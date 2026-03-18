Γιατί οι ελληνικές επιχειρήσεις προσέλκυσαν κεφάλαια-ρεκόρ 24 δισ. ευρώ το 2025

To status των ανεπτυγμένων αγορών που πλησιάζει, οι αντοχές της ελληνικής οικονομίας, η ανάκαμψη των τραπεζών, τα άλματα στον τουρισμό και η ενίσχυση των αποτιμήσεων στο ΧΑ συνέβαλαν ώστε να σημειωθεί νέο ρεκόρ συναλλαγών σε ότι αφορά στις εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων το 2025 σύμφωνα με την ετήσια μελέτη της PWC.

Ειδικότερα, μέσα σε μόλις ένα έτος πραγματοποιήθηκαν συνολικά 181 συναλλαγές Εξαγορών & Συγχωνεύσεων, αριθμός που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ, με την αξία τους να ανέρχεται σε 23,8 δισ. ευρώ. Συνολικά, τα κεφάλαια που προσέλκυσαν οι ελληνικές επιχειρήσεις τη χρονιά που πέρασε ανήλθαν σε 28 δισ. ευρώ, καταγράφοντας εντυπωσιακή άνοδο 7,3 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το 2024.

Σύμφωνα με τα στελέχη της PWC, στα high lights της χρονιάς εκτός από το ρεκόρ της επενδυτικής δραστηριότητας ήταν οι μεγάλες συναλλαγές (άνω του 1 δισ. ευρώ), η εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρηματιών και η ισχυρή παρουσία των Private Equity Funds.

Επανέρχονται οι στρατηγικοί επενδυτές και οι αναπτυξιακές επενδύσεις

Όσο ανεβαίνει το ΑΕΠ της χώρας, τα στελέχη της PWC εκτιμούν ότι θα εμφανιστούν πάλι στρατηγικοί επενδυτές όπως παλιά και θα δώσουν περαιτέρω ώθηση στις επιχειρηματικές συναλλαγές και στην αναπτυξιακή πορεία των επιχειρήσεων αφού έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα και προχωρούν σε νέες επενδύσεις σε αντίθεση με τα funds που κοιτούν να εξασφαλίσουν άμεσα αποδόσεις και να αποεπενδύσουν.

Tα τελευταία πέντε χρόνια τα megadeals στην Ελλάδα αυξάνονται. Δεν είχαμε μέχρι πριν από λίγα χρόνια συναλλαγές άνω του 1 δισ. σε αντίθεση με το εξωτερικό. To 2025 τα πέντε μεγαλύτερα megadeals ανήλθαν στα 14 δισ. ευρώ. Ξεχωρίζει η συνένωση ΟΠΑΠ -Allwyn με 9 δισ. ευρώ. η εξαγορά της Ballys από την Intralot έναντι 2,7 δισ. ευρώ, η εξαγορά της Eλληνικής Τράπεζας από τη Εurobank έναντι 880 εκατ. ευρώ, η εξαγορά της Hellenic Healthcare Group (όμιλος Υγεία κ.α.) από την Purehealth Holdings για 800 εκατ. ευρώ και η εξαγορά 588MW φωτοβολταϊκών από τη Glenfarne Group έναντι 735,3 εκατ. ευρώ.

Ποιοι κλάδοι ξεχώρισαν το 2025

Οι κορυφαίοι κλάδοι το 2025 σε όρους δραστηριότητας συναλλαγών Ε&Σ ήταν ο χρηματοοικονομικός κλάδος με 25 συναλλαγές αξίας 3 δισ. ευρώ, η ενέργεια και οι ανανεώσιμες πηγές με 20 συναλλαγές αξίας 2,9 δισ. ευρώ, οι τηλεπικοινωνίες, ΜΜΕ και Τεχνολογία με 43 συναλλαγές αξίας 1,3 δισ. και τα τρόφιμα και ποτά με 19 συναλλαγές αξίας 800 εκατ. ευρώ.

Στον χρηματοοικονομικό κλάδο ξεχωρίζουν η εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας από τη Eurobank με 0,9 δισ. ευρώ, η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Πειραιώς έναντι 0,6 δισ. ευρώ και η εξαγορά της Αstro Bank από την Αlpha Τράπεζα Κύπρου έναντι 0,2 δισ. ευρώ.

Στον κλάδο TMT (Tηλεπικοινωνίες, ΜΜΕ και Τεχνολογία) η συνολική αξία ανήλθε στα 1,3 δισ. και η μέση αξία συναλλαγών στα 31 εκατ. που δείχνει τις τάσεις συγκέντρωσης στον κλάδο, όπου οι μεγάλοι εξαγοράζουν τους μικρούς, ενώ στον κλάδο υπάρχει έντονη παρουσία στις συναλλαγές από private equity funds.

Το ενδιαφέρον για εταιρικά ομόλογα και οι λιγότερες αποκρατικοποιήσεις

Αξιοσημείωτη ήταν το 2025 η κινητικότητα στα εταιρικά ομόλογα με εκδόσεις 2,8 δισ. ευρώ, μια αγορά που προσφέρει αποδόσεις 3%-5% και χαμηλά spreads σε σχέση με το Euribor για τις επιχειρήσεις. Tα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις ανήλθαν στα 1,3 δισ. ευρώ και είναι λογικό να φθίνουν, καθώς το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Για το 2026 υπάρχει ήδη μια «μαγιά» από deals αξίας 7 δισ. ευρώ όπως η εξαγορά του 80% της Εurolife από τη Fairfax έναντι 813 εκατ. ευρώ, στις ΑΠΕ η ΔΕΗ θα αποκτήσει σταδιακά έως το 2027 χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών 2.000MW σε Ιταλία, Βουλγαρία, Ρουμανία και Κροατία από τη Metlen έναντι 2 δισ. ευρώ, η Coca Cola θα αποκτήσει το 75% της Coca Cola Africa έναντι 2,2 δισ ευρώ, θα πωληθεί το υπόλοιπο 80% της ΑCS έναντι 296 εκατ. ευρώ, θα ολοκληρωθεί η εξαγορά του υπόλοιπου 15,6% της Stoiximan από τον ΟΠΑΠ έναντι 191 εκατ. ευρώ, η Τitan America θα ολοκληρώσει την εξαγορά της Keystone Cement έναντι 266 εκατ. ευρώ και η Credia θα αποκτήσει το 70% της HSBC έναντι 200 εκατ. ευρώ.

Θα συνεχιστεί το 2026 η αξιοποίηση της ρευστότητας των τραπεζών για νέες εξαγορές

Γενικότερα για το 2026 τα στελέχη της PWC εκτιμούν ότι θα συνεχιστεί η αξιοποίηση των κεφαλαίων των τραπεζών με νέες εξαγορές, ενδιαφέρον θα συγκεντρώσει και ο κλάδος των τροφίμων από private equity, στην ενέργεια η ζήτηση θα επικεντρωθεί στα δίκτυα, ενώ θα συνεχιστεί η συγκέντρωση στους κλάδους TMT και μεταφορών. Ως προς το ύψος των τελικών κεφαλαίων δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη, δεδομένου ότι δύσκολα θα εμφανιστεί deal αξίας 9 δισ. ευρώ όπως αυτό της Αllwyn με τον ΟΠΑΠ.