Ν. Κεραμέως: Ποιοι κερδίζουν από τα 920 ευρώ, τι αλλάζει σε μισθούς και ψηφιακή κάρτα εργασίας

Στην αύξηση του κατώτατου μισθού, στη διεύρυνση των συλλογικών συμβάσεων, στην επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, αλλά και στις πρωτοβουλίες για την επιστροφή Ελλήνων που έφυγαν στο εξωτερικό, αναφέρθηκε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.

Η υπουργός, μιλώντας στην ΕΡΤ, τοποθετήθηκε επίσης για τις πολιτικές εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας ότι κάθε περίπτωση πρέπει να εξεταστεί ξεχωριστά, ενώ ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση θα κριθεί στο τέλος της τετραετίας.

«Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ χρειάζεται ατομική αξιολόγηση»

Αναφερόμενη στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η Νίκη Κεραμέως χαρακτήρισε την υπόθεση αναμφισβήτητα δυσάρεστη, σημειώνοντας όμως ότι δεν πρέπει να υπάρχει οριζόντια αντιμετώπιση όλων των περιπτώσεων.

Όπως είπε, από τα στοιχεία που έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, απαιτείται προσοχή και εξέταση κάθε υπόθεσης ξεχωριστά, τόσο από τη Βουλή όσο και από τη Δικαιοσύνη. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το σχετικό υλικό προήλθε από έρευνες των ελληνικών εισαγγελικών και διωκτικών αρχών, οι οποίες στη συνέχεια διαβίβασαν την υπόθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο τι πρέπει να γίνει ώστε να μην επαναληφθούν αντίστοιχα φαινόμενα στο μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και η ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποτελούν τη βασική απάντηση στις παθογένειες του παρελθόντος.

«Η κυβέρνηση θα κριθεί το 2027»

Η υπουργός Εργασίας επανέλαβε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει σταθερός στη θέση του για εξάντληση της τετραετίας. Όπως τόνισε, η κυβέρνηση έχει λάβει καθαρή τετραετή εντολή και θα λογοδοτήσει στους πολίτες το 2027 για το κατά πόσο υλοποίησε τις δεσμεύσεις της.

Σύμφωνα με την ίδια, η χώρα έχει μπροστά της ανοιχτά μέτωπα, όπως οι διεθνείς εξελίξεις, οι ενεργειακές πιέσεις και οι προθεσμίες του Ταμείου Ανάκαμψης, και αυτό που προέχει είναι η συνέχιση της δουλειάς σε όλα τα επίπεδα.

Κατώτατος μισθός: Από τα 650 στα 920 ευρώ

Στο πεδίο των εργασιακών, η Νίκη Κεραμέως υπογράμμισε ότι από την 1η Απριλίου ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 920 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 41,5% σε σχέση με το 2019, όταν ήταν στα 650 ευρώ.

Όπως είπε, η φετινή αύξηση μεταφράζεται σε περίπου 560 ευρώ περισσότερα ετησίως για όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, ενώ συνολικά από το 2019 το επιπλέον ετήσιο εισόδημα φτάνει τα 2.780 ευρώ.

Η υπουργός ξεκαθάρισε ότι η αύξηση δεν λύνει από μόνη της όλα τα προβλήματα που προκαλεί η ακρίβεια, αποτελεί όμως ένα ακόμη βήμα στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος.

Ποιους επηρεάζει η αύξηση

Η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν αφορά μόνο όσους αμείβονται άμεσα με αυτόν. Σύμφωνα με την κ. Κεραμέως, επηρεάζει και εργαζόμενους που λαμβάνουν τριετίες, καθώς και μια σειρά από επιδόματα, όπως επιδόματα γονικής άδειας, μητρότητας και άλλες παροχές που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό.

Παράλληλα, από την 1η Απριλίου επηρεάζονται και οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι βλέπουν αύξηση 40 ευρώ. Συνολικά, η υπουργός εκτίμησε ότι οι ωφελούμενοι από την τελευταία αύξηση φτάνουν περίπου το 1,5 εκατομμύριο πολίτες.

Δώρο Πάσχα: Πώς υπολογίζεται

Αναφερόμενη στο δώρο Πάσχα, η υπουργός διευκρίνισε ότι αυτό υπολογίζεται με βάση τον μισθό του Μαρτίου και όχι με τον αυξημένο μισθό του Απριλίου.

Όπως εξήγησε, ο τρόπος υπολογισμού είναι συγκεκριμένος και καθορίζεται από το ισχύον πλαίσιο, βάσει της ημερομηνίας του Πάσχα και της χρονικής απόστασης από αυτό.

Συλλογικές συμβάσεις: «Δεν πέρασε μήνας και είχαμε τρεις νέες συμφωνίες»

Η Νίκη Κεραμέως στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τονίζοντας ότι το νέο πλαίσιο που ψηφίστηκε στη Βουλή κάνει ευκολότερη τόσο την υπογραφή όσο και την επέκτασή τους σε περισσότερους εργαζομένους.

Όπως ανέφερε, δεν είχε περάσει ούτε ένας μήνας από την ψήφιση της σχετικής συμφωνίας και είχαν ήδη προκύψει τρεις σημαντικές νέες συλλογικές συμβάσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως είπε, είναι ο κλάδος της εστίασης, όπου περίπου 400.000 εργαζόμενοι επηρεάζονται από νέα συλλογική σύμβαση που οδηγεί σε αποδοχές περίπου 20% υψηλότερες από τον κατώτατο μισθό.

Η υπουργός σημείωσε ότι ο κατώτατος μισθός λειτουργεί ως δίχτυ ασφαλείας, ενώ οι συλλογικές συμβάσεις είναι το εργαλείο που μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη καλύτερες αμοιβές.

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Έρχεται επέκταση σε νέους κλάδους

Η υπουργός χαρακτήρισε την ψηφιακή κάρτα εργασίας πολύ σημαντικό εργαλείο, επισημαίνοντας ότι όταν ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο προστάτευε περίπου 150.000 εργαζόμενους, ενώ πλέον καλύπτει σχεδόν 2 εκατομμύρια.

Όπως ανακοίνωσε, το επόμενο διάστημα προχωρά η επέκταση της κάρτας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες απασχόλησης, οι υπηρεσίες καθαριότητας, τα κομμωτήρια, αλλά και άλλες παροχές υπηρεσιών, όπως τα γραφεία κηδειών.

Διευκρίνισε ότι θα προηγηθεί πιλοτική εφαρμογή για ορισμένους μήνες, ώστε να ληφθεί ανατροφοδότηση από εργαζόμενους και εργοδότες και να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε κλάδου.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ψηφιακή κάρτα δεν προστατεύει μόνο τον εργαζόμενο, εξασφαλίζοντας ότι αμείβεται για τον πραγματικό χρόνο εργασίας, αλλά ενισχύει και τον υγιή ανταγωνισμό, αποτρέποντας πρακτικές αθέμιτης λειτουργίας στην αγορά.

Επιστροφή Ελλήνων από το εξωτερικό: 473.000 έχουν ήδη γυρίσει

Η υπουργός αναφέρθηκε και στο brain gain, δηλαδή στην επιστροφή Ελλήνων που έφυγαν τα χρόνια της κρίσης.

Η Νίκη Κεραμέως ανέφερε ότι περίπου 700.000 νέοι έφυγαν από τη χώρα την περίοδο της κρίσης, όμως ήδη έχουν επιστρέψει 473.000, κάτι που, όπως είπε, αντιστοιχεί σε αναστροφή του brain drain κατά 64%.

Μάλιστα, τόνισε ότι τα τελευταία δύο χρόνια το ισοζύγιο είναι θετικό, καθώς επιστρέφουν περισσότεροι από όσους φεύγουν. Μόνο την τελευταία χρονιά, όπως είπε, επέστρεψαν περίπου 20.000 περισσότεροι από όσους έφυγαν.

Νέα Ημέρα Καριέρας στο Λονδίνο στις 9 Μαΐου

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την επιστροφή εργαζομένων από το εξωτερικό, η υπουργός ανακοίνωσε νέα Ημέρα Καριέρας στο Λονδίνο στις 9 Μαΐου.

Όπως είπε, στην πρωτοβουλία θα συμμετάσχουν 35 από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της Ελλάδας, οι οποίοι θα παρουσιάσουν θέσεις εργασίας και επαγγελματικές ευκαιρίες σε Έλληνες που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ίδια σημείωσε ότι σε αντίστοιχες δράσεις, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν ήδη κλειστεί συμφωνίες εργασίας επιτόπου, γεγονός που αποδεικνύει ότι η χώρα προσφέρει πλέον περισσότερες ευκαιρίες επιστροφής.

Το μήνυμα της υπουργού Εργασίας

Κλείνοντας, η Νίκη Κεραμέως ανέδειξε ως βασική κυβερνητική προτεραιότητα την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, μέσα από ένα πλέγμα παρεμβάσεων που περιλαμβάνει αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, συλλογικές συμβάσεις, ψηφιακή κάρτα εργασίας και νέες πολιτικές για την αγορά εργασίας.

Το κεντρικό της μήνυμα ήταν ότι τα προβλήματα της καθημερινότητας είναι υπαρκτά και σοβαρά, αλλά η απάντηση, όπως είπε, δεν μπορεί να είναι άλλη από τη συνέχιση της δουλειάς, των μεταρρυθμίσεων και των στοχευμένων μέτρων που βελτιώνουν σταδιακά τις συνθήκες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις.