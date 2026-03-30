ΙΟΒΕ: Η πορεία του ιδιωτικού χρέους στην Ελλάδα για το πρώτο τρίμηνο του 2026

Το συνολικό ιδιωτικό χρέος (προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία) αυξήθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2025, κυρίως λόγω της πιστωτικής επέκτασης αλλά και της συνεχιζόμενης συσσώρευσης οφειλών προς το Δημόσιο, αναφέρεται στο πρώτο τεύχος του Τριμηνιαίου Δελτίου για το Ιδιωτικό Χρέος στην Ελληνική Οικονομία του ΙΟΒΕ σε συνεργασία με την CEPAL.

Όπως αναφέρεται στόχος είναι να προσφέρει μια τριμηνιαία αποτίμηση του παγκόσμιου και εγχώριου οικονομικού περιβάλλοντος, με ειδική έμφαση στη δυναμική της αγοράς ακινήτων και του ιδιωτικού χρέους στην Ελλάδα.

Αναλύει μακροοικονομικούς δείκτες, όπως το ΑΕΠ και οι συνιστώσες του, τις εξελίξεις στον πληθωρισμό, καθώς και τις τάσεις στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα, εξετάζει τις δημοσιονομικές επιδόσεις, τις εξελίξεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα και τις τάσεις σε επιλεγμένους τομείς της οικονομίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αγορά ακινήτων και στην αλληλεπίδρασή της με το ιδιωτικό χρέος, αξιοποιώντας δεδομένα και αναλύσεις που παρέχονται από την ReDataset.

Κάθε τεύχος περιλαμβάνει μια ειδική θεματική ενότητα, η οποία αναλύει συγκεκριμένες πτυχές της ελληνικής οικονομίας.

Το πρώτο τεύχος επικεντρώνεται στην εξέλιξη των μισθών στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2016-2025.

Το πρώτο τεύχος επισημαίνει ότι η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε ανθεκτική το 2025, αν και η αβεβαιότητα αυξήθηκε στις αρχές του 2026 εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων.

Οπως αναφέρεται, η ελληνική οικονομία συνέχισε να συγκλίνει με τη ζώνη του Ευρώ, με βασικούς μοχλούς τις επενδύσεις και τις εξαγωγές.

Ωστόσο, σημαντικές προκλήσεις εξακολουθούν να υφίστανται, όπως οι πληθωριστικές πιέσεις, οι εξωτερικές ανισορροπίες, οι περιορισμοί στην προσιτότητα της στέγασης, καθώς και το υψηλό επίπεδο ιδιωτικού και δημόσιου χρέους.

Στην αγορά ακινήτων, οι τιμές έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, επιδεινώνοντας περαιτέρω την προσιτότητα της στέγασης. Ταυτόχρονα, το συνολικό ιδιωτικό χρέος συνέχισε να αυξάνεται, ωθούμενο από την πιστωτική επέκταση και τη συσσώρευση οφειλών προς τον δημόσιο τομέα, ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο σύνολο της οικονομίας διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα.

Αναλυτικότερα, στην περίληψη της πρώτης μελέτης επισημαίνονται επίσης μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

Στην αγορά ακινήτων, η οικοδομική δραστηριότητα ανέκαμψε σταδιακά μετά την κρίση, μαζί με την αύξηση των επενδύσεων, αν και το 2025 παρατηρήθηκε επιβράδυνση.

• Οι τιμές κατοικιών αυξάνονται έντονα από το 2017, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές.

• Η προσιτότητα κατοικίας παραμένει σημαντική πρόκληση στην Ελλάδα.

• Η στεγαστική πίστη ανακάμπτει σταδιακά, αλλά παραμένει περιορισμένη.

• Οι πλειστηριασμοί ακινήτων συνεχίζονται, συμβάλλοντας στη διαχείριση των προβληματικών περιουσιακών στοιχείων.

• Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές παραμένουν υψηλές (235,6 δισ. ευρώ, 58% του συνόλου), κυρίως προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία (~70%).

• Το συνολικό χρέος σε δάνεια αυξήθηκε στα 245 δισ. ευρώ (~98,6% του ΑΕΠ), με τα επιχειρηματικά δάνεια να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος.

• Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αντιστοιχούν στο 30% των συνολικών δανείων (73,9 δισ. ευρώ), με το μεγαλύτερο μέρος να διαχειρίζεται από εταιρείες διαχείρισης (68 δισ. ευρώ).

Η ειδική ενότητα της έκθεσης αναλύει τις τάσεις μισθών στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα (2016-2025), επισημαίνοντας ότι η αύξηση του μέσου μισθού υπολείπεται των αυξήσεων του κατώτατου μισθού, ιδιαίτερα στις μικρότερες επιχειρήσεις και στον τομέα των υπηρεσιών.