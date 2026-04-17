Ο εισαγόμενος πληθωρισμός του Τουρισμού: Γιατί ο Μάρτιος «πάτησε γκάζι» στο 3,9%

Η πρόσφατη ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθωρισμό του Μαρτίου προκάλεσε μια εύλογη παγωμάρα στην αγορά. Η άνοδος στο 3,9%, από το 2,7% του Φεβρουαρίου, την ώρα που το κόστος του φυσικού αερίου κατακρημνίζεται κατά -25%, μοιάζει με οικονομικό παράδοξο. Ωστόσο, μια προσεκτικότερη ματιά στα δομικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας αποκαλύπτει ότι η απάντηση κρύβεται στη «βαριά μας βιομηχανία». Ο τουρισμός, το αναπτυξιακό μας σωσίβιο, λειτουργεί φέτος ως ένας ισχυρός μηχανισμός μετάδοσης πληθωριστικών πιέσεων πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Το Παράδοξο της Ενέργειας και η Πίεση στις Υπηρεσίες

Ενώ οι διεθνείς τιμές ενέργειας υποχωρούν, οι δείκτες στις μεταφορές (+8,1%), τη στέγαση (+5,7%) και τα τρόφιμα (+4,5%) τραβούν την ανηφόρα. Αυτό συμβαίνει γιατί ο πληθωρισμός στην Ελλάδα έχει μετατοπιστεί από το «κόστος της ενέργειας» στον «πληθωρισμό της ζήτησης» (Demand-Pull inflation). Η τουριστική σεζόν του 2026 δεν ξεκίνησε την άνοιξη· ξεκίνησε ουσιαστικά από τον Ιανουάριο, δημιουργώντας μια πρωτοφανή πίεση στην εγχώρια προσφορά αγαθών και υπηρεσιών.

Τα Εντυπωσιακά Στοιχεία του Πρώτου Διμήνου 2026

Τα στατιστικά στοιχεία για το διάστημα Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2026 επιβεβαιώνουν την έκρηξη. Οι αφίξεις στα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας παρουσίασαν αύξηση +33,3% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Αυτή η «πληθυσμιακή έγχυση» σε μια περίοδο που η παραγωγή και η εφοδιαστική αλυσίδα λειτουργούν με ρυθμούς χαμηλής περιόδου, προκαλεί βίαιη προσαρμογή των τιμών.

Η Εκτίναξη του ADR (Average Daily Rate): Η μέση ημερήσια τιμή δωματίου στα ξενοδοχεία κατέγραψε άνοδο που ξεπερνά το 15% για το πρώτο δίμηνο. Η στρατηγική επιλογή για «τουρισμό ποιότητας» έχει οδηγήσει τις τιμές σε επίπεδα που συμπαρασύρουν όλο το φάσμα των υπηρεσιών φιλοξενίας.

Η Κυριαρχία της Βραχυχρόνιας Μίσθωσης: Η αύξηση των καταλυμάτων τύπου Airbnb κατά 20% μέσα σε ένα έτος δεν αποσυμπίεσε την κατάσταση. Αντίθετα, η αφαίρεση χιλιάδων ακινήτων από τη μακροχρόνια μίσθωση για να εξυπηρετηθεί η τουριστική ζήτηση του χειμώνα, οδήγησε τον δείκτη στέγασης στο +5,7%.

Spending per Trip: Οι τουρίστες φέτος δεν είναι μόνο περισσότεροι, αλλά και πιο εύποροι. Η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε κατά +19,1%. Αυτή η εισροή «φρέσκου» χρήματος τροφοδοτεί την κυκλοφορία στην αγορά, δίνοντας το σήμα στις επιχειρήσεις ότι υπάρχει περιθώριο για υψηλότερες τιμολογήσεις.

Ο Μηχανισμός της «Τσιμπημένης» Τιμής

Πώς όμως ο τουρίστας επηρεάζει την τιμή στο ράφι του σούπερ μάρκετ ή το εισιτήριο του μόνιμου κατοίκου;

Το Βάρος του Καλαθιού: Στον ελληνικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες έχουν τεράστια βαρύτητα (περίπου 22,5%). Όταν τα αεροπορικά εισιτήρια αυξάνονται κατά 22% λόγω ζήτησης, ο Γενικός Δείκτης «μολύνεται» αμέσως.

Πληθωρισμός Προσδοκιών: Οι επιχειρηματίες της εστίασης και των μεταφορών, βλέποντας μια δυνατή σεζόν, προσαρμόζουν τις τιμές τους «προκαταβολικά». Πρέπει να καλύψουν αυξημένους μισθούς και λειτουργικά έξοδα, και η αυξημένη πελατεία τους επιτρέπει να μετακυλήσουν το κόστος χωρίς να χάσουν όγκο πωλήσεων.

Πίεση στη Χονδρική: Οι αυξημένες ανάγκες των τουριστικών μονάδων για προμήθειες (τρόφιμα, αναλώσιμα) σε περιόδους μειωμένης παραγωγής (χειμώνας) ανεβάζουν τις τιμές χονδρικής, τις οποίες τελικά πληρώνει ο μόνιμος κάτοικος στο συνοικιακό κατάστημα.

Συμπέρασμα: Η Πρόκληση της Ανθεκτικότητας

Ο τουρισμός λειτουργεί ως ένας «εισαγόμενος» πληθωρισμός. Εκατομμύρια άνθρωποι καταναλώνουν πόρους σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική έκταση, πιέζοντας τις τιμές προς τα πάνω για όλους. Όσο περισσότερο επιτυγχάνεται ο στόχος της επιμήκυνσης της σεζόν, τόσο περισσότερο αυτές οι «τουριστικές τιμές» τείνουν να γίνουν η νέα, επώδυνη κανονικότητα για το ελληνικό νοικοκυριό.

Το οικονομικό επιτελείο καλείται τώρα να διαχειριστεί μια δύσκολη εξίσωση: Πώς θα διατηρήσει την ορμή της τουριστικής ανάπτυξης χωρίς αυτή να «καταπιεί» το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών μέσω ενός επίμονου πληθωρισμού υπηρεσιών. Η πτώση του φυσικού αερίου είναι μια ευλογία, αλλά δεν αρκεί για να σβήσει τη φωτιά που ανάβει η υπερβάλλουσα ζήτηση σε μια οικονομία που συχνά αδυνατεί να προσφέρει αρκετά για να τους ικανοποιήσει όλους.

*Ο Παύλος Ιγνατιάδης είναι Strategic Analyst στην COB ADVISORS