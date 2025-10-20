Κίνα: Επιβράδυνση της ανάπτυξης στο γ' τρίμηνο

Η ανάπτυξη της κινεζικής οικονομίας συνέχισε να επιβραδύνεται το τρίτο τρίμηνο, υποχωρώντας στον πιο χαμηλό ρυθμό της χρονιάς, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, με φόντο την παρατεινόμενη, πολυετή κρίση στον τομέα των ακινήτων.

Οι στατιστικές αυτές δημοσιοποιήθηκαν την πρώτη ημέρα συνεδρίασης-κλειδιού κορυφαίων στελεχών του κόμματος-κράτους, που θα εξετάσουν από σήμερα και για τέσσερις ημέρες για την κατεύθυνση του ασιατικού γίγαντα τα προσεχή πέντε χρόνια.

Η ανάπτυξη του ΑΕΠ της Κίνας κατά την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου εξασθένισε στο 4,8% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα δεδομένα της κινεζικής εθνικής στατιστικής υπηρεσίας, επιβραδύνθηκε αισθητά σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (+5,2%).

Η κινεζική οικονομία δυσκολεύεται να ξεπεράσει την μακρά κρίση των ακινήτων, που βαραίνει τα οικονομικά τοπικών συνεταιρισμών και πλήττει την εμπιστοσύνη των νοικοκυριών, εν μέσω των συνεχιζόμενων εντάσεων με τις ΗΠΑ για το εμπόριο.

Ο κυριότερος δείκτης της κατανάλωσης, η αύξηση των λιανικών πωλήσεων, επιβραδύνθηκε επίσης αισθητά τον Σεπτέμβριο (+3% σε ετήσια βάση), σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα.

Πρόκειται για τον πιο βραδύ ρυθμό από τον Νοέμβριο του 2024.

Θετική ένδειξη πάντως θεωρείται η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής κατά 6,5% τον Σεπτέμβριο σε ετήσια βάση, κατά την υπηρεσία, με ρυθμό αρκετά πιο ταχύ από ό,τι προέβλεπαν αναλυτές που ερωτήθηκαν σχετικά από το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg (5%).

«Η εθνική οικονομία αντιστάθηκε στην πίεση και συνέχισε (...) τη σταθερή πρόοδο», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της, σχόλιο πάντως που αφορά συνολικά τα πρώτα τρία τρίμηνα.

Ωστόσο η επιβράδυνση της ανάπτυξης του ΑΕΠ αναμένεται να συνεχιστεί το τέταρτο τρίμηνο, προβλέπει ο Τζιγουέι Τζανγκ, επικεφαλής οικονομολόγος της Pinpoint Asset Management, που θεωρεί αιτία «συναγερμού» την επιβράδυνση των επενδύσεων.