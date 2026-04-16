ΙΟΒΕ: Μικρή κάμψη των επιχειρηματικών προσδοκιών στην ελληνική βιομηχανία τον Μάρτιο

Οι προσδοκίες των επιχειρήσεων στην ελληνική βιομηχανία κατέγραψαν μικρή εξασθένηση για τον Μάρτιο, εν μέσω της διεθνούς νευρικότητας που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη το ΙΟΒΕ.
Σύμφωνα με τα βασικά σημεία της ανακοίνωσης:
- Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία υποχώρησε οριακά τον Μάρτιο στις 110,3 μονάδες, έναντι 110,7 μονάδων τον προηγούμενο μήνα, χαμηλότερα από τα περσινά επίπεδα (112,4 μονάδες).
- Οι κύριες τάσεις της εγχώριας οικονομίας παραμένουν θετικές, με τις σημαντικές προκλήσεις όμως να παραμένουν, όπως η βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, οι επενδύσεις αλλά και η συρρίκνωση του εξωτερικού ελλείμματος.
- Οι γεωπολιτικές αναταραχές στη Μέση Ανατολή δημιουργούν επιπλέον αβεβαιότητα, καθώς ο κίνδυνος πληθωρισμού και αύξησης των επιτοκίων εκτιμάται ότι θα πιέσουν ακόμα περισσότερο τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.
- Το ποσοστό χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού μειώθηκε στο 76,3% τον Ιανουάριο (έναντι 78,4% τον Οκτώβριο), με την εξασφαλισμένη παραγωγή να διαμορφώνεται στους 5,3 μήνες, έναντι 4,5 μήνες τον Οκτώβριο.
- Στους επιμέρους τομείς της Βιομηχανίας, ο δείκτης στη Μεταποίηση ενισχύθηκε κατά 3,0%, ενώ πτωτικά κινήθηκαν οι δείκτες σε Ορυχεία-Λατομεία (-8,4%) και στην Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (-1,4%).
- Σε κλάδους υψηλής σημασίας για την ελληνική οικονομία, περαιτέρω άνοδο κατέγραψε ο κλάδος Τροφίμων (+6,1%) και ο κλάδος Φαρμακευτικών προϊόντων (12,2%), ενώ μείωση σημειώθηκε στον κλάδο Βασικών Μετάλλων (-2,7%).