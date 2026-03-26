Υπ. Εργασίας για αύξηση κατώτατου μισθού: Αναλυτικά παραδείγματα-Πώς διαμορφώνονται οι μισθοί

Η Νίκη Κεραμέως υπογράμμισε ότι «προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να κάνουμε συνεχώς βήματα για την διεύρυνση του εισοδήματος των εργαζομένων».

Έδωσε δε ιδιαίτερη έμφαση στην αύξηση της πλήρους απασχόλησης, «η οποία έχει ανέλθει στο 78,5%, δηλαδή σχεδόν 8 στους 10 Έλληνες που εργάζονται, εργάζονται σε δουλειές πλήρες απασχόλησης».

Σχετικά με το ύψος των μισθών, σχολίασε ότι «στη χώρα μας το 63,5% λαμβάνουν μισθό πάνω από 1.000 ευρώ. Το ποσοστό αυτό ήταν στο 53% το 2024 και 36% το 2019. Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ και βρίσκεται στα 1.516 ευρώ».

Η κα Κεραμέως ανέφερε ότι «το χάσμα μισθωτής απασχόλησης ανδρών και γυναικών έχει επίσης μειωθεί. Υπάρχει σημαντική μείωση της ανεργίας στις γυναίκες. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι 260.000 γυναίκες οι οποίες δεν δούλευαν το 2019, σήμερα εργάζονται».

Επανέλαβε ότι «ο στόχος μας είναι ακόμα μεγαλύτερη τόνωση της εργασίας, ακόμα περισσότερες θέσεις εργασίας, ακόμα μεγαλύτεροι μισθοί».

Πρόσθεσε ότι «έπειτα εστιάζουμε σε προγράμματα επανακατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων με πάνω από 630.000 ωφελούμενους».

Σύμφωνα με την Νίκη Κεραμέως, η ανεργία έχει μειωθεί στο 7,7% τον Ιανουάριο του 2026, από 17,8% τον Ιούλιο 2019, και βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 ετών.

Πιο αναλυτικά:

Προτεινόμενη αύξηση κατώτατου μισθού και ημερομισθίου από 1η Απριλίου 2026:

Υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης: από 880 € σε 920 €- αύξηση 4,55%.

Ημερομίσθιο εργατοτεχνιτών: από 39,30 € σε 41,09 €- αύξηση 4,55%.

Από το 2019, σωρευτική αύξηση 270 € μηνιαίως ή 3.780 € ετησίως (δηλ. 4,2 έως 5,8 μισθοί παραπάνω)- αύξηση 41,54%.

Μισθολογική αύξηση για δημοσίους υπαλλήλους:

Προσαύξηση μισθολογικών κλιμακίων του Δημοσίου κατά 40 €, μετά την αύξηση των 30 € το 2025 και την οριζόντια αύξηση των 70 € το 2024.

Aύξηση κατώτατου μισθού: 920 € μεικτά

Παραδείγματα καθαρού οφέλους εργαζομένων μετά από εισφορές και μείωση φόρου εισοδήματος

Εργαζόμενος κάτω των 25

Καθαρές μηνιαίες απολαβές: 797 €

Καθαρή μηνιαία αύξηση: 54 € (+249 € σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019)

Καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 (14 μισθοί): 756 €

Εργαζόμενος από 26 έως 30 ετών

Καθαρές μηνιαίες απολαβές: 781 €

Καθαρή μηνιαία αύξηση: 38 € (+233 € σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019)

Καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 (14 μισθοί): 529 €

Παραδείγματα καθαρού οφέλους εργαζομένων μετά από εισφορές και μείωση φόρου εισοδήματος

Παραδείγματα καθαρού οφέλους εργαζομένων με τριετίες μετά από εισφορές και μείωση φόρου εισοδήματος