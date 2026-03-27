Κυρ. Πιερρακάκης από Eurogroup για Μέση Ανατολή: «Κλειδί» η αβεβαιότητα, έμφαση στα στοχευμένα μέτρα

Την αβεβαιότητα την οποία βιώνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις θέτει σε πρώτο πλάνο ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, σε ανάρτησή του για τον απολογισμό της σημερινής συνεδρίασης των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Όπως τονίζει ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, «η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή πλήττει πολίτες και επιχειρήσεις».

Στη διαδικτυακή διάσκεψη το Eurogroup στην οποία προήδρευσε, συζητήθηκαν μέτρα πολιτικής για την αντιμετώπιση των επιπτώσεών της στην Ευρώπη.

«Η αβεβαιότητα είναι η λέξη κλειδί» όπως επισημαίνει. Και τονίζει ότι «η διάρκεια, το βάθος και η ένταση της κρίσης θα καθορίσουν τις πολιτικές μας απαντήσεις».

Ωστόσο, όπως αναφέρει «υπάρχει μία κοινή περίμετρος για δράσεις πολιτικής: τα μέτρα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και να απευθύνονται στους πιο ευάλωτους», προσθέτοντας παράλληλα ότι «θα πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζουν τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές προτεραιότητες της ευρωπαϊκής ενεργειακής μας πολιτικής».