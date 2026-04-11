Μεγάλο Σάββατο: Το ωράριο των καταστημάτων - Πότε κλείνουν τα σούπερ μάρκετ

Το Μεγάλο Σάββατο αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για τους καταναλωτές να ολοκληρώσουν τα πασχαλινά τους ψώνια, με την αγορά να λειτουργεί σήμερα με μειωμένο, πρωινό ωράριο.

Τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 15:00, ενώ τα σούπερ μάρκετ θα εξυπηρετούν το κοινό από νωρίς το πρωί και έως το απόγευμα, ανάλογα με την αλυσίδα, πριν πέσουν τα ρολά για το διήμερο της Κυριακής και της Δευτέρας του Πάσχα.

Ωράριο Μεγάλου Σαββάτου

Εμπορικά καταστήματα

Άνοιγμα: 09:00

Κλείσιμο: 15:00

Λειτουργούν μόνο το πρωί, με πιο σύντομο ωράριο από τις καθημερινές.

Σούπερ μάρκετ

Άνοιγμα: 08:00

Κλείσιμο: συνήθως 18:00 – 20:00 (ανάλογα την αλυσίδα)

Τι ισχύει για τις επόμενες ημέρες