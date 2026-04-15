Τουρισμός: 2,2 εκατ. Τούρκοι τουρίστες στην Ελλάδα το 2025

Με αλματώδεις ρυθμούς αυξάνεται ο αριθμός των Τούρκων που επιλέγουν τη χώρα μας για διακοπές, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Καθημερινή».

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο πραγματικός αριθμός των επισκεπτών είναι μάλιστα υψηλότερος, καθώς στα επίσημα στοιχεία δεν καταγράφονται όσοι επισκέπτονται την Ελλάδα με σκάφη αναψυχής.

Εκτός από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που αποτελούν παραδοσιακό προορισμό των Τούρκων λόγω εγγύτητας, πλέον οι επισκέψεις τους επεκτείνονται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη καθώς και σε ηπειρωτικούς προορισμούς.

Η μεγάλη αύξηση των Τούρκων τουριστών αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στο πρόγραμμα της βίζας στην πύλη (express visa), το οποίο ίσχυσε καθ' όλη τη διάρκεια του 2025 για 10 νησιά του Αιγαίου.

Ταυτόχρονα, ο υψηλός πληθωρισμός στην Τουρκία καθιστά ιδιαίτερα ανταγωνιστικά τα ελληνικά καταλύματα για μεγάλο μέρος των σχετικά εύπορων Τούρκων.