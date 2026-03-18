Στο 3,1% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Eurostat, που αφορούν το διάστημα προ της έναρξης του πολέμου στη Μέση Ανατολή που αναμένεται να ασκήσει πιέσεις στην οικονομία, κυρίως από το «μέτωπο» της ενέργειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο -εναρμονισμένος με τις τιμές της ΕΕ- δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 3,1% έναντι 2,9% τον Ιανουάριο και έναντι 3% τον Φεβρουάριο του 2025.

Σε επίπεδο Ευρωζώνης, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 1,9% από 1,7% τον Ιανουάριο και από 2,3% τον Φεβρουάριο του 2025.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,1% από 2% τον Ιανουάριο και από 2,7% τον Φεβρουάριο του 2025.

Ανά χώρα και κλάδο

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Δανία (0,5%), στην Κύπρο (0,9%) και στην Τσεχία (1,0%).

Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (8,3%), στη Σλοβακία (4,0%) και στην Κροατία (3,9%).

Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2026, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε έντεκα κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε τέσσερα και αυξήθηκε σε δώδεκα.

Τον Φεβρουάριο του 2026, οι υπηρεσίες (+1,54%), τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός (+0,48%) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (+0,17% συνέβαλαν θετικά στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ, ενώ η ενέργεια (-0,30%) συνέβαλε αρνητικά.