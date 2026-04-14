Κυρ. Πιερρακάκης: Ο στασιμοπληθωρισμός ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την οικονομία της Ευρώπης

Στις επιπτώσεις που έχει η κρίση στη Μέση Ανατολή προς την οικονομία της Ευρωζώνης αναφέρθηκε την Τρίτη ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας από την Εαρινή Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

O ΥΠΕΘΟ συνομίλησε σε εκδήλωση με τον Μπεν Σμιθ, συνιδρυτή και Editor-In-Chief του Semafor.

Όπως είπε ο ίδιος, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Ευρωπαϊκή Οικονομία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή είναι ο στασιμοπληθωρισμός. «Αποτελεί το χειρότερο δυνατό σενάριο» ανέφερε, προσθέτοντας πως «δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί».

Υπενθυμίζεται πως ως στασιμοπληθωρισμός ορίζεται, γενικά, η βραδεία οικονομική ανάπτυξη σε συνδυασμό με την αύξηση του πληθωρισμού.

Ακόμα, ο κ. Πιερρακάκης είπε πως οι επιπτώσεις που θα έχει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια που είναι κλειστά τα Στενά του Ορμούζ.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο ΥΠΕΘΟ υπογράμμισε τη σημασία του συντονισμού των ευρωπαϊκών πολιτικών, επισημαίνοντας ότι η εμπειρία του 2022 προσφέρει πολύτιμα διδάγματα. Τα μέτρα στήριξης, όπως είπε, θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα, ώστε να στηρίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς να δημιουργούν μακροπρόθεσμες δημοσιονομικές ανισορροπίες. «Ξέρουμε πλέον τι λειτούργησε και τι όχι», σημείωσε, προσθέτοντας ότι βασικός στόχος είναι η προστασία των πιο ευάλωτων με διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Πέρα από τη διαχείριση της κρίσης, ο υπουργός ανέδειξε την ανάγκη επιτάχυνσης των διαρθρωτικών αλλαγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως σε ό,τι αφορά την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ολοκλήρωσης. Όπως επισήμανε, η Ευρώπη εξακολουθεί να μην αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες της, κυρίως λόγω εσωτερικών εμποδίων.

Αναφορικά με τις σχέσεις Ευρώπης–Ηνωμένων Πολιτειών, ο κ. Πιερρακάκης επανέλαβε τον στρατηγικό χαρακτήρα τους, παρά τις κατά καιρούς εντάσεις. «Μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες, αλλά τα κοινά συμφέροντα παραμένουν», υπογράμμισε, επισημαίνοντας τη σημασία της συνεργασίας σε τομείς όπως η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη.

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε και στις πολιτικές εξελίξεις στην Ουγγαρία, εκφράζοντας ικανοποίηση για την εκλογή μιας πιο φιλοευρωπαϊκής κυβέρνησης, την οποία χαρακτήρισε θετική εξέλιξη για τον ευρωπαϊκό συντονισμό.

Για την Ελλάδα

Κάνοντας αναφορά στην πορεία της ελληνικής οικονομίας την τελευταία δεκαετία, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η ανάκαμψη στηρίχθηκε στη δημοσιονομική σταθερότητα, την πολιτική συνέπεια και την επιμονή στις μεταρρυθμίσεις. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την πλατφόρμα Gov.gr, η οποία συνέβαλε τόσο στη βελτίωση των υπηρεσιών όσο και στην ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.