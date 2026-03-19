Τ. Θεοδωρικάκος: Κάλεσε την υγιή επιχειρηματικότητα να «βάλει πλάτη» – Νόμος θα εφαρμοστεί με αυστηρό και δίκαιο τρόπο

«Τα μέτρα αυτά είναι προσωρινού χαρακτήρα. Είναι μέτρα άμυνας σε μια περίοδο μεγάλης αναστάτωσης. Επεξεργαζόμαστε δέσμη μέτρων σε περίπτωση που οι συνθήκες το απαιτήσουν» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος κατά την τοποθέτησή του στην συζήτηση του νομοσχεδίου «Κύρωση της από 11.3.2026 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για την ανάσχεση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας» (Α΄ 37)» στην Ολομέλεια.

Ο υπουργός κάλεσε «τους εκπροσώπους της υγιούς επιχειρηματικότητας, αυτή ειδικά την περίοδο, να "βάλουν πλάτη", να μειώσουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος και να κάνουν ότι χρειάζεται προκειμένου να προστατευτεί ο πολίτης. Να είναι βέβαιοι ότι ο Νόμος θα εφαρμοστεί με αυστηρό και δίκαιο τρόπο».

O κ. Θεοδωρικάκος ξεκαθάρισε πως «αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να κυνηγήσουμε την αισχροκέρδεια». Διευκρίνισε ότι τα μέτρα είναι έκτακτα. Αναγνώρισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, «είναι ένα σκληρό μέτρο - είναι αλήθεια- ειδικά για ορισμένους επαγγελματίες, όπως είναι αντίθετο και από τη φιλοσοφία της ΝΔ, αλλά όταν είσαι σε έκτακτες καταστάσεις και συνθήκες όπως είναι αυτές που διανύουμε, είναι απολύτως αναγκαίο για να μην μετατραπεί η διεθνής κρίση σε ευκαιρία για κάποιους να αποκομίζουν υπερβολικά και αδικαιολόγητα κέρδη σε βάρος των καταναλωτών».

Ο υπουργός ανέφερε πως «η κρίση αγγίζει όλες τις οικονομίες, όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ασφαλώς και την ελληνική και κανείς δεν μπορεί να πει με ασφάλεια πόσο θα διαρκέσει, ούτε ποιες θα είναι οι ακριβείς συνέπειές της». Η αύξηση της τιμής του πετρελαίου, είπε «δημιουργεί πολύ ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις που θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών». Η κυβέρνηση της ΝΔ, σημείωσε «έχει αποδείξει αυτά τα επτά χρόνια ότι ξέρει να διαχειρίζεται δύσκολες και έκτακτες κρίσεις και καταστάσεις. Γι' αυτό από την πρώτη, έπρεπε και το κάνουμε με ισχυρά και γρήγορα αντανακλαστικά».

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε «πως έχουμε προετοιμαστεί για όλα τα ενδεχόμενα και παρεμβαίνουμε όποτε χρειάζεται και με αποφασιστικό τρόπο με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία». Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, πρόσθεσε «ταυτόχρονα δίνει μάχη στην Ευρώπη για την δυνατότητα ρήτρας διαφυγής από την δημοσιονομική υποχρέωση της χώρας, σε σχέση με πρόσθετα μέτρα που μπορεί να χρειαστεί να ακολουθήσουν για να αντιμετωπιστεί η κρίση».

Απαντώντας στις αιτιάσεις της Αντιπολίτευσης επεσήμανε ότι η αύξηση στα καύσιμα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Τα διυλιστήρια κάνουν τις παραγγελίες τους σε χρηματιστηριακές τιμές. Παραγγέλνουν κάθε εβδομάδα. Δεν υπάρχει γεμάτες αποθήκες που περιμένεις να αδειάσουν. Δεν δουλεύουν έτσι και θα έπρεπε να το γνωρίζετε.

Σχετικά με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στις 63 κατηγορίες βασικών αγαθών ανά κωδικό προϊόντος, τίθεται σε σχέση με εκείνο που είχε το 2025, και επισήμανε ότι «ο πληθωρισμός στα τρόφιμα ήταν ο χαμηλότερος της ευρωζώνης. Στα βασικά είδη διαβίωσης είναι σταθερά αρνητικό», άρα το μέτρο αυτό «μπορεί να είναι αποτελεσματικό για τον καταναλωτή και να έχει λογική απέναντι και στην επιχειρηματικότητα».

Απέρριψε ότι το μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους «δεν δούλεψε» λέγοντας «έχετε λάθος όσοι το πιστεύεται αυτό». Μέχρι τα τέλη Ιουνίου που είχαμε σε ισχύ το μέτρο αυτό, έγιναν πολλοί και σκληροί έλεγχοι στα super market και μπήκαν πρόστιμα ύψους 20 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 5 εκατ. ευρώ σε πολυεθνικές. Επίσης, υπενθύμισε ότι η Κυβέρνηση έχει επιβάλλει δύο φορές, το 2022 και το 2024 έκτακτη φορολογία στις εταιρείες πετρελαιοειδών εκατοντάδων εκατομμυρίων, συνεπώς είπε «δεν ισχύει ότι η Κυβέρνηση δεν έχει διάθεση να κυνηγήσει τους ισχυρούς. Και δεν καταλαβαίνω ότι κάποιοι στην Αίθουσα αυτή έχουν αμνησία».

Ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι κατά την συνάντηση που είχε σήμερα με τους πρατηριούχους «έδειξαν σοβαρότητα και υπεύθυνη συμπεριφορά. Έχουν αντιληφθεί ότι το μέτρο του πλαφόν είναι προσωρινό έως τις 30 Ιουνίου. Αυτό που θέλουμε είναι να κυνηγήσουμε τα φαινόμενα αισχροκέρδειας και ειδικά σε μεγάλες περιπτώσεις κατανάλωσης για να προστατεύσουμε τους πολίτες. Στηρίζουμε αυτόν τον κλάδο».

Ο υπουργός, διευκρίνισε ότι με το μέτρο αυτό του πλαφόν «δεν πρόκειται, φυσικά, να μειώσει τις τιμές. Οι τιμές θα εξαρτηθούν σε ότι αφορά τα καύσιμα από τις ανατιμήσεις από την διεθνή τιμή του πετρελαίου, που εμείς δεν μπορούμε να την καθορίσουμε» για αυτό και «η Κυβέρνησή μας προετοιμάζεται, ώστε να είναι έτοιμη ανάλογα με τις εξελίξεις να λάβει οπουδήποτε άλλο μέτρο χρειαστεί προκειμένου να επέμβει και σε άλλα επίπεδα της εφοδιαστικής αλυσίδας, σε ότι αφορά τα καύσιμα και να στηρίξει τους καταναλωτές».

Ο κ. Θεοδωρικάκος χαιρέτησε ότι «το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ σε αντίθεση με τα άλλα κόμματα της Αντιπολίτευσης ότι «θα ψηφίσει τελικά τα μέτρα παρά την κριτική του που την σέβομαι. Θεωρώ σοβαρή αυτή την στάση του ΠΑΣΟΚ γιατί βγαίνει από την μικροκομματική ψηφοθηρική λογική και πηγαίνει στην ουσία των πραγμάτων».