ΤτΕ: Αυξήθηκαν στα 80 δισ. ευρώ τα κόκκινα δάνεια που διαχειρίζονται οι servicers το δ' τρίμηνο του 2025

Αύξηση κατά 604 εκατ. ευρώ παρουσίασε, κατά το δ΄ τρίμηνο του 2025, η ονομαστική αξία των δανείων του ιδιωτικού τομέα του εσωτερικού, τα οποία διαχειρίζονται οι εγχώριες ΕΔΑΔΠ και έχουν μεταβιβαστεί σε εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, η συνολική αξία των δανείων αυτής της κατηγορίας αυξήθηκε σε 80.020 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025, έναντι 79.416 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Δάνεια προς επιχειρήσεις

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων αυξήθηκε σε 28.176 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025, από 27.584 εκατ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου. Αναλυτικότερα, η ονομαστική αξία των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) αυξήθηκε κατά 593 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 28.146 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025. Από τα υπό διαχείριση δάνεια προς τις ΜΧΕ, ποσό 10.137 εκατ. ευρώ αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρέμεινε αμετάβλητη στα 31 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025.

Δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 68 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 10.535 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025.

Δάνεια προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα μειώθηκε κατά 57 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 41.308 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025. Αναλυτικότερα, τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 28 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 15.790 εκατ. ευρώ. Τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν μείωση κατά 72 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 25.182 εκατ. ευρώ.