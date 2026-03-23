Μια ανάσα από τις 200.000 οι φορολογικές δηλώσεις – Το επόμενο κρίσιμο ορόσημο και οι κρίσιμες προθεσμίες 

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2025, με την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ να έχει ανοίξει από τις 16 Μαρτίου και τους πρώτους φορολογούμενους να έχουν ήδη προχωρήσει στην οριστικοποίηση των στοιχείων τους.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (22 Μαρτίου 2026), έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 183.000 δηλώσεις Ε1, ενώ παράλληλα καταγράφεται σημαντική κινητικότητα και στα έντυπα Ε2 και Ε3, με περίπου 60.000 και 10.000 υποβολές αντίστοιχα. Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν ότι η διαδικασία ξεκίνησε με σχετικά γρήγορους ρυθμούς, αν και η κύρια μάζα των φορολογουμένων αναμένεται να κινητοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες.

Προσυμπληρωμένες δηλώσεις και αυτόματη οριστικοποίηση

Κεντρικό χαρακτηριστικό της φετινής διαδικασίας παραμένει η εκτεταμένη χρήση προσυμπληρωμένων δηλώσεων. Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι – κυρίως μισθωτοί και συνταξιούχοι – έχουν ήδη στη διάθεσή τους προεκκαθαρισμένες δηλώσεις μέσω της πλατφόρμας myAADE.

Εφόσον τα στοιχεία είναι ορθά, οι δηλώσεις αυτές θα οριστικοποιηθούν αυτόματα στις 16 Απριλίου 2026. Σε διαφορετική περίπτωση, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν διορθώσεις έως τις 15 Απριλίου, ενώ στη συνέχεια μπορούν να καταθέσουν τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς κυρώσεις μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.

Το χρονοδιάγραμμα έως την ολοκλήρωση

Υπενθυμίζεται ότι η περίοδος υποβολής εκτείνεται έως τις 15 Ιουλίου 2026, με εξαίρεση ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων – όπως όσοι συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία – για τους οποίους η προθεσμία φτάνει έως τις 31 Ιουλίου.

Η εξόφληση του φόρου προβλέπεται να γίνει σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου και τις υπόλοιπες να ακολουθούν σε ισόποσες καταβολές.

Παράλληλα, προβλέπεται κλιμακωτή έκπτωση για όσους επιλέξουν την εφάπαξ εξόφληση έως το τέλος Ιουλίου:

4% για δηλώσεις που υποβάλλονται έως 30 Απριλίου

3% έως 15 Ιουνίου

2% έως 15 Ιουλίου

Η εικόνα των εκκαθαρίσεων

Εν τω μεταξύ τα πρώτα στοιχεία εκκαθάρισης δείχνουν ότι σημαντικό ποσοστό δηλώσεων οδηγεί σε χρεωστικά εκκαθαριστικά, με το συνολικό ποσό να ξεπερνά τα 42 εκατ. ευρώ. Την ίδια ώρα, οι πιστωτικές δηλώσεις διαμορφώνονται σε περίπου 20 εκατ. ευρώ, στοιχείο που αποτυπώνει την αρχική κατανομή των φορολογικών βαρών.

Φυσικά, η αναλογία μεταξύ χρεωστικών, πιστωτικών και μηδενικών δηλώσεων αναμένεται να διαφοροποιηθεί όσο αυξάνεται ο όγκος των υποβολών, ιδιαίτερα μετά την είσοδο ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρηματιών στη διαδικασία.

Σε κάθε περίπτωση η μέχρι στιγμής πορεία των υποβολών κρίνεται ομαλή, χωρίς σημαντικά τεχνικά προβλήματα, με την ΑΑΔΕ να επιδιώκει τη διατήρηση σταθερού ρυθμού καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου. Το επόμενο κρίσιμο ορόσημο είναι τα μέσα Απριλίου, όταν θα ολοκληρωθεί η αυτόματη υποβολή των προσυμπληρωμένων δηλώσεων. Από εκεί και μετά αναμένεται σημαντική επιτάχυνση, καθώς παραδοσιακά η πλειονότητα των φορολογουμένων επιλέγει να υποβάλει τη δήλωσή της πιο κοντά στις προθεσμίες.