχουμε όπως έγινε πέρυσι που είχαμε θέσει ένα πολύ υψηλό στόχο στα 5 δισ. ευρώ, που ήταν και πιο δύσκολος και τα καταφέραμε και να τον πετύχουμε.

Η Ελλάδα είπε ο αναπληρωτής υπουργός «δεν πρέπει να χάσει ούτε ένα ευρώ» γιατί οι δράσεις αυτές αφορούν την κοινωνία, την καθημερινότητα του πολίτη και την οικονομία».