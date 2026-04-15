Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Την 1η Μαΐου η έναρξη – Ποιοι δικαιούνται έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις

Την 1η Μαΐου ξεκινά το νέο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε 300.000 δικαιούχους να πραγματοποιήσουν διακοπές σε όλη τη χώρα.

Οι ωφελούμενοι που θα λάβουν τις σχετικές επιταγές μπορούν να αξιοποιήσουν έως έξι διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων, έπειτα από απευθείας συνεννόηση με τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, προβλέπονται αυξημένες παροχές για συγκεκριμένες περιοχές: οι διανυκτερεύσεις μπορούν να φτάσουν τις δέκα, χωρίς καμία ιδιωτική συμμετοχή, για καταλύματα σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ρόδο. Ακόμη πιο ενισχυμένο είναι το πλαίσιο για τη Βόρεια Εύβοια, τον Έβρο και τη Θεσσαλία (εκτός Σποράδων), όπου παρέχονται έως και δώδεκα πλήρως δωρεάν διανυκτερεύσεις.

Σε σύγκριση με το πρόγραμμα του 2025, εισάγονται σημαντικές αλλαγές στα κριτήρια προτεραιότητας: οι πολύτεκνες οικογένειες εντάσσονται πλέον στην ίδια κατηγορία υψηλής προτεραιότητας με τα άτομα με αναπηρία, ενώ οι ανάδοχες μητέρες αποκτούν πλήρη πρόσβαση στο πρόγραμμα.